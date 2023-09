Lenovo Legion Pro 7i Recensione: un vero mostro di potenza

Dopo l'arrivo della console mobile targata Lenovo, il colosso di Pechino continua a sfornare laptop da gaming con l'ambizione di garantire prestazioni sempre più elevate e di consolidare la propria posizione nel segmento dei prodotti dedicati ai videogiochi.



La gamma di portatili Legion per il 2023 - nelle sue diverse configurazioni - porta in dote il meglio della tecnologia hardware disponibile, affiancandola a Lenovo AI Engine+ e ad un chip completamente dedicato alla gestione dell'intelligenza artificiale.

Dopo aver analizzato le funzionalità più innovative dei nuovi prodotti, abbiamo messo alla prova il Lenovo Legion Pro 7i, un portatile equipaggiato con processore Intel Core i9 di 13a Gen e scheda video NVIDIA GeForce RTX 4090. Siamo finalmente pronti a raccontarvi le nostre impressioni nella recensione dell'ammiraglia Legion.



Pochi fronzoli e tanta sostanza

Nel corso degli anni la gamma di laptop Legion ha saputo trovare una propria identità, raffinando le forme edizione dopo edizione e costruendo un brand immediatamente riconoscibile (e perfettamente integrato nel catalogo generale della casa) a partire dal desing.

Lenovo Legion Pro 7i non fa eccezione e si presenta come una diretta evoluzione del suo predecessore: ancora una volta le linee sono essenziali, eleganti e traggono ispirazione dagli altri grandi marchi dell'azienda come Thinkpad e Yoga, con i quali condivide anche alcuni tratti delle rifiniture.



Il monolite nero mette in mostra forme spigolose e minimali che lo rendono adatto anche agli ambienti professionali. Le griglie a nido d'ape che proteggono le prese d'aria e le finiture metallizzate sono un vero e proprio tocco di classe, così come il coperchio in alluminio riciclato (che si apre con un angolo di 180°) sul quale spicca il logo Legion in rilievo.

La striscia LED nella parte frontale e la tastiera RGB Spectrum personalizzabile tramite l'app Lenovo Vantage conferiscono, senza mai eccedere, la giusta dose di aggressività.

Il livello dei materiali è ottimo e nel complesso il prodotto risulta solido e stabile. Qualcosa in più può ancora essere fatto per la tastiera e per il feeling al tatto degli switch, fattori che comunque non intaccano la qualità generale della digitazione.

Infine le dimensioni: Lenovo Legion Pro 7i misura 363.4 x 263.55 x 25.9 mm per un peso che sfiora i 2.8 Kg.



Una dotazione al top

Sul fronte hardware Lenovo Legion Pro 7i (16IRX8H) mostra i muscoli e nella configurazione da noi testata porta in dote caratteristiche tecniche degne dei migliori desktop da gaming



Il top di gamma targato Legion è infatti equipaggiato con un processore Intel Core i9-13900HX con 24 core e 32 threads e una frequenza di picco pari a 5.40 GHz, una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4090 con 16 GB di RAM DDR6 dedicata e un TDP da 175 W con supporto alle ultime tecnologie della casa verde come DLSS 3.5 e a Frame Generator, 32 GB di RAM DDR5 a 5600 MHz e 2 TB di memoria NVMe SSD con supporto a PCIe 4.0.



Molto buono il display da 16 pollici che offre una risoluzione di 2560 x 1600 pixel con refresh rate fino a 240 Hz e ben 500 nit di picco luminoso, con tanto di certificazione VESA DisplayHDR 400 e pieno supporto a Dolby Vision. I colori sono naturali e bilanciati, anche grazie alla calibrazione X-Rite, e il pannello offre il massimo una volta attivato l'HDR e sprigionata tutta la luminosità disponibile.

Il sistema audio è affidato ai duei Harman Super Linear Speakers da 2 W con il sistema di virtualizzazione Nahimic 3D Audio.

Sul piano della connettività non mancano le porte DisplayPort 1.4 con alimentazione fino a 140 W, la porta HDMI 2.1, due porte USB-A 3.2 laterali, due porte USB-A posteriori, una porta USB-C 3.2 sempre sul lato posteriore, porta Ethernet e ingresso jack per cuffie e microfono. Il supporto a WiFi 6E e Bluetooth 5.2 sostengono il comparto wireless.

Centrale il sistema di raffreddamento Legion Coldfront 5.0 con camera di vapore e ventole ottimizzate che sono in grado di sostenere le alte temperature generate da CPU e GPU, il tutto grazie alla sapiente gestione dell'IA.

Proprio l'IA è una delle protagoniste assolute della nuova macchina Lenovo: il processore integrato dedicato alla gestione dell'intelligenza artificiale prende il nome di LA2-Q AI Chip ed è affiancato all'algoritmo di apprendimento automatico Lenovo AI Engine +. Questo abbinamento consente al sistema di settare tutti i parametri hardware e software del portatile per garantire sempre le massime prestazioni di gioco, adattandosi e "imparando" sulla base del gioco e delle esigenze dell'utente.



Per finire la batteria da 99.9 Wh con supporto alla ricarica rapida può sostenere un utilizzo standard di circa 4 ore. Va da sé che per sfruttare al meglio le capacità del laptop in questione è necessario utilizzarlo in modalità wired, con un occhio ai consumi che si mantengono elevati anche in fase di inutilizzo.



Numeri impressionanti

L'altissimo profilo hardware di Lenovo Legion Pro 7i trova riscontro nei numeri forniti dai nostri test, a partire dai benchmark sintetici.



Messo alla prova da Cinebench R23 il processore Intel Core i9-13900HX ha fatto registrare 27.428 punti in multi-core e 1.646 in single-core, numeri che fino a qualche anno fa erano esclusivi dei PC . Sul versante grafico la GPU NVIDIA GeForce RTX 4090 non delude con 3DMark: Time Spy ha restituito 20.528 punti, Port Royal 13.856 punti, mentre il test Speed (brandizzato Legion) ha raggiunto 5.645 punti. I nostri stress test non hanno segnalato problemi di stabilità e a fronte di temperature che nei casi più estremi hanno raggiunto i 99 gradi, il laptop non ha offerto il fianco a cali delle prestazioni o blocchi improvvisi, grazie anche all'efficace lavoro del sistema di raffreddamento.

Ottimi risultati anche dal punto di vista della gestione I/O e del SSD: le memorie del Legion Pro 7i sono state in grado di raggiungere 7.105,27 MB/s in lettura e 4.346,15 MB/s in scrittura.

Per mettere alla prova le capacità reali di Lenovo Legion Pro 7i abbiamo utilizzato due giochi molto diversi ma in grado di sfruttare appieno le capacità del laptop, anche dal punto di vista tecnologico.

Il primo è Ratchet & Clanck: Rift Apart, un titolo che supporta il più recente DLSS 3.0, le nuove librerie DirectStorage e RTX IO: la perlina di Insomniac Games con risoluzione massima di 2560 x 1600 pixel e profilo Qualità di DLSS 3.0, utilizzando i settaggi Super predefiniti e attivando il Ray Tracing su tutti i parametri, anche questi su Super ha registrato una media di 96.2 fps che diventano 135 una volta attivato il Frame Generator.



Il secondo test chiama in causa Baldur's Gate 3 con una risoluzione di 2560 x 1600 pixel e il preset "Ultra": con DLAA attivo il gioco di Larian ha mantenuto una media di 120 fps, mentre con DLSS impostato su qualità la media è salita a 140 fps.

Insomma, Lenovo Legion Pro 7i è un laptop da gaming di fascia altissima che non teme alcun carico di lavoro e che può garantire prestazioni di assoluto livello, mostruose persino, con tutti i giochi in uscita nei prossimi mesi, con un ottimo margine di longevità per i prossimi anni.