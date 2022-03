Lenovo Tab P11 5G Recensione: esperienza multimediale di ultima generazione

Il modo di intendere i contenuti multimediali è stato totalmente sconvolto nel corso degli ultimi anni, grazie alla disponibilità di una connessione a Internet sempre più prestante e alla diffusione dei servizi di streaming. Netflix è arrivato in Italia nel 2015, quindi da noi l'intrattenimento è diventato "connesso" da relativamente poco tempo. Eppure, si tratta di una rivoluzione talmente imponente che sono già in molti a non poter più fare a meno dei contenuti on demand. Inoltre, anche le principali emittenti televisive italiane si sono adeguate.



Per riuscire a districarsi meglio tra i contenuti e le app, entra in gioco il tablet Lenovo Tab P11 5G, che viene venduto a un prezzo di listino di 599 euro nel modello da 8/256GB. Abbiamo avuto modo di provare questo centro multimediale portatile nel corso delle ultime settimane: scopriamo come si è comportato.

Tutto ruota attorno all'Entertainment Space di Google

Lenovo Tab P11 5G non è il classico tablet che mira all'intrattenimento semplicemente attraverso le app, ma è un prodotto pensato in tutto e per tutto per questo tipo di utilizzo.

Si tratta, infatti, di un modello che supporta l'Entertainment Space di Google, ovvero una sorta di aggregatore relativo ai contenuti disponibili sulle varie piattaforme. Non si fa riferimento solamente a film e serie TV, bensì anche a video, giochi, libri, musica e tutto ciò che ha a che fare con il mondo dell'intrattenimento. Il pannello dedicato all'Entertainment Space viene messo bene in evidenza nella schermata Home: basta fare tap su un'apposita icona per raggiungere la zona di relax. La sezione "Guarda" consiglia film e serie TV: in alto ci sono sei contenuti consigliati, che possono essere avviati al volo semplicemente premendo su un tasto e avviando il servizio che li ospita. Appena sotto ci sono invece le app usate di recente.



L'associazione viene effettuata in automatico ogni qualvolta installate e usate un'app. Scorrendo verso il basso si trovano i contenuti consigliati suddivisi per applicazione, da film e serie TV di Prime Video alle dirette consigliate su Twitch, passando per i video di YouTube.

Per aggiungere nuovi servizi, inoltre, basta scorrere verso il basso, raggiungere la voce "Personalizza la tua esperienza" e scegliere quella desiderata. Nella scheda "Giochi" avrete svariati consigli direttamente dal Play Store e diversi minigiochi rapidi, che non richiedono nemmeno l'installazione. Raggiungendo, invece, la sezione "Libri" si ha l'integrazione con Play Books: qui troverete tutte le letture che avete già acquistato tramite questo servizio e potrete riprendere la lettura proprio da dove l'avevate lasciata.



Non mancano, inoltre, una vasta selezione di libri gratuiti, così come il negozio e la suddivisione per categorie. Presente anche l'integrazione con il servizio Media365.

Se avete voglia, invece, di qualche playlist musicale, c'è la scheda finale "Ascolta", dedicata principalmente alla musica di YouTube Music e Amazon Music, nonché a Google Podcasts. Insomma, Entertainment Space è un intrigante aggregatore di contenuti multimediali di tutti i tipi, che consente, a chi non ha troppo, tempo di accedere in un unico posto a tutti i suoi contenuti preferiti. Non si tratta ancora del servizio perfetto, in quanto, ad esempio, Netflix e Spotify vengono integrati solamente come icone rapide e non compaiono a schermo schede relative ai contenuti consigliati, ma per il resto un certo tipo di utente troverà sicuramente intrigante questa soluzione.



Ma come si comporta Lenovo Tab P11 5G quando è il momento di riprodurre i contenuti? Il display IPS LCD da 11 pollici con risoluzione 2K (2000 x 1200 pixel), certificazione Dolby Vision HDR, copertura del 70% della gamma colori NTSC e luminosità di 400 nit è buono, anche in termini di bilanciamento dei colori. Dietro le quinte non mancano i DRM Widevine L1, che permettono una riproduzione in Full HD dei contenuti di servizi di streaming come Netflix. Peccato per l'assenza di un refresh rate aumentato, ma se ne può anche fare a meno.

A supporto dello schermo c'è un comparto audio Dolby Atmos con sistema di quattro altoparlanti JBL, in grado di migliorare sensibilmente l'esperienza di ascolto, con un sonoro già buono, sia in termini di resa sonora che di volume massimo. Non manca il supporto al Bluetooth 5.1 per connettere le vostre cuffie di fiducia e, rimanendo in ambito connettività, troviamo anche 5G e Wi-Fi 6.



Da notare, tra l'altro, la possibilità di aggiungere vari accessori per un utilizzo più comodo del dispositivo: purtroppo non abbiamo avuto modo di provarli direttamente, ma è possibile aggiungere una tastiera, una custodia a portafoglio e il pennino Lenovo Precision Pen 2. Per il resto, ai lati del tablet ci sono gli altoparlanti, il pulsante d'accensione e la porta USB Type-C 3.2. Per alzare o abbassare il volume basta invece utilizzare i tasti collocati in alto, affiancati da due microfoni. Utilizzando il dispositivo senza accessori durante la visione dei contenuti multimediali, l'ergonomia è comunque buona. Infatti, peso e dimensioni non sono esagerati: 525 grammi, per 258,4 x 7,9 x 163 mm.

Il tablet si riesce a tenere in mano senza troppi problemi anche per lunghi periodi e i materiali utilizzati per la costruzione restituiscono una sensazione Premium sin dal primo contatto, conferendo anche una certa solidità costruttiva al prodotto. Tra l'altro, la colorazione Modernist Teal su cui abbiamo messo le mani è anche in grado di creare ottimi giochi di colore sul retro, ma sul mercato esistono anche le colorazioni Moon White e Storm Grey. Presente la certificazione IP52.



L'autonomia è buona, anche se in campo tablet per utilizzo multimediale è sempre un po' più complesso fornire indicazioni in merito. Tuttavia, con un uso fatto di navigazione Web e sporadica visualizzazione video, siamo sempre riusciti a portare a casa la classica giornata. Diverso, invece, il discorso se si inizia a puntare sul gaming o su altre operazioni che vanno a gravare maggiormente sulla batteria, che arriva a 7.700 mAh. Un aspetto che ci ha fatto storcere il naso è il caricabatterie presente in confezione, che arriva affiancato da un cavo USB Type-C/USB Type-A e supporto a 20W, quindi la ricarica non risulta tra le più rapide. Tuttavia, non si tratta di nulla di trascendentale.

Non solo intrattenimento: Lenovo Tab P11 5G ha diverse altre chicche software

È giunto il momento di effettuare uno swipe da destra verso sinistra e uscire dall'Entertainment Space, approfondendo quanto proposto da Lenovo Tab P11 5G per quel che riguarda gli altri comparti. Sotto la scocca troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 750G, affiancato da 8GB di RAM LPDDR4X e 256GB di memoria interna UFS 2.1 (espandibile tramite microSD fino a 1TB). Si tratta di una configurazione che si contestualizza nella fascia media per Android e l'esperienza prosegue senza problemi nelle operazioni quotidiane e nel casaual gaming. Call of Duty Mobile gira come si deve anche con dettagli su Alto e FPS su Max. Non aspettatevi un prodotto focalizzato sui videogiocatori, in quanto si punta più sulla riproduzione di contenuti multimediali, ma in ogni caso il tablet non disdegna questa tipologia di utilizzo.

L'aspetto che più di tutti convince del dispositivo è, però, il software. Oltre all'Entertainment Space, infatti, ci sono chicche che vanno oltre il mondo dell'intrattenimento, come la notifica permanente con le informazioni di sistema, tra cui la temperatura della CPU, e che permette di accedere rapidamente a operazioni di pulizia e ottimizzazione della batteria. Presente, inoltre, una comoda app "Assistente" preinstallata che guida l'utente meno esperto all'utilizzo delle funzionalità del tablet, dal supporto al riconoscimento facciale fino all'audio Dolby. Sempre tramite questa app è anche possibile ottenere assistenza.

Per il resto, Lenovo ha mantenuto pulito il software basato su Android 11, preinstallando solamente poche applicazioni. L'unica che può fare un po' storcere il naso è GamePlanet, che permette di accedere rapidamente ad alcuni titoli ma dispone al suo interno di fin troppa pubblicità. L'esperienza è fluida e pulita ed è presente anche una modalità "Operativa", che permette di migliorare la produttività con mouse e tastiera. C'è, inoltre, Kids Space, uno spazio sicuro che può tornare utile nel caso il tablet venga utilizzato anche da bambini. Insomma, Lenovo ha pensato a tutto a livello software e dalle impostazioni si possono anche attivare funzionalità come l'attivazione dello schermo in modo automatico quando viene riconosciuto un volto.

Abbiamo apprezzato molto gli sforzi del brand da questo punto di vista, anche se in alcuni casi qualche opzione con lettera iniziale in minuscolo ha catturato la nostra attenzione.

La nostra prova di Lenovo Tab P11 5G non può che concludersi a questo punto con il comparto fotografico. Anteriormente c'è un sensore da 8MP con messa a fuoco fissa e ToF (Time of Flight), mentre posteriormente troviamo una fotocamera da 13MP con messa a fuoco automatica e flash. I tablet di questo tipo generalmente non puntano sulle fotocamere e infatti anche in questo caso siamo solamente a livelli sufficienti: qualche buono scatto di giorno riuscirete a portarlo a casa, ma nulla di più. Quel che conta, però, è che il sensore anteriore consenta di svolgere con serenità le videochiamate, e in questo caso è così.