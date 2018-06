Koogeek LS1 Light Strip: la prova dei LED intelligenti a controllo vocale

Prosegue il nostro viaggio alla scoperta dei più evoluti sistemi di illuminazione per la nostra Smart Home. Dopo la prova completa della piattaforma Hue di Philips siamo tornati a occuparci di Koogeek, azienda cinese specializzata in prodotti domotici e "Smart Health", che avevamo conosciuto tempo fa con la prova della presa elettrica smart P1 e della lampadina intelligente LB1. Oggi abbiamo dedicato tutte le nostre attenzioni a Koogeek LS1, una striscia LED comandabile tramite app, Google Assistant e Siri.

Un versatile sistema di illuminazione intelligente

La LS1 di Koogeek è una striscia di luci lunga due metri, formata da 60 LED RGB (16 milioni di colori), con una potenza di 500 lm e garanzia d'uso di 25.000 ore. Altamente personalizzabile, il prodotto può essere tagliato secondo le esigenze dell'utente e incollato su qualsiasi superficie grazie al nastro adesivo presente sul retro. Alla sua estremità troviamo un piccolo box dotato di un unico pulsante dedicato al reset e all'accensione/spegnimento dei LED e di un modulo WiFi b/g/n da 2.4 GHz. I LED di Koogeek possono essere alimentati utilizzando un alimentatore USB purtroppo non fornito in dotazione. Il prodotto è acquistabile a 37 euro su Amazon.it

Applicazione e funzionalità smart

A livello di compatibilità il firmware di fabbrica della LS1 supporta solo Apple HomeKit. Per aggiungere la possibilità di collegamento ai dispositivi di Google è necessario un update del software che però, incredibilmente, può essere eseguito solo dai device Apple. A firmware aggiornato, però, LS1 diventa pienamente compatibile anche con smartphone e tablet Android. App di riferimento per configurazione e utilizzo è la Koogeek Home, disponibile solo in lingua inglese. Nella versione iOS consente di modificare l'intensità di illuminazione, il colore e la saturazione dei LED, nonché di impostare timer e creare "scene" per controllare più prodotti contemporaneamente.



Immancabile la funzione di geolocalizzazione che consente, ad esempio, di attivare un accessorio quando rientriamo a casa. L'app per Android, pur mantenendo la stessa impostazione grafica, offre purtroppo funzionalità più limitate. Sono infatti assenti le scene, i timer e le funzioni legate alla geolocalizzazione. La procedura di setup si è rivelata semplice e rapida per entrambi i sistemi operativi, con un collegamento tra LED e smartphone, anche fuori casa, che non ha mai manifestato problemi. Punto di forza di questa striscia è sicuramente il controllo vocale compatibile con Siri, Alexa e Google Assistant. I comandi vocali consentono di intervenire non solo su accensione e spegnimento, ma anche su colore e intensità dell'illuminazione.