Marvo Scorpion HG9003 Recensione: cuffie gaming dal buon rapporto qualità prezzo

Marvo, produttore di accessori gaming con sede a Hong Kong, ha lanciato sul mercato le nuove cuffie Scorpion HG 9003 accompagnate dallo slogan "Born For Gaming". Sarà vero? Le abbiamo provate per scoprire pregi e difetti di questo headset venduto ad un prezzo contenuto, inferiore ai 100 euro. Prezzo che lo pone in concorrenza con marchi più e meno famosi, ma che resta nella media per una periferica di questo tipo.

Design e qualità costruttiva

Le Marvo Scorpion HG9003 si presentano in una confezione molto curata e dal design aggressivo, con finestra laterale trasparente, finiture lucide e adesivi brillanti nella parte frontale, mentre sul retro il produttore ha voluto illustrare nel dettaglio i pregi di questo headset, mettendo in evidenza le principali caratteristiche del prodotto. Una volta aperta la confezione ci troviamo di fronte a delle cuffie dall'aspetto estremamente "cool" realizzate in una colorazione particolarmente azzeccata (nero e arancione, con parti metalliche in bella vista) e dal design decisamente fresco e vibrante.

Piuttosto essenziale l'interno della confezione, che di fatto include solamente l'headset (con cavo "fisso" e quindi privo di jack) e la manualistica, senza ulteriori accessori in dotazione. Una scelta in controtendenza rispetto alla concorrenza, che ha permesso però di mantenere piuttosto il basso il prezzo di vendita, ad oggi è infatti possibile trovare in commercio le Scorpio HG9003 ad un prezzo decisamente contenuto, compreso tra i 60 e gli 80 euro.

Una volta indossate, le cuffie restituiscono subito un buon feeling, grazie agli ampi padiglioni audio (40mm) ricoperti di gomma schiumata anallergica e alla comoda fascia elastica pensata per trattenere il sudore e rendere più confortevole l'utilizzo. L'anima delle Scorpion HG9003 è in metallo ma non fatevi spaventare, perché le protezioni laterali garantiscono sempre un buon comfort, anche dopo molte ore di utilizzo. Il microfono si rivela purtroppo non troppo comodo e molto corto, inoltre non può essere staccato o rimosso in alcun modo ma solamente orientato verso l'alto o il basso. Il cavo audio è fisso e ben saldato al padiglione, particolarmente utile il trattamento che impedisce al cavo di "attorcigliarsi" su se stesso donando quel fastidioso effetto tipico dei prodotti più economici. Molto belli gli effetti dei LED luminosi sui padiglioni audio, un plus di non poco conto per coloro che cercano una cuffia "stilosa" per distinguersi durante i livestream o i tornei.

Ad un aspetto aggressivo si unisce una qualità costruttiva decisamente buona e certamente inusuale per headset di questa fascia di prezzo. Le plastiche opache, i LED, gli ampi padiglioni e la cura maniacale per i dettagli (tecnici ed estetici) donano alle Scorpion HG9003 un look da cuffia premium dal prezzo ben superiore.

Esperienza d'uso

Born for Gaming è il motto di Marvo, quale miglior test quindi che mettere alla prova le cuffie con i videogiochi più recenti? Lo abbiamo fatto, provando l'headset su PlayStation 4 e Xbox One (nonché su iPhone 7, ma di questo parleremo tra poco). Il risultato? Certamente positivo, anche se non sempre al top. Facciamo chiarezza: le Scorpion HG9003 sono pensate per esaltare i toni bassi, abbiamo provato le cuffie con Overwatch, Call of Duty World War II, Assassin's Creed Origins, Forza Motorsport 7 e Wolfenstein 2 The New Colossus, registrando buone prestazioni. I padiglioni, come detto, si sono rivelati comodi anche sulla lunga distanza, grazie alla morbida schiuma che ricopre gli stessi, l'isolamento inoltre è praticamente totale, comodo per chi non vuole essere disturbato da fattori esterni. Assolutamente da lodare la compatibilità con il suono surround 7.1, solo simulato ma funzionale.

Nonostante non si tratti di cuffie iper-leggere realizzate con materiali di pregio, le Marvo HG9003 non ci hanno dato alcun fastidio durante la nostra prova, nemmeno nelle sessioni di gioco più lunghe. Ma come se la cava questo headset fuori dall'ambito videoludico? Qui le cose vanno meno bene. Con l'audio dei film o ascoltando musica il risultato non è stato esaltante e il suono spesso è risultato poco limpido e impastato. Marvo ha lavorato per ottimizzare il suo prodotto per il gaming e i risultati si vedono, per questo ci sentiamo di consigliare le HG9003 solamente a chi cerca un headset per giocare, mentre chi cerca un prodotto utilizzabile in ogni ambito potrebbe restare deluso. Nella media anche la prova con smartphone, su iPhone 7 il suono è risultato scarsamente pulito e spesso "viziato" da rumori di sottofondo, questo sia durante la riproduzione di musica e video che durante l'utilizzo di giochi mobile come Arena of Valor, Fire Emblem Heroes e Super Mario Run.

In ogni caso, le cuffie Marvo si mantengono al top per la propria fascia di prezzo (ripetiamo, di molto inferiore ai 100 euro), un buon prodotto per i giocatori che desiderano cuffie di qualità senza dover spendere troppo e senza rinunciare al design e alle funzionalità tipiche del livello premium.