Koogeek S1: la recensione di una bilancia smart per tutte le tasche

Prosegue il nostro viaggio nel mondo della Smart Health e, dopo la prova di qualche tempo fa della Nokia Body Cardio, torniamo a occuparci di bilance smart con la prova della S1 di Koogeek. Si tratta di un'azienda cinese che avevamo già conosciuto con la recensione della lampadina LB1 e della presa intelligente P1. Scopriamo, quindi, tutte le caratteristiche della S1, un'evoluta bilancia smart low cost dal design curato e in grado di misurare numerosi parametri corporei.

Koogeek S1: design curato, funzioni e prezzo

La S1 si presenta con forme moderne e curate, a partire dalla scocca in plastica con profilo grigio e piatto in vetro. Ottima la visibilità del display a LED blu dalle generose dimensioni. Sul fondo troviamo inoltre il vano in grado di accogliere quattro batterie stilo AA e il pulsante di reset. Non dimentichiamo i quattro ampi piedini in gomma che migliorano l'aderenza su pavimentazioni lisce e le dimensioni pari a 315 X 315 X 29 mm per un peso di 1750 grammi. Per quanto riguarda la connettività troviamo il Wi-Fi e il Bluetooth 4.0.

Oltre alla rilevazione del peso (fino a 150 Kg), la S1 è in grado anche di misurare l'IMC (Indice di Massa Corporea), il grasso corporeo, la massa magra, la massa ossea, l'acqua corporea totale, il metabolismo basale e il grasso viscerale. Parametri fisici che vengono rilevati sfruttando vari dati inseriti dall'utente (come altezza, sesso, data di nascita) nell'app dedicata e utilizzando una piccola impedenza elettrica in grado di misurare l'opposizione del nostro corpo al flusso della corrente. È necessario, quindi, salire sulla bilancia a piedi nudi con una piccola animazione sul display che indica la raccolta dei dati aggiuntivi oltre al peso. Infine il prezzo di listino, la Koogeek S1 può essere acquistata su Amazon al prezzo di 60 euro circa.



Configurazione e utilizzo

La configurazione della bilancia è abbastanza semplice e può essere eseguita in pochi minuti grazie alle istruzioni presenti nel piccolo manuale, purtroppo non in italiano. Una volta scaricata l'app dedicata Smart Health di Koogeek per iOS e Android, sarà necessario creare un account utente con i propri dati personali. A questo punto nell'applicazione si aggiungerà la bilancia, procedendo tramite l'apposito menù al collegamento del WiFi e successivamente del Bluetooth grazie a una semplice guida passo-passo (consigliamo di tenere attivi sia il WiFi che il Bluetooth durante tutta la procedura di setup).

Per quanto riguarda l'uso della bilancia, se si vuole utilizzare il Bluetooth basterà aprire l'app di Koogeek sullo smartphone e salire sulla bilancia con il software che visualizzerà peso e altri parametri corporei. Se invece non si vuole utilizzare lo smartphone e il Bluetooth, basterà semplicemente salire sulla bilancia che invierà i dati rilevati via Wifi direttamente al server di Koogeek; parametri corporei che saranno poi sempre consultabili via cellulare tramite l'app dedicata. Ricordiamo infine che la bilancia si attiva automaticamente appena ci si sale sopra e si spegne dopo aver terminato le varie misurazioni.



App dedicata

Passiamo ora all'app Smart Health di Koogeek sviluppata dal produttore cinese, indispensabile per poter utilizzare questo e altri prodotti del marchio; senza l'applicazione dedicata sarà infatti possibile visualizzare sul display della S1 solo il proprio peso. Software in italiano che mostra le recenti variazioni di peso che include anche un contapassi e una schermata dedicata ai vari parametri raccolti durante le pesate con relativo grafico.



L'app mette inoltre a disposizione una schermata molto intuitiva per verificare se i nostri valori sono nella norma e include anche il supporto fino a 16 utenti diversi; manca purtroppo il riconoscimento automatico e la separazione dei dati personali tra i vari utilizzatori. Ricordiamo poi la funzione di pesatura dei neonati, utili promemoria per monitorare costantemente i vari parametri corporei con il peso che può anche essere sincronizzato con Google Fit.

Concludiamo con la valutazione dei parametri rilevati dalla bilancia; abbastanza accurata la misurazione del peso, poco attendibile quella della massa ossea. Per quanto riguarda le altre informazioni mostrate dalla S1, si tratta di valori puramente indicativi non paragonabili a quelli misurati da strumenti professionali. Positivo il giudizio sull'app (completa e abbastanza intuitiva) e sulla qualità costruttiva della bilancia.