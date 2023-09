KTC M27T20 Recensione: 1440p e 165 Hz Mini LED a meno di 500 euro

Se siete alla ricerca di un monitor da gaming da 27 pollici con tecnologia Mini LED, risoluzione massima di 2560x1440 a 165 Hz e HDR1000, potrebbe valere la pena dare un'occhiata al nuovo KTC M27T20. Il marchio cinese, acronimo del più aggressivo Key To Combat, ha portato sul mercato europeo un prodotto davvero molto interessante, sia per le caratteristiche tecniche offerte che per il prezzo.

Lo stiamo testando sul campo da qualche settimana e lo stiamo utilizzando anche per scrivere questo stesso articolo; per la prova, infatti, abbiamo optato per un utilizzo "misto": connesso a un MacBook Pro per la produttività, collegato a un PC e a una console per il gioco. In ambito console abbiamo deciso di abbinare il KTC M27T20 al prodotto current gen più in linea con le sue caratteristiche: una Xbox Serie S a 1440p e 120 Hz di frequenza.

La risoluzione 4K si può comunque impostare in modalità compatibilità, dunque non c'è nessun problema a connettere anche PS5, Xbox Serie X e PC con schede grafiche capaci di far girare senza problemi titoli AAA in 4K, anche se non sarebbe una scelta poi troppo smart: prodotti di alta fascia meritano sicuramente più un 4K nativo.



Il KTC M27T20 fuori dalla scatola

Il nuovo KTC M27T20 appare aggressivo sin dalla scatola, parecchio voluminosa (più della media) e in linea con altri 27" da gaming del mercato. La costruzione del prodotto ci è sembrata abbastanza solida, con plastiche rigide ma piacevoli al tatto. La base si installa in pochissimi secondi e permette di sfruttare il monitor in diversi modi: è possibile ruotare la base verso destra o sinistra, mentre il display vero e proprio si può girare per essere sfruttato anche in 9:16.

Abbiamo dunque a che fare con un prodotto molto versatile, che si adatta a numerosi utilizzi, sia professionali che ludici. La scheda tecnica è particolarmente accattivante, soprattutto in relazione al prezzo: di listino il nuovo KTC M27T20 costa solitamente 549 euro, ma grazie a diversi coupon "lancio" che si possono trovare sia su Amazon che sul sito del rivenditore ufficiale in Europa abbiamo la possibilità di portarlo a casa a 499 euro. Con questa cifra acquistiamo un monitor da 27" ben costruito con risoluzione 2560x1140 fino a 165 Hz, HDR1000, tecnologia Mini LED, completo di G-SYNC e FreeSync e una buona offerta di terminali sul retro che ne massimizzano la versatilità.

Sulla parte posteriore, infatti, troviamo una porta jack da 3,5 mm, una USB-C con Power Delivery fino a 90 W, una Display Port, due porte HDMI, una porta USB-UP, due porte USB-A e infine l'ingresso per l'alimentazione. Alimentatore che, come potete ben immaginare, non è certo tra i più compatti, del resto l'alimentazione del monitor arriva a 150 W in condizioni normali, a 240 W sfruttando anche la USB-C alla sua massima potenza.

Sul fronte costruzione e porte, il nuovo KTC M27T20 è dunque più che promosso, non ci resta che metterlo alla prova con il pannello in funzione.



Lavorare con il KTC M27T20

In ambito professionale, il KTC M27T20 può essere un valido alleato. Abbiamo usato MacOS alla risoluzione di 2560x1440 senza alcun tipo di problema (come detto sopra, è possibile impostare 3840x2160 in modalità compatibilità), spendendo giusto un po' di tempo per la configurazione dei colori iniziale. Oltre a scrivere tantissimo, lavoriamo anche con l'editing fotografico, abbiamo dunque passato qualche giorno a capire quale fosse la configurazione di colori migliore per lavorare con i file Adobe RGB prodotti dalla nostra mirrorless, così da avere meno distorsioni possibili in fase di elaborazione.

Su questo fronte, il monitor offre un profilo colori nativo e tre profili professionali: c'è l'sRGB, l'Adobe RGB e il DCI-P3. Tutti e tre i profili sono coperti ampiamente (93% in DCI-P3, 99% in sRGB), impostarne uno però limita in maniera sensibile tutte le regolazioni manuali del monitor; con il profilo nativo invece abbiamo tutte le opzioni colore a disposizione (Temperatura, Gamma, Tonalità, Saturazione, ecc) e possiamo lavorare maggiormente "di fino" per calibrare il pannello a nostro piacimento.

Inoltre, impostando i profili professionali i grigi tendono al rosso, dunque bisogna usarli con attenzione.

Ottenere una buona calibrazione per lavorare file fotografici di livello professionale però è possibile, e siamo riusciti a sfruttare il monitor anche per ambiti differenti dal gaming.

Il KTC M27T20 si è dimostrato un valido alleato anche per navigare sul web o vedere film e serie TV. L'unica vera pecca, come spesso accade in questi casi, è rappresentata dagli speaker da 2 W incorporati nel monitor: la loro qualità non è affatto sufficiente e anche la gestione del volume è parecchio macchinosa. Si tratta di speaker "d'emergenza", ma se avete intenzione di comprare il KTC M27T20 mettete in conto di associargli anche un dispositivo audio aggiuntivo, un headset oppure un set di casse esterne.

Il monitor non brilla neppure per il suo pannello delle impostazioni OSD, decisamente "old style" e non alla pari dei monitor da gaming di marchi più blasonati. Una volta fatte le regolazioni iniziali, però, è una schermata che vedrete davvero molto poco.

All'interno del pannello è possibile impostare anche la compatibilità HDR e regolare la luminosità, che sulla carta tocca i 1.000 nits di picco per essere compatibile con l'HDR1000: la luminosità del pannello è parecchio marcata e in ambito produttivo abbiamo dovuto limitare il valore per non rimanere abbagliati durante il giorno, visto che comunque lo schermo è stato utilizzato per sessioni di gioco e lavoro molto prolungate.

Per preservare l'editing fotografico, dunque anche la fedeltà dei colori e l'esposizione, abbiamo limitato il Local Dimming, che al suo massimo permette di sfruttare appieno la tecnologia Mini LED di cui lo schermo è dotato. Tutte funzioni che abbiamo apprezzato maggiormente sul fronte gaming.



Giocare con il KTC M27T20

Una volta terminata la giornata lavorativa è tempo di passare qualche ora all'interno dei nostri mondi virtuali preferiti: messa in funzione la Xbox Serie S, il KTC M27T20 può passare alla sua "modalità di combattimento", con HDR e Local Dimming attivi.

La tecnologia Mini LED Quantum Dot di cui è dotato il pannello prevede 576 zone di oscuramento locale e 2.304 LED: il risultato finale non è miracoloso ma di sicuro funziona in determinate scene, che possono così godere di un nero quasi assoluto.

Non possiamo certo paragonare l'effetto finale a quello di un pannello OLED, con alcune parti dello schermo che potrebbero essere "sporcate" da tinte di grigio, ma è comunque un ottimo "plus" per l'M27T20. Al di là di questi aspetti, giocare con il monitor KTC è un assoluto piacere: grazie a una risposta di 1 ms (MPRT), la possibilità di attivare Freesync e G-SYNC, la frequenza massima di 165 Hz, il gioco risulta sempre fluido e ben definito, anche su PC.

Su Xbox Serie S è possibile sfruttare l'output a 120 Hz senza alcun problema, giocando non solo con un'alta fluidità ma anche con colori brillanti. Essendo un monitor da gaming "puro", il KTC M27T20 offre anche la possibilità di avere l'illuminazione ambientale a LED RGB nella parte posteriore, con due feritoie che possono essere impostate con effetto Breathing oppure su tre colori statici.

Immancabili infine le classiche opzioni per il conteggio dei frame in tempo reale e il mirino su schermo. Chicca finale: il monitor è dotato anche di uno switch KVM che permette di controllare due PC separati con un solo schermo, un mouse e una tastiera, a conferma che l'utilizzo "ibrido" del M27T20 (gioco e lavoro) si può gestire senza alcun problema. Come detto in apertura, il monitor costa di listino 549 euro, ma è possibile trovarlo a 449 euro sia su GeekMall che su Amazon (sempre che sia disponibile), un prezzo in linea con l'offerta che vi mette sulla scrivania un monitor da gaming da 27" ultra versatile perfetto per l'esperienza a 1440p.