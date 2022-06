Lenovo Tab M10 Plus Gen 3 Recensione: ottimo tablet per l'intrattenimento

La fruibilità dei contenuti multimediali a oggi è garantita non solo dalla loro accessibilità continua tramite i servizi di streaming più noti, come Netflix, Prime Video, Disney+ e YouTube, ma anche dalla disponibilità di sempre più dispositivi ottimizzati e pensati per una migliore esperienza di scelta e visione. Attualmente ci si affida in maniera preponderante a Smart TV, computer e smartphone, eppure anche i tablet si sono ritagliati una fetta di mercato molto specifica ma spesso snobbata per una ragione molto semplice: dal momento in cui si dispone di un telefono e di un notebook, possedere un tablet non risulta poi così necessario, perlomeno non per tutti.



La loro praticità e utilità diventa evidente, tuttavia, proprio quando se ne acquista uno. Coloro che hanno accesso a smartphone e computer di fascia entry level, ad esempio, potrebbero attingere dal medesimo segmento di mercato e notare, su tutti, il Lenovo Tab M10 Plus giunto di recente alla sua terza generazione e proposto a partire da 229 Euro per la versione Wi-Fi 4/64 GB. Abbiamo trascorso qualche settimana in sua compagnia cercando di valutarne i punti di forza e le debolezze sul fronte multimediale, in modo da comprendere al meglio quale sia il suo target di riferimento.

Design semplice e moderno

Il Lenovo Tab M10 Plus di terza generazione si presenta immediatamente come un dispositivo quasi premium nel design, con qualche novità importante rispetto all'iterazione precedente: i bordi del display sono uniformi e non vedono più la presenza di spessori maggiori ai lati più corti, con un effetto molto più piacevole da vedere e sicuramente più bilanciato.

Sul retro, invece, rimane la solida scocca in alluminio, leggera e resistente, suddivisa però in due parti: dal lato della singola fotocamera posteriore, ove si collocano peraltro tutti i pulsanti del tablet, è stata adottata una finitura morbida per una sensazione al tatto e un grip decisamente migliori. Da scelta estetica piacevole, quindi, diventa anche una soluzione ottima per l'esperienza d'uso. Precisiamo che il tablet è venduto in due combinazioni di colore, Storm Grey e Frost Blue, e l'unità che abbiamo messo alla prova è stata proprio la prima. Le dimensioni sono ottime e consentono l'utilizzo prolungato senza alcun problema, dato che si parla di 0,745 x 25,12 x 15,88 cm per un peso di 465 grammi.



L'ergonomia è buona e le funzionalità offerte sono tipiche dei dispositivi mobili: a spiccare è la dotazione di quattro altoparlanti, due per lato, con supporto allo standard audio Dolby Atmos per una maggiore immersione e resa sonora, ma non mancano un microfono, una porta USB-C 2.0, lo slot per schede microSD e il jack combinato cuffie/microfono da 3,5 mm. Sul bordo satinato troviamo, dunque, la porta microSD, i due tasti compatti per gestire il volume e il pulsante di accensione.



Nella confezione del tablet Lenovo Tab M10 Plus troviamo la consueta manualistica e il caricabatterie con supporto alla ricarica a 20W con cavo USB Type-C/USB Type-A. Come capirete, non si tratta di una ricarica particolarmente veloce; ciononostante, la batteria da 7.700 mAh presente sotto la scocca è una certezza assoluta e anche in caso di utilizzo intenso in una singola giornata - senza attività di gioco, per il quale il tablet non è propriamente portato - arriviamo tranquillamente a sera o, eventualmente, anche alla giornata successiva.

Pertanto, la necessità di una ricarica rapida non si farà notare come nel caso di uno smartphone e questo limite è del tutto marginale.

Venendo agli accessori, purtroppo non abbiamo avuto la possibilità di metterli alla prova e, curiosamente, al momento il sito ufficiale ha una pagina dedicata completamente vuota; in futuro possiamo aspettarci l'inclusione di pellicola e custodia nella scheda, così da procedere rapidamente con l'acquisto. A ciò verrà aggiunto sicuramente il pennino Lenovo Precision Pen 2 che, come ribadito più volte dalla stessa azienda, viene supportato completamente dal Lenovo Tab M10 Plus. In questo modo, coloro che vogliono acquistare questo tablet leggero per studio o ufficio potranno godere dello strumento perfetto per prendere appunti, disegnare o contrassegnare documenti con estrema facilità.



Poca potenza, ne risente il multitasking

Soffermiamoci, innanzitutto, sulla questione prestazioni: il tablet è dotato del chip MediaTek Helio G80, un octa-core con 2 core Cortex A75 da 2 GHz e 6 core Cortex A55 da 1,80 GHz, accompagnato da 4 GB di RAM LPDDR4x e 64 GB di archiviazione eMCP eMMC 5.1. Si tratta proprio della variante più economica del Tab M10 Plus di terza generazione, disponibile altrimenti con 128 GB di memoria interna espandibile fino a 1TB, e la carenza di risorse si fa notare già all'accensione.

Durante la fase di impostazione iniziale del dispositivo, qualsiasi attività esterna agli aggiornamenti di sistema e all'eventuale sincronizzazione dei dati all'account Google collegato causerà non pochi lag e porterà rapidamente a un minimo aumento della temperatura facilmente percepibile.



In poche parole, verremo educati immediatamente a un utilizzo limitato del tablet per evitare surriscaldamento o eccessiva lentezza, fino a noiosi momenti di freeze.

Non dobbiamo comunque spaventarci o muovere troppe critiche, in quanto si tratta della tipica esperienza d'uso anche per smartphone Android di fascia medio-bassa con le medesime risorse a disposizione.



Per gli amanti dei benchmark sintetici, il Lenovo Tab M10 Plus di terza generazione su Geekbench 5 ha raggiunto quota 338 punti single-core e 1.282 punti multi-core, rendendosi paragonabile a uno Xiaomi Redmi Note 7, mentre su AnTuTu Benchmark versione 9.3.9 si è arrivati a quota 191.697 punti.

Passando al fronte gaming, se l'esperienza casual può essere soddisfacente con titoli come Retro Bowl, Pirates Outlaws o qualcosa di più esigente come Age of History II, nel caso di Call of Duty Mobile e Genshin Impact si percepirà rapidamente il limite dato dalla RAM a disposizione e dalla bassa potenza del processore MediaTek Helio G80; pur senza disdegnare l'utilizzo ludico, il tablet non è stato evidentemente pensato per questo scopo.

Ultima osservazione, con qualche lieve critica, la si dedica al comparto fotocamera dove troviamo due sensori da 8 megapixel: quello posteriore gode di messa a fuoco automatica e non è accompagnato da un flash LED, mentre il modulo frontale ha una messa a fuoco fissa. La resa delle fotografie è appena sufficiente, come anche la qualità delle videochiamate.

Per un tablet appartenente alla fascia medio-bassa, ci troviamo dinanzi a risultati prevedibili, non così buoni e che se limitano a fare il loro lavoro.



Software semplice ed essenziale

Il primo punto di forza è certamente il software, non altro che Android 12 senza particolari personalizzazioni e con poche applicazioni pre-installate come Microsoft Office, OneNote, Netflix e il singolo contenuto proprietario Tablet Center.

Quest'ultima app è un vero e proprio centro personale nel quale ci vengono date le informazioni chiave del dispositivo, dal nome al numero di serie, passando per la guida al Supporto Depot e alla garanzia; o ancora, ci vengono offerte delle guide rapide per l'utilizzo del tablet, l'aggiornamento del sistema, le indicazioni essenziali sul tempo di utilizzo e lo spazio di archiviazione occupato.

Peccato, tuttavia, per l'assenza di dati aggiuntivi sulla temperatura della CPU, sull'ottimizzazione della batteria e sull'accesso a operazioni di pulizia del dispositivo; a nostro avviso, potevano essere un'aggiunta gradevole al Tablet Center. Piccola nota sul supporto software: Lenovo fornirà l'aggiornamento ad Android 13 nel 2023 e fino a tre anni di patch di sicurezza.



Ciò che emerge dalle app già installate è la volontà di rendere il Lenovo Tab M10 Plus di terza generazione un tablet focalizzato sull'intrattenimento per i più piccoli: YouTube Kids e Google Kids Space sono disponibili sin dalla prima accensione e offrono tutto il necessario per garantire ai bambini l'accesso rapido a cartoni animati, giochi, libri, video e altri contenuti multimediali adatti a ogni età, con l'immancabile Controllo genitori per impostare limiti sul tempo di utilizzo e filtri all'account.

Con uno swipe a sinistra dalla schermata principale, oltretutto, si accede all'Entertainment Space di Google: per chi non lo sapesse, si tratta di un vero e proprio aggregatore di film, serie TV, giochi, libri e musica, ovverosia tutto ciò che ha a che fare con l'intrattenimento. La sezione "Guarda" ci consiglia rapidamente contenuti estratti da Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, YouTube, Google TV e altre app dedicate al cinema; al contempo, le sezioni "Giochi", "Leggi" e "Ascolta" sono piuttosto auto-esplicative e offrono l'accesso immediato a brani musicali, ebook, audiolibri e molto altro. Tra l'altro, per un periodo di tempo limitato gli utenti possono usufruire di tre mesi di Amazon Music Unlimited gratuiti con l'acquisto del tablet.

Intrattenimento a non finire!

Questa spinta sull'intrattenimento la si nota specialmente nel comparto audio-video. Abbiamo già anticipato la presenza di quattro speaker con supporto alla codifica Dolby Atmos, ma il vero protagonista è il display IPS LCD da 10,6 pollici con risoluzione 2K (pari a 2000 x 1200 pixel, per l'esattezza) e luminosità fino a 400 nit, capace di riprodurre contenuti in Full HD senza problemi grazie ai DRM Widevine L1 e di non far stancare troppo gli occhi grazie alla certificazione TÜV per bassa emissione di luce blu.

Mettendo alla prova lo schermo con una moltitudine di contenuti, dal bingewatching di The Boys fino all'ultima puntata uscita della terza stagione in corso, alla visione di film e video su YouTube, abbiamo notato che la resa dei colori e il loro bilanciamento sono davvero buoni per un tablet a questa fascia di prezzo.

Chi ama la lettura, invece, potrà trascorrere lunghe sessioni poco stancanti alla luce della simulazione della matrice dei colori delle pagine di un libro stampato; in alternativa, sarà possibile utilizzare una impostazione cromatica attenuata o passare con pochi tap alla modalità monocromatica per ridurre al minimo l'affaticamento della vista.

Lato connettività wireless, infine, Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.0 sono una certezza e la stabilità è garantita, anche per coloro che preferiscono usare cuffie o auricolari TWS al posto degli altoparlanti Dolby Atmos.