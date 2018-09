Mbuynow IP Camera Recensione: camera a 360° comandabile da smartphone a 39,99€

I sistemi di sorveglianza smart sono tra i prodotti domotici più apprezzati e diffusi. Sul mercato è infatti possibile trovare tantissimi modelli per tutte le tasche sia da esterno che da interno.

Dopo la recensione della Yi Dome Camera di qualche tempo fa, torniamo ad occuparci di questi prodotti con la prova della IP Camera di Mbuynow; una camera in grado di riprendere a 360 gradi, facile da installare e da configurare e controllabile direttamente da smartphone. Scopriamo, quindi, tutte le caratteristiche di questa economica IP camera venduta anche da altri brand.

Mbuynow IP Camera: design e confezione

Mbuynow IP Camera si presenta con un simpatico design che ricorda un piccolo robot. Realizzata in plastica economica, questo modello permette di ottenere una visione completa dell'ambiente grazie alla base in grado di ruotare di 355° in orizzontale, mentre la testa ha una rotazione verticale di 80°. Testa che include la camera con illuminatori IR, un piccolo led di stato e alla base lo slot per una microSD (fino a 128 GB) da utilizzare in alternativa all'acquisto di spazio di archiviazione sul cloud.

Infine il posteriore dove è presente un'antenna orientabile, una presa LAN ed un porta Micro USB utile ad alimentare la camera. Non dimentichiamo la semplice confezione di cartone, che include un cavetto USB-Micro USB con relativo alimentatore, un manuale anche in italiano e le viti per l'installazione a soffitto della telecamera.

Caratteristiche, installazione e prezzo

La Mbuynow IP Camera ospita al suo interno un sensore CMOS da 2 megapixel in grado di registrare video in Full HD a 15 fps in formato H.264. Un prodotto dotato anche di altoparlante e microfono con dimensioni di 9.2 x 9.2 x 12.8 cm e un peso di 244 grammi. Non dimentichiamo inoltre il modulo WiFi b/g/n a 2,4 Ghz. Passiamo ora all'installazione, davvero semplice ed eseguibile in pochi minuti. Una volta scaricata sul proprio cellulare l'app 360eyeS per Android e iOS, basta creare un nuovo account utente ed eseguire la rapida procedura guidata che consente di collegare la camera al router. Non dimentichiamo il prezzo, la Mbuynow IP Camera può essere acquistata su Amazon a 39,99 euro.

App e prestazioni

La Mbuynow IP Camera è accompagnata da un'app abbastanza intuitiva tradotta, non perfettamente, in italiano. Software che consente di monitorare a 360 gradi il nostro ambiente tramite un semplice swipe sullo schermo dello smartphone o cliccando sulla foto panoramica scattata dalla camera durante il setup iniziale.

Nella parte bassa troviamo inoltre una pratica barra per rivedere i video registrati, il pulsante per comunicare con chi è nella stanza ed un timer per la gestione dell'orientamento della camera. Non manca inoltre la possibilità di scattare foto, avviare nuove riprese e di settare la qualità delle registrazioni in HD, SD o in automatico.

Ricordiamo inoltre le opzioni per criptare i video con una password dedicata e per attivare un allarme sonoro proveniente dalla camera alla rilevazione di un movimento.

Ricco infine il pannello delle impostazioni che consente di gestire la funzione di rilevazione del movimento, di impostare gli orari di registrazione e di aggiornare il firmware della camera.

Software che però presenta un importante difetto, il mancato invio delle notifiche alla rilevazione del movimento. La camera, pur rilevando correttamente i movimenti nella stanza, visualizzati nell'apposita sezione nell'app, non invia nelle quasi totalità dei casi le notifiche allo smartphone. Infatti durante le settimane di prova abbiamo ricevuto solo un paio di avvisi, nonostante le decine di movimenti rilevati. Concludiamo con la qualità di foto e video , di discreto livello e con un buon dettaglio anche di notte. Buoni i tempi di risposta della camera con un collegamento al router sempre stabile. Sufficienti infine le prestazioni di microfono e speaker.