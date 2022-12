Keychron Q5 Recensione: una tastiera meccanica quasi perfetta

La ricerca della tastiera meccanica perfetta può durare anni: i modelli che vanno per la maggiore tra gli utenti alle prime armi sono perlopiù dedicati al gaming e offrono una lunga serie di funzionalità proprietarie a seconda del brand. Nella recensione di ASUS ROG Strix Scope RX, ad esempio, a spiccare sono stati gli switch meccanici ottici ROG RX Red proprietari e la suite Armoury Crate.

Più ci si addentra nel segmento di tastiere in questione, tuttavia, più si scoprono periferiche dalle caratteristiche peculiari e più ci si interessa a comprendere nel dettaglio cosa comporta la selezione di un componente rispetto a un altro.

Per soddisfare la curiosità bisogna sperimentare tra più marchi e diventare abili nella personalizzazione della tastiera. Un ottimo brand, rinomato tra gli appassionati e perfetto per chi ancora è inesperto in materia, è Keychron. In queste settimane abbiamo imbracciato la Keychron Q5 QMK, tastiera caratterizzata in particolar modo dal formato 96%.



Formato insolito, ma forse perfetto

La Keychron Q5 QMK è la quinta tastiera meccanica della serie Q top di gamma, apprezzata in tutto il mondo per la qualità dei singoli componenti, dunque della costruzione. All'acquisto, con prezzo a partire da 175 euro, possono essere selezionate molteplici opzioni: il design "barebone" è costituito esclusivamente dallo scheletro della tastiera senza switch e keycap ed è una soluzione pensata per coloro che già dispongono di un kit pronto per essere montato sulla nuova base; è disponibile sia nel formato ANSI internazionale che nel formato ISO usato in Europa e presenta, in alternativa, anche una piccola manopola associabile a più funzioni tramite software QMK/VIA, di cui parleremo in seguito. Non manca, infine, l'opzione già assemblata, ma esclusivamente nel formato ANSI.

L'unità che abbiamo scelto presenta proprio il design internazionale, con colorazione Carbon Black (sono disponibili anche Silver Grey e Navy Blue) e gli switch Gateron G Pro Red in dotazione (altrimenti, si possono scegliere i G Pro Blue e Brown).

Nella confezione in cui arriva sono inclusi un cavo USB-C to USB-C e un adattatore USB-A to USB-C, assieme a cacciavite, chiave esagonale e strumenti per rimuovere copritasti e switch. In poche parole, tutto lo stretto indispensabile per la personalizzazione della tastiera.



La qualità costruttiva è impressionante: il suo peso di 2,3 kg è dovuto all'utilizzo di un solido telaio in alluminio e di una piastra di base in acciaio, mentre i keycap sono in plastica ABS non trasparente.

Presenti all'appello anche due strati di schiuma fonoassorbente, il primo sulla base in acciaio e il secondo appena sotto la scheda principale, un supporto alla guarnizione e quattro piedini in gomma per il grip sulla base di lavoro: questa soluzione smorza con estrema efficacia eventuali suoni causati dalle vibrazioni derivanti dalla pressione dei tasti e assicura, al contempo, la tastiera alla sua posizione per evitare spiacevoli movimenti a sorpresa e, dunque, la digitazione della lettera sbagliata.

Il formato 96% rende la Keychron Q5 QMK una tastiera "full-size compatta": rispetto a una tastiera tradizionale, dotata anch'essa di tastierino numerico sul lato destro, rimuove parte dello spazio libero tra i due grandi blocchi di tasti per risparmiare qualche centimetro, togliendo tasti come Stampa e Ins. Questo design la rende ideale per coloro che magari preferiscono una soluzione più facile da trasportare - nonostante il peso -, completa e particolarmente versatile.

L'ergonomia potrebbe non rivelarsi eccellente, avendo un profilo OSA rialzato e tasti funzione appena elevati: l'acquisto separato di un poggia polsi Keychron va valutato attentamente, ma solo dopo aver provato la tastiera senza tale accessorio per verificarne la sua effettiva necessità.



Perfetta per l'ufficio e ottima per il gaming

La Keychron Q5 QMK è una tastiera adatta a qualsiasi tipo di utente e per l'utilizzo non solo su PC Windows o Mac, grazie all'integrazione dell'interruttore per cambiare rapidamente layout, ma anche su tablet e smartphone; peccato per l'assenza di una modalità dedicata all'utilizzo wireless mediante dongle.

Gli amanti degli RGB resteranno soddisfatti dalla ottima retroilluminazione, personalizzabile con software open source abbinato, che pecca esclusivamente per i toni bianchi in quanto presentano un lieve accento bluastro-azzurro.

Switch Gateron G Pro Red Formato 96%

Come anticipato, grazie alla schiuma fonoassorbente e alla pre-lubrificazione degli switch l'esperienza d'uso si rivela superba: i classici Gateron G Pro Red lineari da noi selezionati hanno un feedback tattile e uditivo ottimo, non davvero silenziosi ma nemmeno rumorosi; coloro che prediligono un suono più marcato possono optare per i Gateron G Pro Blue, mentre ancora più gentili all'orecchio sono gli switch Gateron G Pro Brown, pronti a rendere la scrittura intensa quasi un'esperienza ASMR.

A perfezionare l'esperienza di digitazione ci pensano gli stabilizzatori PCB sui tasti più grandi come la barra spaziatrice e lo shift, dai suoni ben distinti rispetto al resto dei tasti singoli.



Per lavoro in ufficio e casual gaming, il kit si rivela eccezionale ed equilibrato sotto ogni punto di vista: i copritasti PBT a doppio scatto scorrono molto piacevolmente e sono consistenti nella digitazione, mentre la loro forma unica rende i singoli tasti ben divisi al fine di evitare errori.

Il layout ANSI richiederà a noi utenti italiani un po' di pratica per abituarsi a combinazioni di tasti dalle dimensioni differenti: l'Invio è più compatto, lo Shift sinistro raddoppia in dimensione e le lettere accentate non sono disponibili di base nella tastiera. Per digitarle è necessario cambiare il layout di sistema a Italiano Internazionale per poi utilizzare la singola virgoletta o l'apostrofo come accento grave e acuto dopo avere premuto la lettera interessata. Potrebbe apparire poco intuitivo, ma vi assicuriamo che dopo qualche giorno di pratica ci si abitua e, anzi, si iniziano a sfruttare i vantaggi offerti da questo layout, tra cui la digitazione pressoché immediata di lettere accentate maiuscole.

La personalizzazione di keycap e switch è molto semplice essendo una tastiera hot-swappable, consigliata se si desidera dare un tocco più personale alla tastiera con copritasti speciali, magari artigianali, o rendere la Keychron Q5 QMK ancora più silenziosa (o rumorosa) con switch alternativi.



In altre parole, la Keychron Q5 QMK è un'ottima introduzione all'hobby delle tastiere meccaniche: che ci crediate o meno, con il suo prezzo massimo di 200-250 euro circa, si posiziona tra i modelli meno costosi, ergo dal rapporto qualità/prezzo più elevato. Gli unici motivi per cui evitare l'acquisto di questa tastiera sono le preferenze personali di formato o la volontà di non spendere oltre una certa soglia.

Fortunatamente, il catalogo Keychron è ricco di opzioni meno costose ma pur sempre di pregiata fattura, oltre che di accessori, keycap e switch per raggiungere la tastiera perfetta per sé stessi sulla base di gusti ed esigenze personali.



Il software VIA

Per ovviare alla mancanza di tasti specifici si può configurare la tastiera con il software VIA, abbinando un pulsante difficilmente utilizzato a una funzione strettamente necessaria. Dopo avere installato l'app, scaricato e importato la mappa dei tasti JSON tramite il sito ufficiale, possiamo cambiare la preimpostazione dell'illuminazione, rimappare i tasti, regolare l'intensità dei LED RGB e impostare macro per risparmiare tempo.

La configurazione non è così elementare: l'interfaccia è essenziale e può capitare di selezionare funzioni dalla sigla ignota alla ricerca di quella da noi cercata.

Oltretutto, ogni volta che si chiude VIA è necessario importare nuovamente il file JSON per iniziare la personalizzazione.

Fortunatamente, dopo un primo controllo dei tasti tramite VIA raramente si sente la stretta necessità di riaprirla per aggiustare qualche macro o funzione. La tastiera Keychron Q5 QMK, del resto, offre già al primo utilizzo plug-and-play quasi tutte le scorciatoie utili nell'utilizzo quotidiano.