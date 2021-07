Kobo Elipsa Recensione: l'eBook reader con pennino per i grandi lettori

Quanti libri leggete all'anno? Questa è la prima domanda da porsi prima di acquistare un Kobo Elipsa. Il nuovo eBook Reader di Kobo è infatti un prodotto pensato per i grandi lettori, che macinano decine di pagine ogni giorno. Questo è poi uno dei pochi dispositivi di questo tipo dotato di pennino, è possibile quindi prendere appunti direttamente all'interno dei libri, una pratica poco diffusa ma amata da tanti appassionati di saggistica, nonché utile per gli studenti.

Vista la grande offerta di eBook Reader oggi disponibile, appare subito chiaro che il Kobo Elipsa è un prodotto particolare, un vero e proprio top di gamma indirizzato ai lettori più esigenti, che non vogliono compromessi nell'esperienza di lettura.



Completo di tutto



Kobo Elipsa è un prodotto curato e completo di tutti gli accessori. Questo, unito a specifiche tecniche al di sopra della media, porta il prezzo a 399€. Una cifra elevata ma giustificata dall'alto valore tecnologico di Elipsa, che al suo interno racchiude tutte le funzioni che si possono desiderare da un eBook Reader. La confezione di vendita offre il pennino e una cover di ottima qualità già al suo interno, non servono altri accessori per poter utilizzare al meglio Elipsa.

Una volta preso in mano il dispositivo la prima cosa che si nota sono le dimensioni, molto generose, soprattutto per chi è abituato agli eBook Reader tradizionali, che di solito offrono un display da 6 o da 7 pollici. In questo caso si arriva a ben 10 pollici, una dimensione che consente un comfort di lettura superiore e che permette di sfruttare lo schermo anche per la lettura dei fumetti, una modalità di utilizzo molto diffusa su questi prodotti.

Nonostante le dimensioni elevate, l'altro elemento che stupisce è il peso, di 383 grammi, davvero inaspettato e che permette un ottimo comfort durante la lettura, aiutato anche dallo spessore ridotto. Le cornici del display sono piuttosto evidenti, soprattutto nel lato destro, ma non si tratta di un difetto, quanto più di un pregio, perché in questo modo è più semplice da tenere in mano. La scocca è realizzata con una plastica di discreta qualità, qualcosina in più forse poteva essere fatta, magari utilizzando un materiale gommato al posteriore, che avrebbe restituito un feedback tattile migliore rispetto al policarbonato rigido. Tutti gli elementi degni di nota sono nel bordo destro, dove sono installati il pulsante di accensione, led di stato e porta di ricarica USB Type C.

I tasti fisici per voltare pagina non sono presenti ma non se ne sente la mancanza, basta pigiare sul lato destro dello schermo per fare la stessa cosa in tutta comodità (ma è possibile impostare anche lo swipe per svolgere lo stesso compito). Questa scelta è stata fatta per consentire la lettura in ogni possibile condizione dello schermo: che sia posizionato in verticale o di lato, il software adatta in un attimo il testo al layout selezionato.

La cover inclusa nella confezione è davvero ottima ed è in grado di ospitare il pennino al suo interno, inoltre la sua struttura permette di sfruttare il dispositivo in diverse posizioni. La parte superiore di questa cover è anche removibile, lasciando quindi solo la parte protettiva posteriore a proteggere la scocca. Questa opzione è comoda se non si vuole portare con sé il pennino, alleggerendo così il peso complessivo del Kobo Elipsa all'occorrenza.

Ultimo elemento presente in confezione è il pennino capacitivo, il Kobo Stylus. Questa penna è alimentata da una pila AAAA, inclusa nella confezione, ed è realizzata in metallo. Sulla scocca sono disponibili due pulsanti, utilizzati per evidenziare del testo o per cancellare eventuali appunti, inoltre supporta pienamente il rilevamento della pressione, in questo modo si ottiene una scrittura più naturale e precisa.

L'unica vera mancanza rilevata è la certificazione IP68, attenzione quindi a portare questo eBook Reader in spiaggia.



La miglior esperienza di lettura oggi disponibile?

Il piatto forte del Kobo Elipsa sono le dimensioni dello schermo e il pennino, per tutto il resto non ci sono praticamente differenze nelle opzioni software disponibili nei modelli inferiori. Siamo quindi di fronte al classico sistema operativo visto sugli altri modelli della gamma Kobo. L'interfaccia è molto semplice ma non rapidissima, come del resto accade in altri prodotti simili, mentre i libri possono essere acquistati direttamente dal Kobo Store oppure caricati manualmente in diversi formati. Sono supportati EPUB, EPUB3, FlePub, PDF, MOBI, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF, TXT, HTML, RTF, CBZ, CBR, siamo quindi di fronte a un prodotto che può leggere praticamente di tutto e che può importare file direttamente da Dropbox. A livello software è interessante la Dark Mode, che invece di mostrare il testo nero su sfondo bianco fa esattamente l'opposto, in questo modo si riduce ancora di più l'emissione luminosa, utile soprattutto nella lettura in ambienti poco illuminati. Grazie all'ampio display leggere sull'Elipsa è un vero piacere, rispetto ai modelli più piccoli il comfort visivo è più elevato. Soprattutto con i fumetti le dimensioni fanno la differenza, questo eBook Reader è quindi particolarmente indicato per questa tipologia di utilizzo.



A proposito di display e di specifiche tecniche, Elipsa è dotato di uno schermo Carta E-Ink da 10.3 pollici, con risoluzione di 1404x1872 pixel e tecnologia Comfort Light, che adatta la luminosità in base all'ambiente di utilizzo. A differenza della Comfort Light Pro vista nella recensione del Kobo Libra H2O manca però la regolazione della temperatura colore. Il processore all'interno è un Quad Core da 1.8 GHz e sono disponibili 32 GB di memoria per salvare migliaia di libri. Interessante la disponibilità del Wi-Fi AC Dual Band, abbastanza inutile per scaricare libri ma indispensabile per gestire il browser web, altra funzione presente nel software. In realtà navigare su questo schermo e-Ink è piuttosto frustrante, per questo molto meglio un comune smartphone o tablet.

La batteria è da 2500 mAh ma è davvero difficile stimare la sua durata, anche in modo approssimativo. Tutto dipende dalla luminosità dello schermo, dall'utilizzo o meno del pennino, insomma le variabili sono troppe per fare una stima accurata. In ogni caso una carica completa, mediamente, permette di utilizzare il lettore per settimane.

L'esperienza di lettura è quindi ottima e paragonabile a quella degli altri lettori della gamma Kobo, ma con in più la possibilità di leggere su uno schermo più grande, peccato solo per la mancanza della tecnologia Comfort Light Pro, che avrebbe permesso di regolare anche la temperatura colore.

La vera differenza la fa il pennino in dotazione, con cui scrivere sul blocco per gli appunti presente nel software o direttamente nei file con formato Kobo ePub, PDF ed ePub. La penna si è rivelata semplice da usare e funzionale, il tratto viene riconosciuto senza problemi sia in fase di evidenziazione del testo che nella scrittura vera e propria. Si possono quindi prendere appunti in tutta facilità, grazie anche a un ritardo nel riconoscimento dell'input prossimo allo zero.