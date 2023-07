LG OLED C3 55' Recensione: un buon salto generazionale per la Serie 'C'

La Serie C prodotta da LG è probabilmente tra le famiglie più apprezzate e vendute sul mercato, punto di riferimento in ambito tecnico e non di meno interessante quanto a rapporto prezzo/prestazioni.

Chi desidera ottenere risultati ancor più performanti può sicuramente guardare alla Serie G, che proprio nel 2023 ha beneficiato di sostanziali miglioramenti portandola maggiormente al centro dell'attenzione, ma la "minore" Serie C è stata in grado di confermarsi pur con qualche novità, compiendo anche lei alcuni passi in avanti nell'offrire uno spettacolo che non ha mancato di sorprendere: vediamo insieme quali nella recensione del nuovo LG OLED C3 da 55 pollici.



Assemblaggio e terminali

Anche se non siamo dalle parti del design "Zero Gap" del G3, questo C3 da 55 pollici (la gamma va da 42" a 83") prosegue con l'eleganza e la leggerezza di un design di classe, per niente invasivo e volto a esaltare il contenuto attraverso la forma.

Il profilo rimane estremamente sottile, con una struttura in fibra composita, plastica e metallo. L'assemblaggio del piano di appoggio in alluminio spazzolato è molto semplice: una volta unita la base all'elemento verticale, la si fissa sul dorso con quattro viti.

Come sempre, tale base è fissa e non consente una regolazione fine dell'angolo migliore se non sollevandola. La posizione centrale dello stativo consente una collocazione più immediata anche su mobili di dimensioni contenute.

La TV misura (L x A x P) 122,2 x 75,7 x 23,1 cm e pesa 14 Kg, che diventano 16 Kg con la base. Permane la possibilità di ancoraggio a muro tramite staffa VESA 300 x 200 mm, avendo a che fare unicamente con lo spessore di 45,1 mm. Posteriormente sono posizionati, al solito, tutti i terminali: quattro HDMI 2.1/120 Hz (di cui una con gestione eARC audio anche ad alta risoluzione per soundbar o amplificazione esterna), tre USB 2.0, una Ethernet RJ45, un'uscita audio ottico S/PDIF, un'antenna 75 Ohm + satellite, slot CI+ (2.0) programmi criptati.

Lato connettività, abbiamo Wi-Fi bibanda (2,4 e 5 GHz), Wi-Fi Direct, DLNA e Bluetooth 5.0.



Telecomando e WebOS

Versatile come sempre il telecomando, non retroilluminato, identico all'anno scorso, come sempre con l'esclusivo sistema di puntamento a schermo e uso flessibile anche tramite tasti e rotella centrale.

Il tastierino include l'accesso rapido alle piattaforme streaming più popolari dalle nostre parti, quali Prime Video, Disney+, Netflix, Rakuten, canali LG e un tasto specifico per Alexa.

La piattaforma smart TV WebOS 23 di LG è stata resa ulteriormente semplice da navigare: la prima pagina ospita un nuovo sistema di schede rapide per l'accesso a funzioni e applicazioni, con possibilità di collegamento ai dispositivi smart.

L'interfaccia è ancora più intuitiva, facile, colma di opzioni e coloratissima.

La procedura di prima installazione conduce attraverso la memorizzazione dei canali, così come l'aggancio alla rete domestica. Tutto si svolge in pochi minuti, dopodiché si è subito pronti all'uso.

Gradevole sia lo scorrimento dell'offerta DVB-T2 e DVB-S2 che delle piattaforme VOD.



Gestione immagine sempre più raffinata

Questo pannello OLED 10-bit nativo offre un'ampia compatibilità con l'HDR: HLG, HDR-10 (anche versione Pro), Dolby Vision (anche versione IQ). Assente solo l'HDR-10+.

Come per il C2, anche l'LG C3 impiega lo stesso pannello OLED Evo, con tecnologia Brightness Booster e l'aggiornato processore Alpha 9 Gen 6 per una resa d'eccellenza. Assente, invece, la tecnologia Micro-Lens Array, così come del dissipatore di calore, entrambe caratteristiche presenti nella Serie G3.

Molto importante il Dynamic Tone Mapping Pro per un più preciso controllo dell'HDR, con le zone di controllo passate da 5.000 a 20.000. A ciò si aggiunge l'Object Enhancer per migliorare la nitidezza degli elementi così come l'elaborazione di materiale video di resa tecnica e risoluzione inferiore all'UHD tramite AI Super Upscaling Pro, limitando il rumore video.

Come e meglio del C2, in questo C3 da 55" si ha la possibilità di eseguire un fine tuning dell'immagine a partire dai preset video pronti all'uso: Vivace, Standard, Cinema, Home Cinema, Game Optimizer e Filmmaker Mode. In Dolby Vision è possibile optare per Dolby Vision Cinema standard e Dolby Vision Cinema Home, che aggiungono un po' più di luminosità all'immagine in caso di ambiente non oscurato, benché la prima lasci la sensazione di maggiore accuratezza rispetto al materiale video in ingresso. Tutte le elaborazioni sono disattivate in Filmmaker Mode, scelta come sempre ottimale per i cultori della fedeltà assoluta.



ABL e test con sorpresa

Ricordiamo che anche qui è presente l'ABL (Average Bright Limiter), che interviene nella gestione del consumo energetico massimo in funzione di quanto viene visualizzato a schermo, dove la quantità di energia allocabile per pixel cresce al ridursi della percentuale di intervento rispetto al 100% del quadro visivo.

Desiderando sempre avere il massimo anche in condizioni di scarsa illuminazione ambientale, è bene disattivare la modalità risparmio energetico, consigliabile invece quando la visione è quella dei canali televisivi o di notiziari.

Diverso il discorso in presenza di spettacoli a cui dare il massimo dello spazio tecnico possibile, come un film, un concerto o un videogioco. Dato l'aumento delle zone di controllo, abbiamo inserito nell'Oppo UDP-203 un Blu-ray 4K di assoluto riferimento tecnico: Quel che resta del giorno di James Ivory, di Sony Columbia Pictures HE.



La soluzione era già presente

Il Dolby Vision rende maggiormente giustizia al lavoro del cinematographer Tony Pierce-Roberts: con l'impostazione Dolby Vision Cinema standard abbiamo apprezzato tutta la bellezza di questo magnifico scan 4K nativo e una più oculata gestione della compressione dinamica. Senza essere intervenuti in alcun modo sulle impostazioni, abbiamo sperimentato un curioso innalzamento dell'illuminazione del pannello all'interno dei capitoli 10 e 13.



Nel 10, quando la scena da un salotto con contenuta luce ambientale passa all'interno dell'auto che accompagna Stevens (Hopkins) verso il veicolo fermo sul ciglio della strada, l'illuminazione aumenta bruscamente.

Mettendo in pausa l'OPPO UDP-203 e tornando indietro, la precedente scena del salotto appariva nettamente più luminosa. Similmente, al capitolo 13 (la sequenza a sinistra è in progressione numerica: dopo svariate scene in semi oscurità, il rientro a casa della governante Miss Kenton, interpretata da Emma Thompson) provoca lo stesso sbalzo di luminosità (1-2), con il livello a scendere per poi stabilizzarsi (3-4), restando tale e illuminando maggiormente le scene precedenti.

Le immagini in Dolby Vision si avvantaggiano per i metadati dinamici. Diversamente dall'HDR-10, la compressione dinamica viene rivista più di una volta, variandone i parametri e adeguandoli in tempo reale alle variazioni di luce del programma. In base a dove questi parametri Dolby Vision sono collocati, quando vengono rilevati il televisore si adegua di conseguenza reimpostando per esempio l'illuminazione anche dell'intero quadro.



In questo disco le informazioni Dolby Vision hanno inizialmente generato un adeguamento anomalo e in ritardo del televisore, specie al capitolo 13. Qui l'innalzamento dell'illuminazione scatta dopo alcuni secondi che la scena è in corso, peraltro statica, senza movimento alcuno o alterazioni di sorta della luce nell'inquadratura. La soluzione? L'aggiornamento del firmware, dalla versione 03.01.15 alla 03.11.10, e il problema è scomparso.



Subito pronto out-of-the-box

Poco sopra gli 800 nit al 10% in HDR (150 al 100%), scendendo di circa metà, a 410 nit, in SDR sempre al 10% (215 al 100%).

La resa in SDR è perlopiù ottima, risentendone quando ci si trova in presenza di un simile segnale con i videogiochi, dove un quadro un po' più luminoso farebbe la differenza. La copertura dello spazio colore viaggia attorno al 98,6% in DCI-P3 e circa 71% in REC.2020.

L'input lag resta molto contenuto, con la funzione "Boost" si attesta attorno ai 10.2 ms a 1080p-2160p/60Hz, giù fino a circa 5.6 ms salendo a 1080p-2160p/120Hz.

Il bilanciamento del bianco è a 2, 10 e 22 punti. A chi non avesse conoscenze tecniche e non volesse rischiare di peggiorare la resa video, segnaliamo la presenza di una sorta di guida interattiva che, mettendo a confronto il medesimo soggetto in diverse condizioni per luminosità, contrasto e colore, agisce con una calibrazione personalizzata.

Si può provare, ma sarebbe meglio agire direttamente sui singoli parametri per evitare risultati che appaiono casuali. Attenzione come sempre all'uso del BFI (Black Frame Insertion) per mantenere il dettaglio sui panning laterali: oltre all'abbassamento dell'illuminazione, può aumentare il flickering dell'immagine.



Paradiso del gamer

Con un così alto grado di reattività, anche questo C3 diventa un vero e proprio gaming hub con identica interfaccia rispetto all'anno scorso e una serie di opzioni di miglioramento tramite "Game Optimizer".

Ciò include funzioni come il VRR (Variable Refresh Rate) e l'ALLM (Auto Low Latency Mode) oltre alla regolazione fine e all'intervento di stabilizzazione su alte e basse luci, alla riduzione della luce blu o alla modalità "Dark Room".

Con un C3 si riesce ad andare al top con Xbox dove, proprio come nel 2022, si può sfruttare il Dolby Vision a 120 Hz.

In caso di scheda grafica da computer si potrebbe avere la necessità di far transitare un segnale 4:4:4 senza sottocampionamento della crominanza, il "4:4:4 Pass Through", che però disattiva varie funzioni di gestione dell'immagine, quindi attenzione alla fonte in ingresso: un'informazione a bassa cadenza frame (per esempio a 24 fps) potrebbe provocare scatti per l'assenza del "TruMotion". Compatibile Nvidia G-Sync, supporta AMD FreeSync Premium; inoltre, indicando la tipologia del videogame, il sistema andrà a ottimizzare l'immagine.

Spazio anche al cloud gaming, con accesso a GeForce Now e Xbox Cloud Gaming, mentre Amazon Luna al momento è disponibile in Germania, Gran Bretagna, Canada e Stati Uniti.



...e qui c'è anche il DTS!

La configurazione audio è 2.2 (2 x 10 Watt + 2 x 10 Watt subwoofer) ma la novità di quest'anno è l'integrazione della compatibilità DTS che si aggiunge a Dolby Digital e ATMOS, oltre al sistema di virtualizzazione che esegue un remixing a 9.1.2 canali.

Il risultato è piacevole con un buon coinvolgimento, al netto della consueta assenza di veri bassi, per i quali bisognerebbe integrare un'opportuna soundbar, possibilmente con subwoofer a corredo.

In quest'ultimo caso, se con sistema audio LG come nel nostro caso, in cui abbiamo potuto provare soundbar e subwoofer LG SC9 (immagine sopra), è possibile unire le forze e sfruttare i 40 Watt totali del TV insieme a quelli del sistema esterno tramite "Wow Orchestra", per un risultato di ulteriore impatto sonoro.