Lenovo Legion Y44W Recensione: un display per hardcore gamer

Al CES 2019 Lenovo ha presentato la nuova offerta di monitor Legion destinata al segmento dei videogiocatori più esigenti (e con un portafogli senza problemi): tra questi si è imposto agli occhi del pubblico il Legion Y44W, un monitor Ultra-Widescreen che colpisce per la gigantesca diagonale e per un aspect ratio particolare, pronto a regalare soddisfazioni agli utenti più hardcore grazie a una notevole velocità di risposta, molto utile anche per chi ha l'esigenza di lavorare (o giocare) in multitastking. Il tutto accompagnato da un design pulito ed efficace e da un impianto audio estraibile firmato Harman Kardon.



Completezza e semplicità di utilizzo

All'apertura dell'enorme scatola che protegge il monitor saltano agli occhi due elementi: la fornitura di cavi a corredo del display e l'assenza totale di viti o altri meccanismi di montaggio. Per quanto riguarda il primo aspetto nella confezione troviamo, oltre al cavo di alimentazione, 1x cavo hdmi, 1x cavo displayport, 1x cavo usb type-c e 1x cavo usb to micro-usb: c'è praticamente tutto il necessario per usufruire appieno delle molteplici funzioni offerte dal prodotto. In una scatola separata troviamo poi la cassa audio portatile (sulla quale torneremo più avanti) oltre alla garanzia e alla quick setup guide. In merito all'assenza di parti destinate al montaggio, il monitor nel complesso è composto da tre parti: un piedistallo, un braccio e il display.

Colpisce la semplicità dell'assemblaggio (nonostante le dimensioni), dato che il piedistallo si aggancia al braccio con una vite fissata sul fondo (e dotata di una comoda presa estraibile), che a sua volta fa presa sul display grazie a un meccanismo a incastro: in pochi minuti il monitor, in tutta la sua magnificenza, è pronto all'uso.



Guardando ai materiali, la base è di solido metallo, molto pesante, rivestito di vernice nero opaco e finiture blu. Il braccio di supporto è in plastica molto solida, anch'essa di colore nero opaco, composta da un doppio cilindro (sul quale trova alloggio il comparto audio) che permette di impostarne l'altezza fino a 130mm; all'estremità superiore il meccanismo a incastro è formato da una piastra di metallo che gira su un perno, così da permetterne la mobilità che varia da -5° a 22° in verticale e di 20° in orizzontale. L'ampio display è rivestito di plastica con un bordo inferiore di un paio di centimetri, rispetto al mezzo centimetro degli altri tre lati.



Nella parte frontale trovano spazio i tasti per accedere all'OSD, mentre un meccanismo a comparsa permette di utilizzare due porte USB e un ingresso aux, sul retro invece si nota lo spazio dedicato all'elettronica, rivestito con il classico design che Lenovo riserva alla serie Legion, sotto al quale sono stati disposti tutti gli ingressi e le uscite che il monitor mette a disposizione: 2x Hdmi 2.0, 1x DisplayPort 1.4, 1x USB 3.1 Type-C (Gen1) e 1x USB 3.1 Type-C (Gen2), 2x USB 3.0 e l'audio out.



Una diagonale impressionante

Il punto di forza del monitor risiede, senza dubbio alcuno, nel grande spazio di gioco (o di lavoro) che le generose dimensioni offrono all'utente finale. Stiamo parlando di un display VA da 43.4 pollici con un aspect ratio di 32:10 e una curvatura di 1800R che esprime una risoluzione di 3840x1200 pixels a una velocità di refresh che si attesta sui 144Hz, a fronte di un tempo di risposta di 4ms (GtG). Il tutto accompagnato dalla tecnologia AMD Freesync 2, compatibile anche con G-Sync in via adattiva (come dimostrano i nostri test), sebbene non ancora presente nella lista ufficiale dei monitor supportati da Nvidia. Il pannello è capace di esprimere 1.07 milioni di colori con una profondità di 10 bit (8 bit + FRC) raggruppati in tre standard, tutti configurabili tramite OSD: il classico sRGB (con un gamut che si attesta al 99%), BT.709 e DCI-P3. L'HDR merita una menzione particolare grazie alla certificazione VESA 400, con un picco di luminosità che arriva a 450 nits e un contrasto statico di 3000:1 che, sebbene non riesca a esprimere tutte le potenzialità di un "vero" high dinamic range, rende comunque l'esperienza di gioco più profonda con scenari che, grazie anche al particolare angolo di visione, lasciano letteralmente a bocca aperta.



In generale abbiamo notato un'ottima qualità dei colori, intensi e bilanciati, con neri profondi (grazie alla tipologia del pannello) e una distribuzione della luce uniforme, senza la minima traccia di backlight bleeding o artefatti creati dal ghosting eccessivo. Per quanto riguarda la personalizzazione, l'OSD è comodamente accessibile grazie ai tasti posti nella parte frontale del monitor e permette di impostare tutti i parametri: nel pannello principale, oltre ai classici Luminosità, Contrasto, Colore e Saturazione, è possibile configurare il DCR e la riduzione della luce blu. Nel pannello dedicato ai giochi troviamo il Bilanciamento della Luce e l'Overdrive; in questa sezione è possibile accedere ai preset, ognuno dei quali con peculiarità specifiche, ovvero FPS, RTS, Gara e un generico Gioco completamente personalizzabile.



Da segnalare l'egregio lavoro svolto nella gestione del PBP e del PIP, a cui si può accedere direttamente dal menù senza l'ausilio di software esterni: una caratteristica che ci sembra fondamentale, date le dimensioni generose che possono essere facilmente sfruttate e che rendono l'eventuale necessità di possedere un secondo monitor obsoleta.



Audio "non proprio" integrato

Una particolare caratteristica offerta dal nuovo arrivato in casa Lenovo risiede nella soluzione pensata per il comparto audio: il monitor infatti mette a disposizione una cassa ad anello, firmata Harman Kardon, che trova collocazione lungo il braccio di supporto ma che può essere sganciata e utilizzata in mobilità con tutte le nostre periferiche audio. L'ingresso jack e una porta usb-c permettono diverse possibilità di utilizzo e i comodi controlli posti sulla parte frontale consentono una gestione immediata e pressoché totale. Nonostante le ridotte dimensioni, la qualità appare notevole (specialmente se confrontata con prodotti destinati al mercato mobile) e la particolare costruzione a 360° consente una spazialità e una profondità degne di nota.