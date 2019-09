D-Link DCS-8515LH Recensione: una versatile videocamera di sorveglianza

Fino a qualche anno fa per installare un sistema di video sorveglianza l'intervento di un tecnico era obbligatorio. Oggi, grazie alla diffusione delle tecnologie per la domotica anche in fasce di prezzo ampiamente accessibili, è diventato tutto più semplice. Ovviamente dipende dal livello di sicurezza che si vuole raggiungere, i sistemi fai da te non possono garantire le funzionalità e l'affidabilità degli apparati più complessi, ma riescono comunque bene a svolgere il loro compito.

D-Link ha un folto portafoglio di soluzioni adatte alla sicurezza domestica, tra cui troviamo la DCS-8515LH, un videocamera smart disponibile su Amazon a 109€. Un prodotto tecnologicamente avanzato e facile da configurare, ma con qualche aspetto ancora da limare.



Pack di vendita e specifiche

Le videocamera sorveglianza smart a basso costo sono molte su Amazon, l'offerta è variegata ma la D-Link DCS-8515LH cerca di differenziarsi fin da subito dalla fascia bassa attraverso un pack di vendita curato e con tutto quello che serve per l'installazione. Il prodotto è ben protetto all'interno di una plastica morbida e il bundle comprende un alimentatore e gli accessori per il fissaggio a parete.

D-Link è stata attenta ai dettagli, tanto che il cavo di alimentazione fornito in dotazione ha una lunghezza decisamente superiore alla media, dando così una maggiore versatilità in fase di installazione. La cam ha dimensioni piuttosto generose ed è realizzata in plastica di buona qualità, con la parte superiore, quella rotante, in colore nero e una base bianca. La base è gommata, evitando così spostamenti indesiderati durante la rotazione se la cam è posizionata su una superficie scivolosa.



Le specifiche tecniche mostrano un prodotto con tutto quello che serve in questa fascia di prezzo. Il sensore è un CMOS capace di registrare a risoluzione di 1280x720 pixel, con ottica grandangolare e visione notturna fino a 5 metri. Pieno supporto è dato al tracciamento automatico dei soggetti in movimento, con la parte superiore della cam in grado di ruotare di 340 gradi in orizzontale e di 105 in verticale: grazie all'ottica grandangolare dell'obbiettivo, la copertura raggiunge praticamente i 360 gradi.

Troviamo poi un microfono e un piccolo altoparlante, utilizzabile per comunicare attraverso la cam da remoto. Il microfono inoltre viene utilizzato per la rilevazione dei suoni ambientali: dove non arriva la videocamera, il suono riesce a rilevare eventuali intrusi.





Per il salvataggio dei video registrati è possibile utilizzare una MicroSD o il cloud di D-Link. In altri prodotti il cloud è un'opzione esclusivamente a pagamento, in questo caso invece i video vengono salvati per 24 ore e poi cancellati. Una bella comodità, anche perchè non sempre è possibile occultare la videocamera e un eventuale intruso, una volta vista, potrebbe semplicemente portare via la MicroSD.

Se invece si vuole estendere il periodo di 24 ore sono previsti piani in abbonamento a partire da 2.49€ al mese, ma già l'opzione base è perfetta se non si hanno esigenze particolari.



Installazione, applicazione ed esperienza d'uso

Il processo di installazione della DCS-8515LH è uno dei più semplici che abbiamo provato. Basta scaricare su smartphone iOS o Android l'applicazione MyDlink, selezionare l'opzione relativa all'aggiunta di una videocamera, scansionare il QRCode alla base della cam e il gioco è fatto, si è subito pronti a partire.

Una semplicità che abbiamo ritrovato solo in parte nell'applicazione di gestione.

Sia chiaro, non abbiamo avuto alcuna difficoltà nella configurazione della rilevazione del movimento e nell'impostazione della Privacy Mode, di cui parleremo dopo, ma mettendoci nei panni di un acquirente meno esperto allora qualche semplificazione ci sembra necessaria.

Per fare un esempio concreto basta descrivere la procedura di attivazione del tracciamento automatico dei soggetti e delle notifiche, quando viene rilevato un movimento. Dalla schermata principale si deve tappare su "Impostazioni", poi su "Dispositivi" e successivamente sull'icona relativa alla cam. Fatto questo, bisogna tappare su "Impostazioni Movimento" e attivare il tracciamento automatico.



A questo punto, non essendoci ulteriori impostazioni dedicate alle notifiche, la cosa più logica da pensare è che la cam, una volta rilevato un soggetto in movimento, lo segua e invii poi una notifica sul telefono, avvisando così dell'intrusione. Purtroppo non è così, serve invece andare nel menù automazione, creare una nuova routine, dopodiché regolarla in modo che alla rilevazione di un movimento venga inviata una notifica push sul telefono.

L'applicazione di D-Link è molto completa ed è perfetta per chi, oltre alla videocamera, utilizza anche altri sitemi domotici dell'azienda, funzionando da hub per tutti e permettendo di creare catene di comandi anche complessi che comprendono più dispositivi.



Se però si utilizza solo la cam allora l'abbondanza di opzioni diventa controproducente, rendono la gestione più complicata di quanto dovrebbe essere. Abbiamo provato anche altre videocamere smart e la stessa procedura descritta sopra si fa con due tap. In definitiva, chi ha un ecosistema di prodotti smart di D-Link troverà in questa applicazione un prezioso alleato, chi invece acquista solo la cam ed è meno esperto farà più fatica durante le prime ore di utilizzo.



Una volta configurata la videocamera l'esperienza d'uso si rivela eccellente sul fronte della qualità video. Il campo visivo è molto elevato, l'assenza della risoluzione Full HD non si sente e il rilevamento dei movimenti e dei suoni funziona molto bene. Una volta localizzato un soggetto la notifica arriva sul telefono in pochi istanti.

É possibile anche impostare dei contatti telefonici rapidi di emergenza: in caso di intrusione questi vengono visualizzati direttamente nella notifica generata dall'applicazione per chiamarli rapidamente . Molto bene anche la visione notturna, che arriva anche poco più in la dei 5 metri dichiarati, come anche il tracking automatico dei soggetti, che riesce a seguirli molto bene. Peccato solo che lo spostamento della parte superiore della videocamera provochi un ronzio avvertibile, non rumoroso ma avvertibile anche a diversi metri di distanza, che non rende questo modello occultabile.

L'integrazione degli assistenti vocali è una gradita aggiunta, noi abbiamo provato ad utilizzare la cam insieme ad Alexa, purtroppo però ci sono dei limiti: senza una Fire Stick TV il controllo vocale con Amazon Echo non porta ad alcun risultato. Ovviamente, collegando il pennino di Amazon al TV è possibile vedere cosa sta riprendendo la videocamera in tempo reale ed effettuare altre azioni, ma ci sarebbe piaciuto poter spegnere e accendere la videocamera semplicemente con Amazon Echo, operazione purtroppo non possibile.

In realtà, la cam non si può spegnere nemmeno dall'applicazione, ma è presente una privacy mode che disattiva il microfono e copre l'obbiettivo: un'opzione funzionale, essendo una videocamera da interno che non deve essere necessariamente sempre accesa, ma avremmo preferito poterla spegnere del tutto.