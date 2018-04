IRISPen Executive 7: scanner a penna con riconoscimento del testo

IRIS è uno dei maggiori protagonisti nel settore degli scanner portatili, un'azienda leader nelle tecnologie di Optical Character Recognition (OCR), fondata nel 1986 e appartenente al gruppo Canon. Nella sua gamma è possibile trovare software come l'applicativo OCR Readiris e una serie di scanner compatti come l'IRIScan Executive 4 e l'IRIScan Book 5 Wifi. Il primo è un prodotto fronte-retro con alimentazione a fogli singoli veloce e dalle dimensioni contenute, mentre l'IRIScan Book 5 Wifi è un modello ultra portatile, in grado di funzionare anche in modo autonomo con smartphone e tablet.

Oggi ci occupiamo di un altro prodotto di questa azienda, l'IRISPen Executive 7, un piccolissimo e versatile scanner portatile a forma di penna. Scopriamo, quindi, tutte le sue caratteristiche.

IRISPen Executive 7: "Tu evidenzi, la penna trascrive"

"Tu evidenzi, la penna trascrive", così IRIS riassume la funzione principale del suo IRISPen Executive 7. Basterà infatti far scorrere questo piccolo dispositivo, che ricorda un evidenziatore, su giornali, riviste, fatture o lettere e il testo acquisito verrà automaticamente trascritto dopo pochi istanti nel computer, utilizzando la tecnologia OCR (Optical Character Recognition) di IRIS. IRISPen Executive 7 è compatibile con qualsiasi applicazione di elaborazione testuale (come Microsoft Word, Excel, Open Office o software online) e va ad affiancare la tastiera del PC; basterà infatti posizionare il cursore in qualsiasi applicazione e il testo, i numeri o le immagini acquisite appariranno automaticamente nel punto in cui si trova il cursore.



Grazie al motore OCR integrato di IRIS, è possibile acquisire e riconoscere testo in oltre 130 lingue diverse tra cui cinese, giapponese e russo.Inoltre IRISPen Executive 7 integra una funzionalità per la, basta selezionare la lingua in cui si desidera tradurre il testo, fare scorrere la penna sul documento cartaceo e in pochi secondi si vedrà apparire la traduzione sullo schermo nel punto in cui è posizionato il cursore. In aggiunta questo accessorio integra anche lache consente di ascoltare tutto quello che si acquisisce in 40 lingue diverse. Infine questa penna può anche essere trasformata in un

Design, software e prezzo

IRISPen Executive 7 ricorda nelle forme un evidenziatore dalle grosse; questo piccolo scanner misura infatti 3,5 x 14 2,5 cm per un peso di 60 grammi. Dispositivo che va collegato al PC tramite un lungo cavo USB-Micro USB (porta presente nel lato superiore della penna) fornito in dotazione. Realizzato in plastica economica, questa penna è dotata di un cappuccio che protegge la punta trasparente che va posizionata a diretto contatto con il documento da scansionare.Apriamo una piccola parentesi per quanto riguarda il. L'applicativo ufficiale per l'IRISPen Executive 7 da scaricare dal sito dell'azienda presenta diversi problemi nell'OCR, nella traduzione e nella sintesi vocale. L'assistenza di IRIS ci ha quindi suggerito di utilizzare il programma destinato al modello wireless IRISPen Air 7 (scaricabile tramite questo link ); software che non ha manifestato problemi e dotato inoltre di un'interfaccia più moderna.Questo applicativo in italiano include un piccolo pannello comandi visibile sul lato dello schermo del PC, che consente la gestione dell'OCR all'interno dei vari programmi di elaborazione testi e l'accesso alle funzioni di sintesi vocale e traduzione. Concludiamo con il, l'IRISPen Executive 7 può essere acquistata su Amazon a circa 95 euro.

Esperienza d'uso

Utilizzare l'IRISPen Executive 7 è un'operazione semplicissima. Una volta attivato e installato il software, basterà effettuare una leggera pressione sul documento da scansionare per accendere questo prodotto. Poi sarà sufficiente far scorrere la punta trasparente sulle parole, immagini (acquisite in bianco e nero) o frasi che appariranno direttamente nel nostro software di elaborazione testi.

Con il software dell'Air le prestazioni di questo scanner sono in generale sufficienti, è necessario però un certo periodo di apprendimento per padroneggiare al meglio il dispositivo. In particolare è importante muovere lo scanner sul documento a una velocità ben precisa e in modo sempre fluido per non ricevere un messaggio di errore dal software di IRIS.

Per quanto riguarda il riconoscimento del testo, con un po' di pratica si possono avere risultati accettabili, non mancano però errori nell'identificazione di spazi, punteggiatura, maiuscole e occasionalmente di intere parole. Stessa valutazione per la funzione di sintesi vocale e sulla traduzione basata sul servizio online di Microsoft Bing, funzione che si è dimostrata abbastanza veloce. Inoltre ricordiamo che è possibile scannerizzare solo una riga di testo alla volta e la bassa qualità delle immagini, acquisite solo in bianco e nero.