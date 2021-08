Marsback Zephyr Pro Recensione: un mouse da gaming con ventola integrata

Il mouse di cui sentirete parlare in questa recensione ha due particolarità: ha una ventola e non è l'ideale per i tripofobici. Ecco, senza ulteriori indugi, il Marsback Zephyr Pro. Una ventata d'aria fresca, in tutti i sensi, in un mercato a risparmio energetico da qualche anno in termini di innovazione.

Ci voleva un'azienda emergente, poco conosciuta ma decisamente coraggiosa per provare a diversificare l'offerta con un mouse da gioco attualmente in offerta a 50 Euro. Un prodotto probabilmente di nicchia, attanagliato oltretutto dal peso di essere cablato ma che strizza l'occhio con convinzione ai gamer più incalliti e tradizionalisti.

Unboxing e design

Partiamo dalla confezione. Un parallelepipedo a scorrimento ad apertura superiore nasconde al suo interno un mouse incastonato in un ripieno di schiuma nera. Gli echi sono decisamente premium e non vediamo l'ora di provarlo anche sul campo.



Il piccolo Zephyr Pro si presenta con il classico design da ultraleggero che ultimamente sta riscuotendo un discreto successo. Non è un prodotto per tutti e lo si intuisce. Come suggerivamo all'inizio, un soggetto tripofobico potrebbe trovarlo adatto solo a sessioni in tema horror.

Ma tutto ciò, qui, non è soltanto un esercizio di stile. Il guscio perforato a tema Voronoi che Marsback ha applicato al suo Zephyr Pro gli regala un abbondante ricircolo d'aria: l'ideale per inserirci all'interno una ventola e infatti i progettisti di Marsback non se lo sono fatto ripetere due volte.

Lo spazio c'è ma il design continua a essere relativamente compatto ed ergonomico. Il corpo è perfettamente simmetrico, disegnato per impugnature ad artiglio oppure col palmo sollevato. Quest'ultimo rimane oltretutto il metodo d'elezione per beneficiare al massimo del flusso d'aria aggiuntivo, mentre risulta meno comodo per l'utenza che preferisce un'impugnatura a mano interamente appoggiata. Non esiste, infatti, un supporto laterale per anulare e mignolo, che si troveranno a strisciare sulla superficie per tutto il tempo.



Trattandosi di un mouse wired, non abbiamo una batteria di cui preoccuparci. Per questo motivo, il peso non supera i 40 grammi complessivi, cavo incluso. Un peso piuma che non prevede, purtroppo, alternative. Non sono stati progettati vani per eventuali contrappesi aggiuntivi o particolari opzioni di personalizzazione.

Il sensore non ha certamente bisogno di presentazioni. Lo Zephyr Pro incorpora il Pixart 3389, un sensore molto solido e apprezzato, con una risoluzione fino a 16.000 DPI, un tasso di Polling fino a 1000Hz e un tracciamento fino a 400 IPS. Il cavo, tra l'altro, è rivestito di un tessuto particolarmente morbido al tatto. Un tocco di classe.

Scheda tecnica, Software e funzionalità

L'elemento distintivo dello Zephyr Pro rispetto al suo fratello di prima generazione è senza dubbio la presenza di un software di gestione disponibile al lancio.

Un'interfaccia spartana ma eloquente, di facile utilizzo e ricca di funzionalità ci permetterà di impostare i seppur pochi tasti a disposizione in qualunque maniera, anche intere combinazioni di Macro su singolo tasto, gestibili interamente nella relativa sezione dedicata.

Non manca il sistema di controllo dell'illuminazione, rigorosamente proprietario, anche questo assente nel primo Zephyr, mentre nella scheda Performance si potranno impostare i livelli di risoluzione, il Polling Rate e tantissimi altri parametri come, ad esempio, il tempo di risposta e l'altezza di sospensione del tracciamento.

Uso quotidiano, feeling e prestazioni

Senza scendere troppo nel dettaglio sulla bontà del sensore equipaggiato da Marsback, uno dei migliori attualmente sulla piazza, cerchiamo dunque di snocciolare gli aspetti che caratterizzano l'esperienza quotidiana con questo interessante mouse da gaming.



Buona la ventola, decisamente più silenziosa ed efficiente rispetto alla prima iterazione di questa tecnologia.

Una più che degna evoluzione del primo Zephyr che manifestava sicuramente i segni della sua giovane età, con un'inclinazione della ventola non troppo favorevole e una rumorosità più elevata.

Qui la ventola è pressoché impercettibile. Le vibrazioni ci sono, naturalmente, ma si percepiscono solo a mouse sollevato dal piano di scorrimento. Il raffrescamento invece giova particolarmente della nuova disposizione in piano e della scocca più avvolgente.

Il feedback al click è appagante, soddisfa i sensi ed è estremamente preciso. Forse una corsa troppo lunga sui laterali sinistri, ma nulla di fastidioso.



La dissipazione del palmo è completa, soprattutto con determinati stili di impugnatura. La sensazione è poco ordinaria ma molto gradevole.

Un aspetto che invece ci ha fatto storcere il naso, come del resto in tutte le soluzioni con una scocca forata, è rappresentato dalla mole di impurità e di polvere che tende a depositarsi al suo interno.

Una condizione ancora più evidente in questo caso, per via delle correnti causate dalla ventola stessa che favoriscono l'afflusso all'interno. Anche in questo caso, siamo di fronte a problematiche di poco conto e che, con una manutenzione ordinaria, potremo tranquillamente aggirare.

A proposito di ventole, nell'uso su notebook da gaming con sfiato sul lato del mouse, come prevedibile la ventola tendeva a risucchiare l'aria calda, rendendo del tutto controproducente la sua principale feature. Una menzione d'onore la merita invece il cavo. Morbido e flessibile, tende a far dimenticare della sua presenza dopo poco tempo. Questo forse rappresenta il suo più grande punto a favore, soprattutto se i riscontri provengono da utenti abituati da anni all'utilizzo esclusivo di soluzioni wireless. Nessuna necessità di add-on tendifilo oppure di strattonarlo a necessità. Il cavo del Marsback Zephyr Pro semplicemente scompare con l'uso.