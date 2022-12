Kobo Clara 2E: il nuovo ebook reader che guarda anche all'ambiente

Kobo è da sempre sinonimo di qualità ed ebook reader al passo con i tempi. Su queste pagine anche in passato abbiamo recensito vari modelli della lineup proposta da Rakuten, che lentamente ma inesorabilmente anche nel nostro Paese si sta ritagliando un mercato sempre più importante grazie alla crescita di popolarità degli ebook reader e degli audiolibri.

Con il nuovo Kobo Clara 2E, il produttore vuole portare tra le mani dei lettori, al prezzo di 149,99 Euro, un dispositivo versatile che vuole soddisfare le esigenze degli utenti alla prima esperienza o alla ricerca di un modello entry level.



Non una rivoluzione, ma tanti piccoli aggiornamenti

Prima di parlare della nostra esperienza, però, occorre chiarire un aspetto fondamentale: Kobo Clara 2E non ha la pretesa di rivoluzionare il mercato, ma i passi in avanti rispetto alla precedente generazione (principalmente rispetto al lancio di Kobo Clara HD, arrivato ormai quattro anni fa) sono stati davvero tanti.

Partiamo dalla resistenza all'acqua: l'impermeabilità ormai è presente su praticamente tutti i dispositivi elettronici, e sul Kobo Clara 2E è garantita per sessanta minuti fino a due metri d'acqua di profondità.

Va da sé, quindi, che l'ebook reader è perfettamente resistente alle gocce d'acqua, alla pioggia e può essere portato non solo al mare ma anche durante le escursioni. D'altronde ogni momento è buono per tuffarsi nelle proprie letture preferite.

Rispetto al suo predecessore, Kobo Clara 2E abbraccia gli audiolibri: il mercato è in crescita anche in Italia e sono sempre di più gli utenti che quotidianamente si affidano a questo nuovo formato. L'esperienza di ascolto è molto semplice, in linea con la filosofia Kobo: basta associare un paio di cuffie Bluetooth, selezionare l'audiolibro ed il gioco è fatto. Il player interno permette anche di regolare la velocità d'ascolto e di spostarsi avanti o indietro nella traccia facendo swipe sullo schermo.

Nemmeno in questo modello sono presenti altoparlanti esterni, ma se inizialmente credevamo fosse una mancanza dei primi modelli, ora appare chiara la strategia perseguita da Kobo che, evidentemente, vuole rendere anche l'esperienza d'ascolto "intima" e la vuole tenere al riparo da orecchie indiscrete.

Gli ebook reader, però, non hanno solo riavvicinato molte persone alla lettura, ma hanno anche ridotto l'utilizzo di carta grazie alla digitalizzazione dei testi: con Kobo Clara 2E, Rakuten Kobo vuole essere ancora più green e l'ebook reader è realizzato con oltre l'85% di plastica riciclata, di cui il 10% costituito da rifiuti plastici recuperati prima di raggiungere gli oceani. Questa filosofia si estende non solo al dispositivo, ma anche alla confezione, realizzata con carta riciclata.



La potenza dell'E-Ink, la comodità di lettura

Scendendo nei dettagli della scheda tecnica, Kobo Clara 2E è dotato di uno schermo E-Ink da 6 pollici antiriflesso con risoluzione di 1448x1072 pixel e densità di 300ppi.

Il pannello touch è in alta definizione ed è accompagnato dalla tecnologia ComfortLight Pro che permette di regolare temperatura e luminosità per evitare di stancare gli occhi o di disturbare il sonno. Presente anche una DarkMode che inverte i colori: lo sfondo diventa nero e il testo bianco, che potrebbe risultare particolarmente utile per le letture in notturna.

Per molti le dimensioni dello schermo potrebbero risultare ridotte, ma per preferenza personale riteniamo che rappresenti un ottimo compromesso se si legge in mobilità, soprattutto in termini di dimensioni e peso, pari ad appena 112,05 x 159,02 x 8,66 mm per 117 grammi.



Il software Kobo rappresenta ormai da anni una garanzia del settore, così come l'autonomia. Con Kobo Clara 2E, il produttore ha migliorato ulteriormente la navigazione tra i testi: ai lettori viene data la possibilità di sfogliare un intero libro o di saltare da una posizione all'altra senza perdere il filo.

Chiaramente, è anche possibile sottolineare, evidenziare e accedere alle definizioni del dizionario interno.

Le opzioni di personalizzazione sono tante e si può scegliere la dimensione o il font tra quelli preinstallati.

Rinnovata anche in questo modello la collaborazione con Pocket per salvare articoli dal web e leggerli sul Kobo: basta aggiungere il plugin al browser e il gioco è fatto.

Quanto all'autonomia, nei nostri test non siamo mai riusciti a scaricare completamente la batteria di Clara 2E e tra l'altro basta collegarlo per pochi minuti al PC per trasferire i file per prolungarne sensibilmente la durata.

A proposito di file, le estensioni supportate sono tante, tra cui EPUB, EPUB3, PDF, MOBI, JPEG e PNG: abbiamo provato anche a leggere qualche fumetto e grazie ai 6 pollici l'esperienza è stata praticamente pari al cartaceo.

La ricarica comunque avviene tramite l'ingresso USB-C, ma se lo si usa per viaggi brevi è inutile portarsi dietro un caricatore visto che è difficile portarlo allo 0%.



Kobo Clara 2E si colora grazie alle SleepCover

Insieme all'eReader abbiamo ricevuto anche una SleepCover originale. Anche con Clara 2E, Rakuten porta sul mercato le cover magnetiche (anche loro in plastica riciclata) foderate, che proteggono lo schermo e conferiscono un pò di colore alla scocca.

Come per i modelli precedenti, le SleepCover sono dotate di un supporto integrato che permette di poggiare il dispositivo su un tavolo o sul letto per leggere a mani libere. Inoltre, all'apertura e alla chiusura il dispositivo attiva e disattiva in automatico la modalità standby preservando la batteria ed evitando che lo schermo resti acceso anche se non lo si utilizza.

Arriva sul mercato anche la Kobo Basic SleepCover, in blu oceano e caratterizzata da un design più basic rispetto alle colorate SleepCover (disponibili in verde acqua, rosso corallo e nero).

Le SleepCover hanno un prezzo di 29,99 Euro e possono essere acquistate direttamente dallo store online di Rakuten, oltre che nei punti vendita e catene di distribuzione d'elettronica.