Lenovo Tab P12 Recensione: il compagno di studi perfetto

Nell'era dello smart working e della produttività multitasking, i dispositivi elettronici per l'uso in mobilità sono diventati uno strumento fondamentale della nostra vita quotidiana e spesso condizionano il modo stesso di svolgere non solo le attività lavorative ma anche i momenti dedicati all'intrattenimento e al relax.

Tra gli strumenti più versatili che la tecnologia ci mette a disposizione in questo senso, ci sono sicuramente i tablet: le "tavolette" digitali sono tanto pratiche quanto performanti e consentono di passare rapidamente dalla visione di un contenuto multimediale - film su Netflix o video di YouTube che sia - alla scrittura di appunti o di interi documenti, il tutto attraverso un unico dispositivo, agevole nell'utilizzo e facile da trasportare.



Abbiamo passato le ultime settimane in compagnia del nuovo Lenovo Tab P12, un tablet che punta a conquistare la fascia media del segmento e che ha dalla sua caratteristiche interessanti, a partire dallo schermo con risoluzione 3K e dagli accessori - tastiera e penna su tutti - che possono trasformarlo in un ottimo compagno di lavoro e di studio.

Dopo averlo messo alla prova, siamo pronti a parlarvene nella nostra recensione.



Design inconfondibile

Lenovo Tab P12 si presenta con forme e linee immediatamente riconoscibili e che non si discostano troppo dalla variante "Pro", eccezion fatta per il nuovo blocco camera.

L'ampio display da 12,7 pollici è circondato da una cornice che lascia spazio alla fotocamera frontale e ai sensori per la luminosità, il tutto racchiuso in una scocca monoblocco in metallo in continuità con la parte posteriore che richiama, alla vista e al tatto, le soluzioni adottate con la linea di laptop della gamma Yoga: la colorazione Storm Gray con due differenti texture e il logo inciso sul lato sinistro lasciano il campo al gruppo ottico leggermente in rilievo e dalle forme più squadrate rispetto al passato.

I quattro speaker sono posizionati sui bordi laterali insieme alla porta USB-C sul lato destro, e allo slot per la Micro SD, nonché al tasto di accensione con sensore per l'impronta digitale sul lato sinistro: quest'ultima soluzione può risultare inizialmente scomoda e, a seconda dell'utilizzo verticale o orizzontale del tablet, richiede un minimo di adattamento. Sul bordo superiore sono posti i tasti di controllo, mentre in quello inferiore è posizionato l'attacco magnetico per la penna e l'eventuale tastiera.

Back-cover e tastiera, vendute separatamente, completano il quadro e si adattano perfettamente allo stile complessivo. La cover posteriore è dotata di un vano magnetico nel quale alloggiare la penna e di un solido supporto che consente di mantenere il tablet in posizione rialzata.

La tastiera con trackpad e sedici tasti funzione richiama da vicino la linea dei celebri Thinkpad, caratteristica che si riflette anche sulla digitazione: basta collegarla magneticamente per trasformare il dispositivo in un pratico laptop e, una volta chiusa, funge da cover frontale.

La scelta dei materiali di Lenovo Tab P12 è di ottimo livello e una volta preso in mano la solidità generale del dispositivo è immediatamente percepibile e arriva a competere con quella di prodotti ben più costosi. Il tutto per dimensioni di 19,07 cm x 29,33 cm x 0,69 cm e un peso complessivo di 0,63 Kg.



Un cuore di silicio

Le specifiche tecniche di Lenovo Tab P12 riflettono la sua destinazione sul mercato che si posiziona sulla fascia media.

Il SoC montato sotto al cofano è il MediaTek Dimensity 7050, rebranding del già conosciuto Dimensity 1080, dal quale eredita quasi tutte le caratteristiche a partire dal processo produttivo a 6 nm, dall'architettura octa-core con frequenze fino a 2,6 GHz e dalla GPU Mali-G68 MC4. La memoria è affidata ad un blocco da 8 GB LPDDR4X, mentre per lo storage si può contare sui 128 GB UFS 2.2.

Il display LCD da 12.7 pollici porta in dote una risoluzione 3K da 2944 x 1840 pixel e un refresh rate fino a 60 Hz, con un buon picco di luminosità che arriva a 400 nit. La mancanza della tecnologia a diodi organici non si fa comunque sentire troppo: il pannello offre colori brillanti, ottimi contrasti e un livello di profondità del nero più che apprezzabile. La fluidità delle immagini risente della frequenza di aggiornamento limitata, che avremmo preferito superiore, e si fa notare soprattutto nell'utilizzo multimediale, mentre non impatta troppo sul fronte della produttività.

Ottimo il sistema audio basato su quattro speaker targati JBL, con pieno supporto all'audio tridimensionale di Dolby Atmos e che regala un'esperienza sonora di qualità con alti brillanti, medi bilanciati e bassi incredibilmente presenti.

Il comparto connettività è sostenuto dal supporto a Wi-Fi 6 e dal Bluetooth 5.1, mentre la batteria da 10.200 mAH garantisce almeno tre giorni di autonomia con utilizzo standard e una ricarica rapida da 30 W che completa il ciclo in circa 3 ore.

Infine le due fotocamere: quella anteriore monta un sensore da 13 MP con risoluzione fino a 4K e 30 fps espressamente pensata per l'utilizzo lavorativo. Sebbene non arrivi al livello delle più costose webcam dedicate, la fotocamera frontale svolge egregiamente il suo lavoro specialmente in presenza di una buona illuminazione, consentendo di svolgere senza problemi e con una buona qualità videochiamate e riunioni online.

La fotocamera posteriore da 8 MP con autofocus presenta invece funzionalità piuttosto basilari ed è limitata ad una risoluzione di 1080p: poco utile per la cattura di fotografie ma molto funzionale per la scansione di documenti, anche grazie al software in dotazione.



Dal divano alla scrivania

Come accennato in apertura, Lenovo Tab P12 è un tablet pensato per un utilizzo educativo, lavorativo e con una strizzatina d'occhio alla multimedialità.

Il sistema operativo ZUI 15 mette a disposizione una serie di funzionalità pensate per facilitare le operazioni multitasking, a partire dall'interfaccia One Vision che offre la rotazione intelligente delle app, finestre mobile che consentono di utilizzare più app contemporaneamente senza passare da una all'altra e la versatile suddivisione dello schermo in quattro parti. La suite di applicazioni targate Google (anche se non tutte ancora perfettamente ottimizzate) completano il quadro sul fronte del software.

Purtroppo però il tablet non è sempre reattivo come ci saremmo aspettati: il passaggio da un'applicazione all'altra o l'utilizzo contemporaneo di più software sullo schermo suddiviso offrono il fianco a qualche rallentamento e alla comparsa di evidenti lag nelle animazioni dell'interfaccia. Ci aspettiamo però il rapido intervento di Lenovo che con un aggiornamento calibrato potrebbe risolvere gran parte dei problemi.



Ottima la possibilità di utilizzare il tablet come schermo secondario: attraverso un'app dedicata e con pochi click è possibile trasformare Lenovo Tab P12 in un secondo schermo da abbinare al nostro desktop o laptop principale.

Molto buona la Lenovo Tab Pen Plus, la penna in dotazione con il bundle che trasforma il tablet in un diario digitale.

Grazie al software Nebo è possibile prendere velocemente qualsiasi tipo di appunto, disegnare o scannerizzare un documento per poi modificarlo a mano. L'app riconosce la scrittura ed è in grado di digitalizzarla in pochi istanti.

MyScript Calculator 2 consente invece di intraprendere calcoli utilizzando la penna, dalle semplici moltiplicazioni fino ad arrivare alle più complicate equazioni.

Nel complesso, l'utilizzo della Lenovo Tab Pen Plus è pratico e funzionale e allarga di molto il ventaglio di possibilità offerte dal nuovo tablet targato Lenovo.

Da segnalare infine le funzionalità gaming: collegando un pad, Lenovo Tab P12 diventa un hub perfetto per il cloud gaming, con la possibilità di mappare i tasti a proprio piacimento.