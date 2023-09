Motorola Edge 40 Neo Recensione: uno smartphone bello e funzionale

Il segmento degli smartphone al di sotto dei 400 euro è popolato da un'agguerrita schiera di concorrenti pronti a darsi battaglia sul fronte della maneggevolezza e della funzionalità, con prodotti che spesso sono accompagnati da dotazioni tecniche di tutto rispetto e che vanno ad intercettare le esigenze della fetta più popolosa degli utenti.

Il nuovo Motorola Edge 40 Neo si inserisce perfettamente in questo contesto, aggiungendo a tali elementi anche un'attenzione particolare per il design e una cura quasi maniacale per i dettagli, oltre a un rinnovato impegno per la salvaguardia dell'ambiente con una scelta dei materiali, in particolare del packaging, completamente green.



Bello, compatto e "green"

Motorola è tra i pionieri delle politiche "green" nel settore tecnologico e le scelte intraprese dal colosso americano si ripercuotono anche sull'ultimo Edge 40 Neo, che si presenta con un packaging "plastic-free", completamente realizzato in cartone e privo di qualsiasi componente sintetica.

Sul fronte del design, il nuovo smartphone offre un profilo estremamente compatto, con linee morbide e angoli smussati che bene si adattano al display da 6.55 pollici leggermente curvato ai lati. I tasti di accensione e controllo sono posti sul lato destro del dispositivo, mentre sulla cover posteriore trova spazio il blocco camera in metallo.

A livello estetico, il punto di forza di Motorola Edge 40 Neo risiede proprio nella backcover e nella scelta dei materiali: questa, infatti, è realizzata in pelle vegana (sintetica) con una texture estremamente piacevole al tatto, che offre una presa solida e risulta immune a qualsiasi impronta.

Molto azzeccata, poi, la scelta dei colori, nati dalla collaborazione con Pantone: l'azzurro sgargiante del modello in foto prende il nome di Caneel Bay, a cui si aggiungono il Soothing Sea e il Black Beauty delle altre varianti disponibili.

Nella confezione è presente una cover realizzata in materiale vegetale (semi di lino e canapa) dall'azienda svedese Agood Company, dello stesso colore del dispositivo.

Pollice in su anche per le dimensioni e la maneggevolezza: 170 grammi per uno spessore che sfiora i 7,9 mm. Il tutto con certificazione IP68 che garantisce resistenza all'acqua e alla polvere. Insomma, Motorola Edge 40 Neo è uno smartphone bello da vedere e pratico da utilizzare.



Un hardware per tutti

La dotazione tecnica di Motorola Edge 40 Neo è piuttosto interessante a partire dal SoC Mediatek Dimensity 7030 a 6 nanometri, che rinuncia quindi ai processi produttivi più avanzati ma che offre comunque una CPU octa-core da 2,5 GHz e una GPU Mali G610 MC3, accompagnati da 12 GB di RAM LPDDR5 e una memoria di archiviazione UFS 3.1 da 256 GB.

Storage e RAM sono stati inoltre realizzati con tecnologia uMCP che consente il posizionamento in un unico blocco, con vantaggi in termini di velocità ed efficienza.

Il comparto connettività è completo: 5G, Wi-Fi 6E e il nuovo Bluetooth 5.4. Non manca chiaramente il chip NFC per i pagamenti e la lettura delle tessere. Motorola Edge 40 Neo offre un solo slot per nano SIM, a cui si aggiunge però il supporto alle eSIM.

Molto bene anche il display da 6,55 pollici con tecnologia AMOLED e risoluzione FHD+ da 1080 x 2400 pixel, supporto a HDR10+ e refresh rate fino a 144 Hz.

Quest'ultima caratteristica va però selezionata manualmente dal relativo menù: l'impostazione "automatica", infatti, regola la frequenza di aggiornamento in base all'utilizzo specifico, rimanendo all'interno del range 60 - 120 Hz.

I picchi di luminosità fino a 1300 nit garantiscono un buon livello di visibilità anche in condizioni di luce diretta e al contempo sostengono un display dai colori brillanti, bilanciati e con contrasti elevati. Completa il quadro il sensore per l'impronta digitale posto sotto al pannello.

Il comparto audio è affidato ai due speaker stereo con un buon livello di volume e un'equalizzazione leggermente sbilanciata verso l'alto. Da segnalare il supporto a Dolby Atmos, personalizzabile dall'apposito menù, e la mancanza del jack per le cuffie, ormai scomparso da quasi tutti i dispositivi.

Infine la batteria: nonostante il profilo sottile, Edge 40 Neo monta una batteria da 5000 mAh con supporto per la ricarica rapida a 68 W che ci ha regalato un utilizzo, anche piuttosto intensivo, con un'autonomia che nella maggior parte dei casi è arrivata a fine giornata senza problemi di sorta.



Versatile e con la giusta potenza

I test che abbiamo effettuato hanno messo in mostra la grande versatilità di Motorola Edge 40 Neo: a fronte della fascia di mercato che intende aggredire e tenuto conto del SoC equipaggiato, il dispositivo è stato in grado di garantire la giusta dose di potenza per le operazioni più disparate, comportandosi egregiamente sul versante della produttività quotidiana e offrendo un buon livello di fluidità anche su quello del gaming, il tutto con temperature piuttosto contenute nonostante le dimensioni ridotte.

Nei benchmark sintetici di Geekbench 6 ha ottenuto 1049 punti in single-core e 2536 punti in multi-core sul fronte della CPU, mentre la GPU ha fatto registrare 1962 punti con le librerie OpenCL e 1973 con Vulkan.

Anche grazie all'ottimizzazione software di Motorola, Edge 40 Neo ha dimostrato di essere un dispositivo funzionale e capace di rispondere a diversi tipi di necessità, anche nell'utilizzo multimediale e nel gaming: abbiamo giocato tranquillamente a Call of Duty Mobile utilizzando le impostazioni grafiche "Alte" senza notare significativi cali di framerate, mentre Honkai: Star Rail, con gli stessi settaggi, ha mantenuto 30 fps con un ottimo livello di dettaglio.

Senza rivolgersi all'utenza professionale quindi, Motorola Edge 40 Neo può soddisfare le esigenze della maggior parte del pubblico con prestazioni di livello, grande autonomia e un'ottima maneggevolezza.



Buona fotocamera (ma con la luce giusta)

Motorola Edge 40 Neo si fa rispettare anche sotto il profilo della fotografia, rinunciando alla tripla camera posteriore per aumentare la qualità degli altri sensori e massimizzare la resa degli scatti.

La fotocamera principale è da 50 megapixel (1/1.5", apertura ƒ/1.8, OIS), mentre il sensore secondario è un grandangolare da 12 megapixel (ƒ/2.2). Infine, la selfie camera frontale da 32 megapixel con apertura ƒ/2.4.

La qualità media degli scatti è buona e, senza arrivare ai livelli di smartphone più indirizzati alla fotografia e spesso più costosi, restituisce colori bilanciati, immagini nitide e senza particolari artefatti dovuti all'elaborazione digitale.



In condizioni di scarsa luminosità, così come in notturna, Edge 40 Neo mostra le proprie debolezze, solo parzialmente attenuate dall'intervento della modalità notte. Situazione che si ripete quando si esagera con lo zoom, data la mancanza dello zoom ottico. Sia chiaro però che anche in questi casi lo smartphone di Motorola rimane ben ancorato alla media di riferimento.

Tutte le ottiche possono poi registrare filmati in 4K e 30 fps, anche in questo caso con una buona resa delle immagini e una discreta stabilizzazione: senza la pretesa di avere un cameraphone in tasca e con buone condizioni di luce, anche in notturna, la qualità delle riprese ci ha particolarmente soddisfatti.

Pur senza eccellere, Motorola Edge 40 Neo mette in campo una qualità fotografica di tutto rispetto, ottima per l'utilizzo social e in grado di regalare qualche soddisfazione in più con le giuste condizioni di luminosità.



Software e ottimizzazione

Ancora una volta Motorola propone una versione di Android 13 "stock", snella e basilare, con l'aggiunta però di funzionalità proprietarie che si integrano in maniera simbiotica con l'OS targato Google.

La personalizzazione di Edge 40 Neo è pressoché totale e le "chicche" proposte da Motorola sono tante e soprattutto utili, a partire dalla possibilità di abbinare un'app o un'azione personalizzata alle gesture per l'utilizzo di alcune funzioni (oltre al doppio tap sulla backcover, già presente sulla gamma Pixel): inclinando velocemente per due volte il dispositivo, per esempio, è possibile accendere la torcia, così come il rapido movimento del polso in orizzontale ci permette di accedere alla fotocamera.



Sempre sul versante fotografico, poi, ritorna la modalità "Selezione Colore", che permette di catturare immagini mettendo in risalto un unico colore.

Ottima la funzione Ready for Wireless che consente di collegare lo smartphone ad un dispositivo esterno e di controllare con un'interfaccia molto simile a quella di un computer desktop: trasmettere i contenuti su TV, proiettori e PC è un'operazione semplice e intuitiva.

Abbiamo apprezzato molto anche la suite Moto Secure che tiene il device al sicuro dalle minacce esterne, sia fisiche che virtuali, e consente di creare comode cartelle nascoste e protette.

Infine la modalità Gaming, accessibile da una barra laterale, che ottimizza le performance di gioco e permette di controllare diversi parametri di utilizzo: da qui è possibile impostare la frequenza a 144 Hz solo per i nostri titoli preferiti.