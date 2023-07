Kobo Elipsa 2E Recensione: eReader quasi perfetto e diventa in un quaderno

Gli ebook reader sono ormai sempre più popolari e stanno lentamente prendendo il posto dei libri "tradizionali". Sebbene l'argomento sia spinoso e polarizzante, con i puristi della carta da una parte e dall'altra coloro che vedono questi strumenti come il futuro della lettura, è innegabile che l'utilizzo dei lettori di libri sia cresciuto a dismisura anche grazie ai prezzi sempre più vantaggiosi dei testi in formato eBook e alla comodità d'uso e di trasporto: immaginate di voler leggere Anna Karenina durante un viaggio, con un'opera di quelle dimensioni nello zaino...



Se inizialmente gli eReader altro non erano che dei semplici lettori di libri in grado di offrire un'esperienza essenziale per la lettura, con il passare dei mesi anche loro si sono evoluti con funzioni che li hanno resi più smart: oltre alla possibilità di accedere ai dizionari in rete tramite WiFi e ai relativi store, di recente sul mercato si sono affacciati modelli sempre più avanzati con schermi più grandi e pennini per facilitare la sottolineatura, l'aggiunta di note e appunti, pensati proprio per coloro che anche senza carta non riescono a frenare l'istinto di evidenziare i passaggi più significativi.



In risposta all'arrivo in Italia di Amazon Kindle Scribe, Kobo ha lanciato il suo nuovo Kobo Elipsa 2E, che a 399,99 Euro offre un'esperienza che va ben oltre quella dei classici eBook Reader.



Uno schermo più grande, per i grandi pensatori

Prima di andare a raccontare la nostra esperienza con il Kobo Elipsa E2, conosciamo bene quello che viene definito come un "eReader per i grandi pensatori".

Il display eInk 1200 è un touchscreen da 10,3 pollici con risoluzione di 1440x1872 pixel e una densità di 227 pixel. La memoria interna è da 32GB, quanto basta per memorizzare una miriade di libri e di file in formato ePub e PDF, ma anche per poter ascoltare gli audiolibri, un altro trend che stanno seguendo praticamente tutti i produttori di eReader.

La CPU, più veloce degli altri modelli disponibili nel listino Kobo, è da 2GHz ed offre prestazioni piuttosto solide, elemento essenziale anche alla luce delle funzionalità legate alla scrittura a mano.

Un aspetto da non prendere sottogamba è anche il peso dell'Elipsa 2E e in generale di tutti gli eBook Reader.

A livello di dimensioni siamo sui 193 x 227 x 7,5 mm, mentre senza cover il dispositivo pesa 390 grammi, quanto basta per garantire una presa salda e comoda anche con una sola mano, per leggere a letto, sul divano o in spiaggia. Quanto al design, Elipsa 2E non porta grandi stravolgimenti rispetto ai classici del settore: il protagonista assoluto è - per ovvie e giuste ragioni - lo schermo che campeggia sul frontale, delimitato da cornici superiori e inferiori molto sottili e da una banda più ampia sulla destra che serve non solo per rafforzare la presa ma anche per poggiare Kobo Stylus 2, che si aggancia magneticamente.

Sulla cornice destra troviamo invece la porta USB-C per la ricarica ed il pulsante d'accensione, oltre che un LED.

Passando alla scocca posteriore, invece, la texture zigrinata evita che il dispositivo possa scivolare, ma sono presenti anche quattro piedini di gomma che si rivelano particolarmente utili se lo si poggia su qualche superficie.

Kobo ha riposto particolare attenzione anche all'ambiente e infatti Elipsa 2E utilizza materiali più sostenibili: l'eBook Reader è prodotto con plastica riciclata e lega di magnesio, anch'essa riciclata. Anche il packaging è più sostenibile, nell'ambito dell'impegno del produttore di ridurre il più possibile la sua impronta ambientale.



L'esperienza di lettura Kobo, al quadrato

Anche in passato, in altre recensioni di prodotti Kobo, abbiamo sempre promosso le numerose opzioni messe a disposizione durante la lettura. Con Kobo Elipsa 2E questa esperienza viene amplificata ulteriormente grazie al pennino che permette di sottolineare e prendere appunti, al pari di quanto potrebbe avvenire su carta.

Come dicevamo poco sopra, il pannello eInk da 10,3 pollici ha una densità di 227ppi, che rende i caratteri ancora più definiti ed affatica di meno la vista.

Per le letture di notte è presente il sistema di retroilluminazione ComfortLight Pro che può adattare luminosità e toni a seconda degli orari desiderati. Ovviamente, ci sono anche la modalità scura e la possibilità di scegliere tra diversi font e dimensioni.



A proposito di novità, invece, l'elemento che sin da subito ci ha incuriosito molto è il Kobo Stylus 2, il pennino presente nella confezione che è comodo da utilizzare sia per sottolineare che per prendere appunti attraverso la tab dedicata.

Quando si crea un nuovo documento è anche possibile attivare la modalità che riconosce la scrittura a mano per trasformarla in digitale. Molto comoda anche la funzione gomma, a cui si può accedere capovolgendo il pennino proprio come se fosse una matita. Al pari dell'eReader, anche Kobo Stylus si carica via USB-C, con il cavo presente nella confezione: lo stato della ricarica è consultabile attraverso un micro led presente sulla parte superiore.

Se c'è un aspetto che ancora una volta ci teniamo a sottolineare e che potrebbe rendere i dispositivi Kobo superiori a molti concorrenti a seconda delle vostre esigenze, è il supporto ad una platea molto ampia di file. Sulla scia di quanto proposto sui suoi predecessori e su altri modelli della gamma, Elipsa 2E supporta i file CBZ, CBR, EPUB, EPUB3, FlePub, HTML, MOBI, PDF, RTF e TXT, oltre che le immagini GIF, JPG, PNG, TIFF e BMP.

Grazie al WiFi è possibile sincronizzare il dispositivo anche con un account Dropbox semplificando il trasferimento dei testi, ma si può comunque effettuare il passaggio in maniera tradizionale collegando il Kobo a un PC o ad un Mac.



Soffermandoci sulla scrittura a mano, Kobo Elipsa 2E è dotato di una sezione ad hoc accessibile attraverso la barra inferiore, che permette di creare dei taccuini su cui scrivere o disegnare.

Come dicevamo nel paragrafo precedente, nel momento in cui si crea un nuovo taccuino è possibile scegliere tra una modalità a mano, con cui è possibile non solo prendere annotazioni ma anche disegnare, e una modalità avanzata, che invece permette al Kobo di riconoscere la scrittura a mano per trasformala in digitale. Per cancellare, anche in questo caso, basta semplicemente ruotare il pennino e trascinare la gomma sulla parte desiderata.

In termini di autonomia, Kobo Elipsa 2E è dotato di una batteria da 2400 mAh che garantisce una durata d'utilizzo molto buona: nel nostro caso, in circa 3 settimane di utilizzo per un'ora e mezza al giorno in cui non abbiamo solo letto testi ma anche fumetti ed ascoltato audiolibri, non abbiamo mai avuto la necessità di caricarlo alla presa elettrica tranne che negli ultimi giorni.

Chiaramente però questo aspetto è legato a vari aspetti, tra cui proprio le ore di utilizzo, ma comunque il consiglio è di portarsi sempre il caricatore in caso di lunghi viaggi, per evitare di restare senza autonomia.

Insieme al Kobo abbiamo ricevuto la SleepCover che ha un costo di 69,99 Euro. Anche questa guarda all'ambiente ed è realizzata in plastica riciclata.

La custodia è in grado di mettere il Kobo automaticamente in standby quando la si chiude, sfruttando il design magnetico, proteggendo contemporaneamente lo schermo. Tuttavia, non può fungere da supporto per poggiare l'eReader su un tavolo o a letto per una lettura più comoda. Molto comodo, invece, lo scompartimento per il pennino.