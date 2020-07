KFA2 RTX 2060 Super 1-Click OC Recensione: overclock facile

Il brand Galax è sbarcato da poco in Italia, sotto il nome KFA2, ma sul mercato sono già disponibili diverse GPU, tra cui questa RTX 2060 Super 1-Click OC. Un nome che rende chiara una delle principali caratteristiche di questo modello, ovvero la possibilità di overcloccarlo facilmente. Come sappiamo l'overclock non è certo il punto forte delle schede video Turing ma la possibilità è senza dubbio gradita, seppur non in grado di rivoluzionare le prestazioni.

L'obiettivo della RTX 2060 Super 1-Click OC non è questo del resto, e lo si capisce subito dal dissipatore, di dimensioni contenute, che non permette di spingere troppo in alto le frequenze. Proprio per questo, come vedremo la differenza con una RTX 2060 Super Founders Edition è appena palpabile, ma questo non significa che la variante di KFA2 non abbia qualche asso nella manica.

Design

Il design scelto per questa KFA2 RTX 2060 Super 1-Click OC è piuttosto semplice, sia nelle linee che nei materiali. Il dissipatore ha una copertura in plastica che avvolge due ventole da 90 mm con tecnologia 0 db. Quando la scheda è poco sfruttata le ventole vengono spente del tutto, azzerando il rumore e migliorando così il comfort acustico. L'illuminazione LED è basilare ed è collocata al di sotto delle ventole, non è possibile scegliere il colore ma è possibile spegnarla, per rendere la scheda più adatta a case differenti. Un pregio di questo modello sono le dimensioni contenute, la scheda misura infatti 245x134x41 mm ed entra alla perfezione nella stragrande maggioranza dei case.

Le GPU custom spesso esagerano nella lunghezza, diventando difficili da gestire in un comune mid-tower, ma non è questo il caso. Nel bordo alto è visibile il connettore di alimentazione a 8 pin mentre il retro è caratterizzato da un backplate in metallo. I connettori video sono limitati, troviamo infatti una HDMI, una Display Port e una DVI, quest'ultima sempre meno utilizzata ma comunque presente.

La KFA2 RTX 2060 Super 1-Click OC non è un modello di lusso, questo è chiaro, ma ha tutto quello che serve per funzionare alla perfezione, senza limitazioni di sorta rispetto a una Founders Edition.

Specifiche e prestazioni

La RTX 2060 Super è una scheda di cui conosciamo molto bene le prestazioni e che abbiamo provato più volte sotto varie vesti, dai modelli più economici a quelli più esclusivi. Troviamo quindi il chip TU106 con 2176 CUDA Core, 34 RT Core e 272 Tensor Core, mentre le frequenze partono dai 1470 MHz fino a raggiungere in modalità Boost i 1665 MHz. Il nome della scheda, "1-Click OC", fa riferimento all'overclock automatico, possibile attraverso il software Xtreme Tuner, che porta il clock Boost a 1680 MHz, un piccolo guadagno che impatta in modo quasi irrilevante nelle prestazioni. A bordo sono installati 8 GB di RAM GDDR6 a 14 Gbps su un bus a 256 bit, per un badwidth totale di 448 Gbps.



Non ci sono sorprese sul fronte del frame rate, questa variante di KFA2 si comporta in modo speculare alla RTX 2060 Super Founders Edition. La differenza è talmente piccola da risultare irrilevante nella pratica, nei titoli che abbiamo provato questo traduce in un paio di frame in più nel migliore dei casi.

In Full HD le prestazioni sono molto buone, del resto la RTX 2060 Super da il meglio di sé in questo ambito, superando di gran lunga la barriera dei 60 fps nella maggior parte dei titoli, solo Metro Exodus arriva a malapena a questo target.

Le performance sono discrete anche in 1440p, risoluzione con cui la RTX 2060 Super si trova comunque a suo agio, andando in difficoltà solo in 4K, pur mantenendo un frame rate giocabile nella maggior parte dei titoli.

Niente di nuovo sotto il sole, come ampiamente prevedibile non ci sono sorprese nelle prestazioni di questa GPU di KFA2, nemmeno sul fronte della rumorosità, che si attesta nella media per un prodotto simile. Stessa cosa per la temperatura, che sotto carico raggiunge i 70 gradi, un dato che abbiamo riscontrato anche in altri modelli.