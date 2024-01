Lenovo Legion 9i Recensione: IA e raffreddamento a liquido in 16 pollici

Raramente ci troviamo di fronte a prodotti di altissima fascia, ma ogni volta sembra ci sia sempre poco da dire: "questo va bene", "quest'altro è perfetto", cerchiamo i peli nell'uovo (perché è nostro dovere farlo) e cerchiamo di sbilanciarci il più possibile, laddove possibile.

Trovarsi di fronte a prodotti tecnicamente eccelsi e spinti al massimo, oramai, è diventata un'abitudine e quando bisogna dare a Cesare ciò che è di Cesare non si può fare altro che togliersi il cappello e dire: "ben fatto!". A volte, però, nella vasta gamma di soluzioni high end succede che giunga sotto la nostra lente d'ingrandimento qualcosa di diverso. Un laptop, in questo caso, che sì, eccelle sotto ogni aspetto, ma che si prende anche la briga di offrire qualcosa in più. È con questo spirito che abbiamo approcciato il nuovo Lenovo Legion 9i, un laptop da gaming che ha saputo meravigliarci fin dal primissimo impatto.



Doverose premesse

In termini generali, l'eccesso a cui facevamo riferimento non sempre punta il dito verso la direzione giusta: a volte si guarda alla Luna ma ci si ferma nella stratosfera, a volte si riesce ad imprimere un'identità forte a un prodotto ma questa ne esce priva di carattere come quando siamo di fronte a una decisione presa per metà.

Può succedere, però, che un prodotto riesca a scatenare qualcosa di diverso sin dal primo istante. Spesso ci troviamo davanti a eccezioni e, allora, non possiamo ignorare tutti quei segnali che, anche per un secondo, hanno mandato il nostro cervello in overflow: con il Legion 9i, infatti, non serve premere il tasto ON per rendersi conto di trovarsi di fronte a un oggetto estremamente curato (oltre che performante): i primi elogi arrivano già prima del primo avvio, ovvero quando lo tiriamo fuori dalla sua elegante confezione e lo tocchiamo con mano. Ci rendiamo subito conto che tutto ciò che ci aspettiamo di trovare in questo laptop, una volta aperto avviato e testato, non sarà lì per caso, nemmeno quegli aspetti che molti tenderebbero a ignorare.



Toccarsi e capirsi

Proprio quando si poggiano per la prima volta le mani su questo dispositivo si avverte una sensazione di assoluta robustezza e affidabilità. Niente sembra lasciare spazio al caso: il peso è molto ben bilanciato, la forma è quadrata, razionale, elegante, ma allo stesso tempo funzionale e con un pizzico di sfrontatezza data la sua parte superiore che è realizzata in carbonio forgiato molto resistente.

Ogni singolo Legion 9i sarà diverso dall'altro proprio per via della trama di questa forgiatura non replicabile e unica.

Questo laptop prova a essere una combinazione tra un dispositivo pro e uno premium: le prestazioni e le singole feature (tipicamente apprezzabili in dispositivi molto più grandi) sono state compresse in un laptop che pesa meno di 2.5 kg con dimensioni di 357.7 x 277.7 x 18.9 mm. Una soluzione senz'altro singolare date anche tutte le funzioni caratteristiche che cela al suo interno.

Rimanendo su un profilo meramente estetico, non possiamo non parlare delle bande laterali rigorosamente RGB, che costeggiano il fronte e il retro del laptop e ovviamente personalizzabili attraverso delle semplici scorciatoie su tastiera. Queste macro funzioni saranno anche la chiave per cambiare al volo i vari profili di potenza, che vanno da silent ad auto, passando per prestazioni. Illuminato a LED RGB è anche il logo LEGION posto sul guscio esterno.



I materiali scelti sono di prima qualità: stiamo parlando di un alluminio riciclato molto resistente, assolutamente refrattario a flessioni di ogni genere e che non scricchiola neanche quando posizioniamo il laptop all'interno di uno zaino.

Un aspetto che spesso esce penalizzato da queste configurazioni è la webcam, qui finalmente a 1080p e di ottima qualità, perfetta anche per videoconferenze "impegnative" senza dare l'idea di avere un notebook di scarsa qualità per le mani e che quindi non richiederà un supporto esterno durante quelle call più "pettinate".

L'obiettivo è incastonato nella parte superiore del display: per via della sottile cornice, lo spazio per una tradizionale chiusura fisica dell'otturatore sarebbe stata impossibile da implementare, motivo per cui Lenovo ha pensato ad una soluzione che consiste in una chiusura a click sul bordo del laptop. Basta sfiorare l'interruttore con un gesto per interrompere istantaneamente l'alimentazione della fotocamera.



Una finestra sul mondo

Superata la parte in cui apriamo il coperchio, accendiamo il Laptop e procediamo con le prime installazioni, veniamo a contatto con un'altra piccola meraviglia, ovvero uno splendido display.

L'unità scelta da Lenovo ha una diagonale da 16 pollici ed è un pannello HDR 3.2K (3200x2000) con tecnologia mini LED e una luminosità di picco di 1.200 nit.

La superfice è ruvida e antiriflesso, ha un refresh rate fino a 165 Hz e supporta tutte le tecnologie di sincronizzazione adattiva come NVIDIA G-Sync e AMD Freesync.

Il contrasto è di 1000:1 e offre una copertura colori del 100% nello spazio DCI-P3.

Il Legion 9i di Lenovo si distingue anche per l'eccezionale qualità audio offerta dai suoi altoparlanti Harman Super Linear con tecnologia Nahimic 3D Audio, che restituiscono un'esperienza di gioco coinvolgente con un suono avvolgente. L'app Nahimic integrata offre un'ampia gamma di personalizzazioni, consentendo agli utenti di modulare facilmente le caratteristiche audio per un'esperienza sonora su misura (tra cui non manca ovviamente la possibilità di scegliere tra vari profili audio per adattare l'output alle preferenze personali).

La tastiera da gioco Legion TrueStrike offre una solida esperienza di digitazione con la sua corsa e attuazione dei tasti di alta qualità. Dotata di anti-ghosting al 100%, di un tastierino numerico e di una retroilluminazione RGB controllata attraverso Legion Spectrum nell'app Lenovo Vantage, la tastiera consente personalizzazioni avanzate per creare un ambiente di gioco unico e adatto alle proprie preferenze. Oltre che essere sufficientemente silenziosa è anch'essa completamente personalizzabile attraverso i vari shortcut da tastiera.



Intelligenza artificiale "in frame"? Ma in che senso?

Si chiama Lenovo Legion AI Engine+ e si distingue in un mix sinergico di tecnologie hardware e software, firmware avanzato e supporto driver di ultima generazione: è l'IA di Lenovo al servizio degli appassionati.

La sua implementazione si manifesta in modo eloquente durante l'avvio dei giochi, fornendo un'ottimizzazione delle prestazioni senza precedenti. Nel cuore di questo sistema innovativo, il Legion 9i è potenziato dal sofisticato chip IA LA2 realizzato da Lenovo, che si basa sull'apprendimento automatico.

In sostanza questo strumento, svolge una sorveglianza costante del frame rate durante il gioco, regolando dinamicamente le ventole di sistema e la distribuzione di energia. L'obiettivo è chiaro: garantire un'esperienza di gioco senza compromessi, massimizzando le prestazioni in modo fluido e reattivo. Anche l'AI Engine è controllabile attraverso l'app Lenovo Vantage, che aggiunge un tocco di praticità in più e che consente agli utenti di plasmare la potenza del proprio sistema con un semplice clic.

Il Legion 9i si pone al vertice anche per quanto riguarda la tecnologia Super Rapid Charge, che consente di caricare la batteria fino al 70% in soli 30 minuti.



Una 4090 è pur sempre una 4090

Il Lenovo Legion 9i si erge come l'incarnazione stessa di potenza incontrastata nel regno dei laptop da gioco. Un'autentica meraviglia tecnologica che inizia il suo dominio con il possente processore Intel Core i9-13980HX di tredicesima generazione, accompagnato dalla potente GPU Laptop NVIDIA GeForce RTX 4090.

Lato memoria, la scelta è tra una mastodontica configurazione da 64GB di RAM DDR5 a 5600MHz o una una più veloce opzione da 32GB a 6400MHz. Nel modello da noi testato abbiamo potuto apprezzare la versione da 32 GB di RAM.

Nella prova sul campo, il Legion 9i ha sfoderato prestazioni in linea con gli altri sistemi dotati di una configurazione simile, ottenendo 17 FPS a risoluzione nativa (ricordiamo, 2000p) su Cyberpunk: 2077 con preset Ray Tracing Ultra, potendo poi contare su DLSS e Frame Generation per un gameplay fluido e stabile intorno ai 60FPS anche a impostazioni estreme.

Diverso il discorso per Marvel's Guardians of the Galaxy dove gli ottimi risultati toccano vette ancora più elevate utilizzando la risoluzione dinamica in-game. In generale, si tratta di una configurazione perfettamente in grado di sostenere il peso di una risoluzione tanto elevata, con e senza l'aiuto di tecnologie accessorie, anche in titoli più esosi in termini di requisiti.

Ottima anche l'unità di archiviazione scelta da Lenovo: con 2TB di spazio a disposizione, abbiamo registrato velocità di lettura e scrittura sequenziali rispettivamente di 13.748 MB/s e di 10.358 MB/s.

Il TDP fino a 230W, il tutto mantenendo un profilo basso e (a suo modo) discreto.



Adesso stai al fresco per un po'

Nell'epoca dell'innovazione tecnologica senza freni, la tecnologia Legion ColdFront Liquid si trova probabilmente all'apice dell'ingegneria per il gaming e fonde sapientemente software all'avanguardia con il massimo dell'hardware fornito da Intel e NVIDIA.



Ma ciò che rende veramente straordinario il Lenovo Legion 9i è la gestione di questa potenza, tramite il sistema di raffreddamento a liquido sviluppato in collaborazione con Cooler Master e reso ancora più efficiente grazie all'utilizzo del metallo liquido.

Questo sofisticato approccio cattura l'aria più fresca con precisione millimetrica dall'ampia parte superiore della tastiera e dal fondo del dispositivo, espellendola dai lati e dalla parte posteriore. Il risultato è un equilibrio termico impeccabile, che offre prestazioni costanti e silenziosità operativa elevata. La funzionalità dual-burn solleva ulteriormente il Legion 9i sopra la concorrenza, consentendo alla CPU e alla GPU di lavorare in armonia a livelli di potenza superiori.

Quando, poi, le temperature raggiungono la soglia critica di 87°C per la CPU, 84°C per la GPU e 87°C per la VRAM, la pompa del liquido entra in azione, fornendo un raffreddamento supplementare per preservare l'integrità del sistema.

Il sistema di raffreddamento ad aria contribuisce a mantenere il Lenovo Legion 9i al fresco durante le sessioni di gioco e creatività più esigenti. Ed è proprio al fine di bilanciare tutto questo carico tecnologico che è stata sviluppata la scocca in carbonio, che ne riduce il peso.