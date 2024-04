Microsoft Surface Laptop Studio 2 Recensione: è lui il re dei 2-in-1?

È sin dalla presentazione del Surface Laptop Studio 2 che non vedevamo l'ora di mettere le mani sul nuovo 2-in-1 di Microsoft. A dirla tutta, il Microsoft Surface Laptop Studio 2 ci ha stupito per molti versi, mentre in altre situazioni ci ha lasciati un po' perplessi.

Siamo di fronte ad un laptop convertibile che rappresenta ad oggi l'offerta più potente della lineup Surface, che può essere utilizzato sia come computer portatile tradizionale che come tavoletta grafica o tela su cui disegnare, grazie alla cerniera integrata nello schermo che permette di piegarlo a seconda delle proprie preferenze ed esigenze. Ma vediamo insieme come se l'è cavata in termini di usabilità.



In pochi minuti è già pronto

Dopo il rituale di unboxing, ci ritroviamo immediatamente davanti al logo di Windows che ci dà il benvenuto nella fase di configurazione.

Una fase che dura davvero pochi minuti e che rende il Surface Laptop Studio 2 praticamente pronto all'uso sin dalla prima accensione, anche se si decide di configurare Windows Hello con la scansione del volto. Proprio quest'ultimo aspetto (durante il setup, ma anche durante l'utilizzo vero e proprio) è quello che ci ha stupito di più: il sistema di fotocamera integrato da Microsoft consente a Windows Hello di effettuare la scansione in pochi secondi, ma anche il riconoscimento e il login sono davvero una questione di istanti.

Andando ad analizzare la scheda tecnica e il design, siamo di fronte a un laptop che sicuramente non spicca per leggerezza per via di una scocca piuttosto robusta e realizzata in alluminio liscio.

Il display touchscreen da 14,4 pollici ha una risoluzione di 2400x1600 pixel con refresh rate fino a 120Hz, che si presta molto anche al gaming (utilizzo, però, per cui non è stato progettato, è bene sottolinearlo per coloro che lo guardano con interesse come macchina per giocare) oltre che per l'intrattenimento domestico.



Le sorprese iniziano sin da subito. Molto interessante, ad esempio, il funzionamento della cerniera che fa scorrere lo schermo per "nascondere" la tastiera: il meccanismo alla base è molto semplice, ma all'inizio potrebbe risultare poco immediato da capire in quanto è necessario spingere sulla parte posteriore del display: questo per molti potrebbe non essere scontato, soprattutto per via della paura di romperlo.

La cerniera è progettata per utilizzare il Surface Laptop Studio 2 in due differenti modalità: una che sfrutta un aggancio magnetico appena sotto la tastiera e sopra il trackpad e un'altra che pone lo schermo in parallelo alla tastiera per utilizzarlo il full touch.

Ovviamente non si tratta di una novità assoluta per il settore, dal momento che nel corso degli ultimi anni abbiamo potuto raccontare la presentazione di numerosi laptop che si trasformano in tavolette da disegno utilizzando lo stesso meccanismo, ma ciò che caratterizza particolarmente il Surface Laptop Studio 2 è la qualità dei materiali che si avverte sin da subito, ma anche la stabilità della stessa cerniera, un aspetto da non prendere sottogamba soprattutto se si passa spesso da una modalità d'uso all'altra.

Rispetto al modello originale, è garantito anche il supporto al Dolby Vision HDR, oltre a una buona luminosità che lo rende ottimo da utilizzare anche sotto la luce diretta del sole.



Al lavoro con Surface Laptop Studio 2: come se la cava?

Analogamente a quanto fatto in altre circostanze su queste pagine, non staremo qui ad elencare i risultati dei benchmark che abbiamo effettuato sul nostro Surface Laptop Studio 2, in quanto ci siamo focalizzati sull'utilizzo per cui è stato pensato: il lavoro e la creatività. Va da sé che non ci siamo immersi in sessioni di gaming per spremerlo al massimo, ma l'abbiamo utilizzato per oltre due settimane come computer principale per lavorare.

La configurazione che abbiamo messo alla prova è caratterizzata dalla presenza di un processore Intel Core i7-13700H di tredicesima generazione basato su piattaforma Intel Evo e affiancato da una VPU Intel di terza generazione. Proseguono la scheda tecnica 32GB di RAM LPDDR5x, un SSD da 1 TB e la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4050. Il modello in questione è quello "maxato" e disponibile per l'acquisto al prezzo di 3219 Euro.

Nei negozi però trova spazio anche il modello intermedio con Intel Core i7, 32GB di RAM DDR5, SSD da 512GB e NVIDIA GeForce RTX 4050 a 2739 Euro, mentre la variante base da 2259 Euro ha sempre il processore Intel Core i7, ma anche 16GB di RAM, SSD da 512GB e scheda grafica integrata Intel Iris Xe.



Nella confezione non è presente la Surface Slim Pen 2, il pennino per scrivere, disegnare e prendere appunti che deve essere acquistato a parte al prezzo di 134,99 Euro e che trasforma a tutti gli effetti il laptop in una tavoletta grafica su cui poter disegnare con maggiore precisione.

Nel nostro caso l'abbiamo utilizzato principalmente per il lavoro da casa, ma i quasi 2 Kg di peso lo rendono comunque un laptop meno "portatile" e facile da tenere nello zaino rispetto ad altre soluzioni.

Anche lo spessore generoso (quasi il doppio di un MacBook Air) non gioca a suo favore, soprattutto per coloro che sono continuamente in giro, ma chiaramente non stiamo parlando di un ingombro impossibile da trasportare o di un desktop replacement; diciamo, però, che non è il più confortevole da utilizzare e posizionare sul tavolo di un treno o di un aereo.

Il Surface Laptop Studio 2 invece spicca per la comodità della tastiera: la corsa dei tasti è gradevole e i pulsanti restituiscono un ottimo feedback durante la scrittura. Anche la scelta di lasciare qualche millimetro in più di spazio tra una riga e l'altra gioca a favore dell'ergonomia e della comodità, soprattutto se si hanno i polpastrelli delle dita più grandi. Migliorabile il trackpad, sulle cui dimensioni si poteva certamente fare qualcosa in più per renderlo maggiormente confortevole da utilizzare, dal momento che potrebbe risultare più piccolo del previsto, sebbene sia comunque molto preciso.



Eccelso il lavoro portato avanti da Microsoft sul fronte delle espansioni: il comparto terminali del Surface Laptop Studio 2 è davvero quanto di meglio si possa chiedere: presenti due porte USB-C con connettività USB4 e Thunderbolt 4, un ingresso USB-A 3.1, un lettore per le schede microSDXC che lo rende un'ottima soluzione anche per trasferire fotografie dalle fotocamere o videocamere, ma anche un jack per le cuffie da 3,5mm che può essere utile se si montano video.

Lato connettività, non mancano Wifi 6E e Bluetooth 5.3.

Presente anche l'ingresso Surface Connect magnetico per la ricarica della batteria: ideale per i più sbadati o per coloro che hanno bambini oppure animali domestici in casa, qualora dovesse essere strattonato, il cavo si sgancia automaticamente senza trascinarsi dietro tutto il portatile. Purtroppo non è presente alcuna uscita Ethernet o porte HDMI, una scelta che potrebbe far storcere il naso a molti ma che per il nostro tipo di utilizzo riteniamo corretta per risparmiare spazio e dimensioni.

Tornando brevemente sul caricatore magnetico, non condividiamo la volontà di continuare a puntare su un caricabatterie con un alimentatore separato, che risulta scomodo da portare in valigia o nello zaino oltre che poco pratico.



E l'autonomia?

Un aspetto centrale del nostro test è stata l'autonomia offerta dal laptop. A riguardo, ci sentiamo di dire che siamo rimasti un pò delusi in quanto, abituati agli standard eccelsi di Apple in tal senso, ci aspettavamo sicuramente qualcosa in più.

Sul Surface Laptop Studio 2, in media, siamo stati costretti ad attaccare il laptop alla corrente elettrica dopo mezza giornata, con picchi di poco meno di 5 ore di utilizzo continuo. Davvero troppo poco per un dispositivo di questa categoria: chiaramente, però, i dati non sono univoci per tutti ma legati anche all'utilizzo e ai software che si utilizzano.

Nel nostro caso, ad esempio, utilizzando Photoshop abbiamo notato un consumo maggiore. Il rovescio della medaglia è rappresentato dalla velocità di ricarica (in poco più di un'ora e 20 minuti il laptop si carica completamente dallo 0 al 100%) con un consumo davvero minimo quando è in standby.

In termini di surriscaldamento, gestione termica e dissipazione, non abbiamo avuto alcun problema.

Anche durante sessioni di utilizzo più lunghe e utilizzando software esosi a livello di risorse, infatti, non abbiamo mai avvertito la necessità di spegnerlo per qualche minuto per farlo raffreddare e la scocca è sempre rimasta a una temperatura accettabile per i palmi delle mani.