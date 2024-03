Meater 2 Plus Recensione: cucinare la carne non è mai stato così facile

Il mondo della tecnologia è sbarcato da molto tempo in cucina ormai. Tra frigoriferi smart, forni intelligenti e accessori di vario tipo la scelta è ampia, ultimamente però abbiamo provato un prodotto adatto davvero a tutti. Stiamo parlando di Meater 2 Plus, un termometro smart pensato per facilitare la cottura di carne e pesce.

Si tratta di un dispositivo che da un lato permette ai meno esperti di evitare cotture eccessivamente lunghe o troppo corte, dall'altro mette nelle mani dei più competenti uno strumento per il controllo fine della temperatura interna dei cibi. Il tutto con un'applicazione fatta molto bene, chiara e facile da usare, che si adatta alla perfezione a ogni tipo di utilizzatore.

Un termometro pensato per durare

Meater 2 Plus viene venduto in una confezione che include la base, realizzata in bamboo, che funziona da hub per comunicare con lo smartphone.

É alimentata con una semplice pila AAA che può essere cambiata facilmente una volta esaurita, basta aprire il pannello posteriore e il gioco è fatto. La base fa anche di punto di ricarica per la sonda, che non deve essere così alimentata separatamente. Il termometro è realizzato in acciaio INOX, un particolare non di poco conto, che lo rende facile da pulire e più versatile, visto che resiste fino a 550 gradi. Grazie alla capacità di funzionare anche ad alte temperature, Meater 2 Plus è utilizzabile praticamente ovunque, dal forno di casa fino alla cottura diretta sulla griglia, passando per l'olio bollente. Una volta usato, si può lavare a mano o in lavastoviglie in tutta semplicità. La cosa importante è inserire la sonda nel cibo sempre fino alla linea visibile sulla scocca, questo perché solo l'estremità più larga, utilizzata per misurare la temperatura ambientale, regge fino a 550 gradi, il resto si ferma a 105 gradi.



Per funzionare la base di ricarica deve trovarsi a pochi metri dal punto di cottura; proprio la base poi provvede a inviare i dati all'applicazione tramite Bluetooth 5.2: nel nostro caso siamo riusciti a controllare la temperatura di un barbecue Weber piazzato nel cortile di casa direttamente dal secondo piano, senza doverci avvicinare.

Si tratta di un vantaggio notevole se si fanno cibi dalla cottura lunga, come possono essere un brisket o un pulled pork. Il controllo sulla temperatura è davvero notevole e arriva ai decimi di grado, inoltre viene registrata in ben cinque punti. La parte più esterna della sonda serve a misurare la temperatura ambiente, importantissima per la gestione dei tempi di cottura, la parte che viene inserita all'interno della carne invece conta quattro sensori, in questo modo si può controllare alla perfezione lo stato di cottura della carne a varie profondità.

Pensato per esperti e per neofiti

Prima di raccontarvi la nostra esperienza d'uso è bene precisare una cosa: Meater 2 Plus non è pensato solo per i maniaci del barbecue. Certo si tratta di uno strumento utile anche in questo caso, ma chi cucina spesso sulla griglia, soprattutto se si parla di cottura indiretta, ha già un termometro nel suo set di accessori per la cucina. Meater 2 Plus è talmente semplice da usare che rende facile gestire ogni tipo di carne, dalle semplici bistecche di manzo agli arrosti, fino al pesce. Nel nostro caso l'abbiamo provato solo con la carne, scoprendo un'esperienza d'uso adatta davvero a tutti.

Una volta estratta la sonda dalla base basta aprire l'applicazione, scegliere se si vuole fare una bistecca oppure un arrosto e il tipo di carne tra le tante disponibili. Il passaggio successivo prevede la scelta del tipo di cottura, in base alle proprie preferenze, scegliendo la temperatura finale che si vuole ottenere. Già a questo punto arriva il primo aiuto, perché la grafica mostra quale temperatura finale raggiungere se si vuole una cottura al sangue, medio-sangue, media, media-cotta o ben cotta. Fatto questo viene mostrato a video come inserire la sonda per evitare danni, dopodiché si è subito pronti a partire con la cottura.



Qui interviene un vero e proprio assistente smart, che mostra non solo i dati in tempo reale, ma riesce a stimare i tempi di cottura in base alla temperatura esterna e quella interna al cibo, utilizzando i dati provenienti dalla sonda. Con un tap si può vedere la temperatura dell'ambiente di cottura così come quella interna della carne, dalla parte più esterna fino in profondità grazie ai quattro termometri. In questo modo è praticamente impossibile sbagliare il tempo cottura, anche perché l'algoritmo si è rivelato piuttosto preciso nella stima del tempo necessario al raggiungimento dell'obiettivo desiderato.

L'interfaccia è fatta molto bene e se avete un iPhone con Dynamic Island potrete addirittura uscire dall'app senza perdere di vista i dati, visto che temperatura interna e quella dell'ambiente di cottura, oltre alla stima del tempo rimanente per avere il piatto pronto, vengono mostrati proprio in questa zona.

L'applicazione poi offre una sezione chiamata Master Class in cui imparare a fare tanti tipi diversi di carne e di pesce, con indicazioni passo passo, sia testuali che video, su come eseguire un determinato piatto. Purtroppo questa sezione non è tradotta in italiano, è solo in inglese, ma se avete un minimo di dimestichezza non avrete problemi.