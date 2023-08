LG SC9S Recensione: la soundbar disegnata per gli OLED C2 e C3

Quando si ha poco spazio e si desidera aumentare lo spettacolo del proprio televisore, aggiungere una soundbar può rivelarsi la soluzione ottimale. Meglio ancora quando tale elemento è accompagnato da sinergia tecnica, operativa ed estetica con lo schermo, come nel caso del modello SC9S di LG, studiato specificamente (ma non esclusivamente) per le gamme OLED C3 e C2 che vanno da 55" a 77" pollici.

Il suo prezzo su Amazon Italia, attualmente, è pari a 649,90 euro, spedizione Prime inclusa. Abbiamo avuto l'occasione di provarla per qualche settimana: ecco la nostra analisi.



Sistema e funzioni

La soundbar LG SC9S, di dimensioni pari a 6,3 x 98 x 13 cm (A, L, P), è accompagnata dal subwoofer, a sua volta da 39 x 22 x 31 cm (A, L, P). Il peso della singola soundbar è di 7,8 Kg e l'imballo all'interno del quale è riposta può apparire insolitamente largo e pesante. Ciò è dovuto al fatto che sono presenti elementi opzionali concepiti per una elegante soluzione "TV + unità audio esterna".

Pensando a un televisore poggiato su mobile, è possibile evitare di agganciare il piedistallo originale allo schermo, sfruttando invece le parti in metallo per unirlo alla sounbdbar.

In caso di montaggio a parete, queste parti supplementari una volta assemblate formano una staffa che consente di montare la soundbar direttamente sotto il televisore. Ciò consente comunque una elegante soluzione d'effetto e al tempo stesso favorisce la migliore posizione della soundbar nonché il suono degli elementi up-firing senza che il display diventi un ostacolo. Volendo, si può anche evitare di utilizzare i complementi metallici e poggiare semplicemente la soundbar davanti al televisore. Gli elementi che diffondono il sonoro verso l'alto sono tre, uno centrale e i rimanenti laterali, rendendo questo modello il primo con altrettanti canali dedicati in primis al Dolby Atmos. A questi si aggiungono ulteriori tre driver frontali, per una configurazione complessiva 3.1.3 canali, orfani quindi unicamente dei canali posteriori.



Compatibilità e connettività

Nell'area anteriore sono presenti tre LED che cambiano colore a seconda della modalità operativa e del segnale HDMI (bianca con l'HDMI e con audio ARC/eARC di ritorno; blu con connessione Bluetooth; verde quando è operativo Spotify). Senza dover imparare strani codici colore, una voce riporta funzione e relativo ingresso.

Il subwoofer ha maggiore ingombro e, come sempre, si consiglia di renderlo operativo solo a pavimento o in prossimità dello stesso. Lavora via Bluetooth e quanto a cavi l'unica preoccupazione è quella dell'alimentazione. Il consiglio è un inserimento in prossimità della soundbar, di fianco o parzialmente arretrato.

L'azienda dichiara che il sistema ha una potenza nominale di 410W ed è in grado di gestire tutte le codifiche audio più importanti, compreso i meno percorsi DTS:X e il più recente IMAX Enhanced.

Se la preoccupazione fosse l'assenza dei canali posteriori, ricordiamo che questo sistema audio include una diffusione tridimensionale di tipo HRTF (Head Related Transfer Function), andando a creare una sorta di cupola sonora virtuale.

Lato connettività, a bordo troviamo una HDMI out (eARC), una HDMI in, un terminale audio digitale ottico, una USB, il Wi-Fi (802.11a/b/g/n) e il Bluetooth 5.0.

Nello specifico, i terminali HDMI sono classificati 2.1 (Dolby Vision e HDR-10 passthrough), e gestiscono flussi audio/video fino alla risoluzione 4K/120 Hz, compatibilmente con quanto ricevuto in ingresso quando il segnale confluisce dall'unità esterna verso la soundbar, invece di raggiungere direttamente il televisore.

La soundbar accetta segnali audio fino a risoluzione 24-bit/96kHz, oltre a supportare AirPlay 2, Tidal, Spotify e la compatibilità con i comandi vocali per Alexa.



Prova d'ascolto

Presente un telecomando, non retroilluminato, per i controlli diretti, così come sono disponibili un set di comandi touch nella parte superiore della soundbar e un'app (disponibile sia per iOS che per Android), specifica per interagire in misura completa con l'unità.

Con un TV LG, a partire da una varietà di modelli 2022 (non solo OLED), si può inoltre sfruttare la preziosa funzione "WOW Orchestra": ciò consente di rinforzare il palcoscenico con una sinergia tra i diffusori del televisore, quelli della soundbar e il subwoofer.

Senza incorrere in pericolose disparità tonali, l'apertura d'insieme è notevole, favorendo ulteriormente effetti e dialoghi.

A proposito di preset ed equalizzazioni, li abbiamo provati un po' tutti.

Con "AI Sound Pro" è l'intelligenza artificiale a selezionare le impostazioni audio ottimali in base al contenuto riprodotto. Il preset "Standard" è decisamente più piatto e inespressivo, mentre "Cinema" ha la maggiore tridimensionalità, tutta la dinamica possibile ed è anche il preset consigliato, benché la sensazione sia quella di una perdita di sensibilità per gli elementi sonori meno irruenti.



Con "Clear Voice Pro" avremo una migliore resa della voce, laddove "Sports" fornirà la tipica virtualizzazione dell'eco come in uno stadio. La modalità "Musica", a sua volta, propone la maggiore estensione possibile, sebbene la preponderanza della gamma più bassa e una limitata brillantezza degli alti, comunque non così "aspri", tendono a dare meno risalto alle voci senza peraltro offrire un più coerente amalgama.

È previsto chiaramente anche lo scenario "Gioco", per enfatizzare ulteriormente treble e bassi facendo maggiormente "caciara", mentre il massimo dei bassi lo si ottiene tramite "Bass Blast".

Restando in tale ambito, il subwoofer favorisce il risultato finale in particolare per "Cinema", pur con margini di miglioramento quanto a una più equilibrata profondità.