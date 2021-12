Kobo Sage Recensione: un e-book reader per domarli tutti?

Dopo un inizio incerto, in cui i puristi del libro stampato sembravano scettici nei confronti della tecnologia, preferendogli la cara vecchia carta, oggi gli e-book reader sono sempre più diffusi. Dall'arrivo dei primi modelli ne è passata di acqua sotto i ponti e oggi questi dispositivi sono sempre apprezzati, anche dai grandi lettori, che possono conservare e portare con sé centinaia di libri in poco spazio.

Quando parliamo di "grandi lettori" intendiamo persone che leggono decine di libri ogni anno, le stesse a cui è rivolto questo Kobo Sage. Con un prezzo di 289 euro, a cui vanno aggiunti 39.99 euro per il pennino e altri 79,99 euro per una cover che possa ospitare lo stilo, siamo di fronte a un prodotto di fascia molto alta, indicato solo per chi cerca un'esperienza di lettura di qualità e con la possibilità di prendere appunti direttamente sullo schermo.

Grande schermo ma leggero e comodo da usare

La qualità costruttiva raggiunta dagli e-book reader Kobo è ormai molto elevata, così come le soluzioni ingegneristiche racchiuse in questi dispositivi. Il Sage non fa differenza, appena preso in mano la prima cosa che si nota è il peso, contenuto e perfettamente bilanciato. Il Sage può essere usato per ore senza nemmeno accorgersene, grazie ai suoi 240 grammi e allo spessore ridotto, di soli 7.6 mm.

Il design asimmetrico, con il bordo destro più pronunciato, permette un'ottima impugnatura, che rimane tale anche girandolo in orizzontale o spostando i tasti di navigazione a sinistra, ideale per i mancini. Lo schermo è ricoperto di vetro, necessario per avere un'esperienza di scrittura migliore, e cattura pochissimi riflessi, segno dell'attenzione riposta nella realizzazione del prodotto, non ci sono rinunce nella qualità di lettura.



Questa soluzione permette di avere il display molto vicino al vetro, al contrario dei modelli più economici, dove i bordi spesso presentano uno scalino: grazie ad essa aumenta la sensazione di trovarsi di fronte a un foglio di carta, inoltre anche l'igiene ne guadagna, perché non ci sono pertugi in cui può insinuarsi lo sporco. Il retro è realizzato con una gomma morbida di eccellente qualità, la cover è completamente opzionale, è davvero difficile graffiare questo materiale.

Rispetto ad altri e-book reader abbiamo apprezzato molto la presenza di una USB Type C per la ricarica, ormai è questo lo standard utilizzato dalla maggior parte dei dispositivi, la vecchia micro USB avrebbe richiesto un cavo dedicato, in questo caso possiamo utilizzare un qualsiasi caricatore per smartphone. Ciliegina sulla torta è poi la certificazione IP68, che rende il Sage resistente ai liquidi e alla polvere.

Più veloce di altri e-book redear e schermo di qualità

L'elemento principale di ogni e-book reader è il suo schermo, cuore pulsante di tutte le attività che si possono svolgere con questi dispositivi. Kobo non ha badato a spese nel caso del Sage, che monta uno dei migliori display e-ink oggi disponibili. Rispetto ad altri modelli è leggermente più grande, misura infatti 8 pollici e ha una risoluzione di 1920x1440 pixel, per un totale di 330 PPI.

Non manca poi la possibilità di regolare l'intensità della retroilluminazione e la temperatura colore: quest'ultima consigliamo di impostarla su toni caldi, che affaticano meno la vista, soprattutto se si sta leggendo di sera o al chiuso. Piccola mancanza è il sensore di luminosità, Sage non si regola automaticamente in base alle condizioni dell'ambiente. Da un lato questo può essere un difetto, ma è anche vero che con uno swipe verso l'alto o il basso nel bordo sinistro è possibile regolare la luminosità in un attimo, senza passare dai menù e settandola in modo fine secondo i propri gusti. Leggere su questo display è davvero appagante, sia per la qualità del pannello sia perchè l'assenza di spazio tra vetro e schermo da una sensazione piacevole alla vista. Siamo su livelli paragonabili ai migliori e-book reader sul mercato, come lettore puro il Sage ha pochi rivali.



Altra novità di questo modello è il processore quad core da 1.8 Ghz. Dispositivi come questo non sono famosi per la loro velocità nell'esecuzione dei comandi, nel caso del Sage però la maggiore potenza si vede. Sia chiaro, non aspettatevi le prestazioni di un iPad, ma i menù si aprono più rapidamente del solito. Il tutto senza rinunciare troppo alla durata della batteria, inferiore rispetto ad altri modelli ma che permette comunque di leggere molte ore senza bisogno di ricaricare. Interessante poi è la possibilità di associare delle cuffie grazie al Bluetooth, altra gradita aggiunta di questo modello. In questo modo è possibile sfruttare il catalogo di audio libri messo a disposizione dalla libreria Kobo, scaricabili direttamente sul dispositivo grazie ai 32 GB di memoria integrata.

Bene il pennino e ottimo software, con in più gli abbonamenti Kobo

Kobo Sage viene venduto senza il pennino nella confezione. A nostro avvisto, visto il prezzo, questo accessorio avrebbe dovuto essere incluso, soprattutto perchè il suo trasporto necessita di una cover apposita.

Non stiamo parlando della classica custodia SleepCover da 49 euro, ma della Power Cover, che insieme all'alloggiamento per la penna mette a disposizione anche una batteria aggiuntiva, dal costo di 79,99 euro. Il pacchetto completo verrebbe quindi a costare poco più di 400 euro. Come abbiamo visto nella recensione di Kobo Elipsa, al prezzo di 399€ tutti questi elementi sono già disponibili, per di più in un ebook reader ottimo e dallo schermo più grande.

Appare chiaro che il prezzo di questo Sage andrebbe tarato meglio, per non sovrapporsi al top di gamma. Prezzo a parte, l'esperienza con la penna è più che discreta, anche se non raggiunge il livello di soluzioni più tradizionali, soprattutto per quanto riguarda la velocità nella scrittura. Serve un attimo di pratica per abituarsi al leggero lag che si avverte scrivendo, una volta presa la mano tuttavia si possono prendere appunti in tutta facilità, sia nei libri del catalogo Kobo che nei pdf.



Sicuramente non è una soluzione per scrivere pagine di testo, ma per sottolineare e per delle note brevi il sistema creato da Kobo funziona bene. La penna è alimentata da una pila mini stilo, anche se avremmo preferito una soluzione con batteria integrata, più green e facilmente gestibile quando l'energia si esaurisce.

Sul fronte software non ci sono differenze con gli altri e-book reader Kobo, dalla home è possibile raggiungere i libri scaricati dallo store o importati nella memoria interna, merito anche della compatibilità con tanti formati differenti.

Il software offre consigli personalizzati in base alla propria cronologia di lettura, ma il vero punto di forza è l'abbonamento Kobo Plus eBook e Audio, che offre migliaia di libri e audiolibri da consultare e ascoltare in tutta libertà, al costo di 12.99€. Ovviamente si tratta di una spesa che consigliamo solo ai grandi lettori, non ne vale la pena se si leggono pochi libri all'anno, ma in caso contrario permette di risparmiare parecchio.