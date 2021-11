Kobo Libra 2 Recensione: il Kobo più completo, con audiolibri e waterproof

A poche settimane dalla stagione natalizia, Rakuten torna sul mercato italiano con il nuovo Kobo Libra 2, un nuovo ebook reader che possiamo già da ora definire il più completo della gamma per gli amanti degli eReader portatili.

Il produttore non solo conferma la formula che ha reso i propri dispositivi tra i più apprezzati del settore, ma aggiunge anche due elementi molto importanti: la possibilità di ascoltare audiolibri e la resistenza all'acqua.

Design ed ergonomia: una piacevole conferma

A livello estetico, il Kobo Libra 2 mantiene il classico form factor che contraddistingue da sempre la linea. La scocca è in plastica, con due pulsanti per la navigazione sul bordo laterale che permettono di scorrere le pagine dei libri senza dover per forza fare tap sullo schermo, mentre lo schermo è basato sulla tecnologia E-Ink.

D'altronde, squadra che vince non si cambia e i progettisti mai come in questo caso sembrano aver preso alla lettera questo detto. Sulla scocca posteriore troviamo il pulsante d'accensione e blocco per mettere il lettore in standby. Salutiamo favorevolmente anche la finitura in simil gomma, che migliora sensibilmente il grip ed evita che il dispositivo possa scivolare.

In generale, a livello di design ed ergonomia il Kobo Libra 2 mantiene tutte le caratteristiche classiche della lineup, a cui si aggiunge la Sleep Cover da acquistare a parte e non presente nella confezione, che fa sia da protezione del Kobo che da supporto, grazie al sistema di piega che consente di poggiare il Libra su un tavolo o più semplicemente a letto, sia in orizzontale che verticale. La stessa cover, sfruttando il magnete integrato sulla parte inferiore del bordo, fa anche attivare in automatico il dispositivo all'apertura e lo blocca quando è chiusa.

Le due aggiunte più importanti: audiolibri e resistenza all'acqua

Veniamo quindi all'analisi della scheda tecnica, snocciolando quelle che sono le specifiche di questo Kobo Libra 2 da 215 grammi.

Lo schermo è touchscreen da 7 pollici E Ink Carta 1200HD, con risoluzione di 1264x1680 pixel e densità di 300 ppi che si traduce in un contrasto più elevato e neri più profondi rispetto ai modelli precedenti: ciò è evidente soprattutto se si utilizza Kobo per leggere i fumetti, ma i più attenti ed esperti se ne accorgeranno sicuramente anche leggendo testi più classici. L'esperienza di lettura, sia di giorno che di notte, si conferma comoda e piacevole e su questo fronte segnaliamo un'interessante novità. Alla possibilità di regolare la temperatura, infatti, è stata aggiunta la modalità scura che inverte i colori delle pagine ed è particolarmente utile di notte per non stancare la vista.



Sotto la scocca troviamo un processore da 1Ghz, accompagnato da 32 GB di spazio di archiviazione, un'enormità tenuto conto del peso medio di un ePub, ma che potrebbero starci addirittura stretti se si memorizzano tanti audiolibri. I passi in avanti a livello hardware sono evidenti e grazie alla CPU di nuova generazione lo scorrimento delle pagine appare più fluido e scattante.

Proprio gli audiolibri rappresentano, insieme alla resistenza all'acqua di cui parleremo più avanti, la grossa novità di questo Kobo Libra 2. Il mercato in questione inizialmente aveva fatto registrare un'accoglienza piuttosto fredda nel nostro Paese, ma negli ultimi mesi sono sempre più gli editori che si stanno affidando a questo formato, in quanto facilmente fruibile da parte di coloro che sono in giro o che non amano l'esperienza di lettura più classica.



L'ascolto di audiolibri avviene attraverso il modulo Bluetooth integrato dal produttore nel nuovo Kobo Libra 2, che permette di abbinare attraverso il menù dedicato uno speaker o delle cuffie wireless in cui ascoltare l'audiolibro scaricato.

È bene precisare che il dispositivo non dispone di alcun tipo di altoparlante e non supporta nemmeno la riproduzione di file mp3 o di musica. L'accoppiamento avviene tramite la funzione di pairing che, quando attivata, effettua una ricerca dei dispositivi Bluetooth presenti nelle vicinanze. Sebbene il processo sia piuttosto semplice, alla lunga può apparire macchinoso dal momento che bisogna recarsi ogni volta nel menù ad hoc per attivare o disattivare il Bluetooth. In questo contesto, una shortcut nella home sarebbe più che benvenuta.

Come dicevamo in precedenza, Rakuten ha anche pensato ai lettori da spiaggia,e per questa ragione ha introdotto nel Kobo Libra 2 l'impermeabilità e resistenza all'acqua con certificazione IPX8, che permette di immergerlo fino a due metri per un lasso di tempo massimo di 60 minuti.



A livello software, invece, si rinnova la classica esperienza Kobo con una homescreen suddivisa in tre macroaree. Sulla parte superiore troviamo l'accesso rapido ai libri che stiamo leggendo o ascoltando, con i relativi dati sulle ore mancanti e la percentuale di avanzamento, mentre in basso a sinistra è possibile accedere alla sezione "I miei libri" che rimanda alla libreria virtuale e a destra alle opzioni di personalizzazione.

Quest'ultimo aspetto merita particolare menzione in quanto, come sempre, Kobo guarda a tutti e vuole fare in modo che la già comoda esperienza di lettura lo diventi ulteriormente: tramite il menù delle preferenze è possibile personalizzare il progresso di lettura, i comandi dei pulsanti, ma anche la frequenza di aggiornamento, l'orientamento di lettura e i comandi sullo schermo. A proposito dei comandi, nella configurazione standard, quando il bordo più spesso è a destra il tasto superiore fa tornare alla pagina precedente e quello inferiore alla pagina successiva mentre per quanto riguarda l'orientamento, ricordiamo, Kobo Libra 2 si può leggere sia in orizzontale che verticale.



Presente anche la sezione "Scopri", che rimanda al Kobo Store in cui è possibile acquistare libri e audiolibri. Ancora una volta, il lettore Kobo si conferma campione di supporto ed è possibile trasferire i libri anche da PC tramite la porta USB-C, valida anche per la ricarica. Questo eBook Reader supporta i file PDF, ePUB, ePUB 3, FilePub, Mobi, CBZ, CBR, RTF, TIFF, HTML, JPEG, GIF, PNG e BMP.

Per quanto riguarda la durata della batteria, Rakuten nella scheda tecnica parla di "settimane di autonomia" e durante la nostra recensione abbiamo ovviamente registrato un consumo più elevato di energia durante l'ascolto di audiolibri, mentre affidandosi solo alla modalità classica di lettura è possibile davvero andare avanti per diverse settimane.

Rakuten ha confermato nel Libra 2 anche tutte le funzionalità tradizionali: durante la lettura è possibile sottolineare ed evidenziare parti del testo, accedere al vocabolario con le definizioni delle parole, ma anche inserire note.

La novità Kobo Plus

Disponibile in Italia anche il nuovo servizio Kobo Plus, che permette di leggere ed ascoltare libri senza limiti scegliendo da un catalogo composto da centinaia di migliaia di titoli che spaziano dalla saggistica ai romanzi, passando per le biografie e i libri per bambini e ragazzi. Precisiamo che non si tratta di una copia carbone di Kobo Store e alcuni testi non sono disponibili nell'abbonamento, ma la libreria è comunque molto valida e Kobo dà l'opportunità di godere di trenta giorni di prova gratuita.

Al termine di tale periodo promozionale è possibile scegliere fra tre diversi piani di sottoscrizione a pagamento mensile. I modelli base sono Kobo Plus eBook e Kobo Plus Audio. Il primo, a un costo di 9,99 Euro, dà accesso agli eBook, che possono essere letti dagli eReader Kobo e tramite l'applicazione dedicata. Kobo Plus Audio allo stesso modo consente di selezionare i soli audiolibri, sempre al prezzo di 9,99 Euro. Infine, Kobo Plus eBook ed Audio permette di accedere sia agli eBook che gli audiolibri a 12,99 Euro.