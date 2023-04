Motorola Edge 40 Pro Recensione: un top di gamma che pensa anche al prezzo

Motorola Edge 40 Pro è uno smartphone realizzato con intelligenza e con obiettivi chiari. Non vuole essere il top di gamma migliore sul mercato, lo si capisce dal sistema di fotocamere, che offrono scatti di qualità ma senza le funzionalità viste su S23 Ultra e Honor Magic 5 Pro, e dallo schermo, ottimo ma con qualcosina in meno rispetto ai concorrenti.

Si tratta di una scelta ben precisa quella di Motorola, che comporta però un vantaggio evidente nel prezzo, di 999 euro, appena al di sotto della soglia psicologica dei mille euro, superata abbondantemente dai rivali. Il risultato è uno smartphone che non ha punti deboli ma nemmeno eccellenze assolute nel settore, una combo perfetta per tutti coloro che cercano potenza, autonomia, Android quasi stock senza però salire troppo con il prezzo.

Design funzionale all'insegna della sobrietà

Parlare di design in campo smartphone sta diventando sempre più difficile, almeno al di fuori dei dispositivi pieghevoli. Ormai gli unici elementi con cui distinguersi sono i bordi dello schermo, a scelta tra piatti e curvi, e il modulo fotografico, che spesso rimane l'unica vera possibilità di differenziazione.

Edge 40 Pro tuttavia riesce a rompere gli schemi, per quanto possibile, con una backcover diversa dal solito, anche se non una novità assoluta, e peso e dimensioni inferiori alla media. Nell'insieme Edge 40 Pro punta molto sulle curve, presenti praticamente in tutti gli elementi del telefono: dallo schermo, curvo sui quattro angoli, alla scocca per finire al modulo fotografico non ci sono elementi spigolosi. Lo schermo curvo potrebbe non piacere a tutti, per il resto vetro (Gorilla Glass Victus) e metallo vanno a comporre uno smartphone che trasmette una buona sensazione di qualità, soprattutto per merito della finitura opaca della backcover, che riesce alla perfezione a nascondere le ditate. I materiali premium non riescono però ad evitare un'eccessiva scivolosità, bisogna prestare attenzione se lo si utilizza senza cover. Ottima invece la certificazione IP68 contro liquidi e polvere, a conferma di una qualità costruttiva di primo piano.

Sul fronte ergonomia Motorola Edge 40 Pro è molto comodo da tenere in mano, merito del peso di 199 grammi, non così tanti per un top di gamma, ma soprattutto del modulo fotografico, il cui peso contenuto rende bilanciato lo smartphone.

Snapdragon 8 Gen 2, serve altro?

Quest'anno Qualcomm ha tirato fuori dal cilindro un processore praticamente perfetto, lo Snapdragon 8 Gen 2. Lo abbiamo provato in tutte le salse ormai, dalla versione "potenziata" vista su S23 Ultra fino a quella di Xiaomi 13 Pro, questo processore si è dimostrato un punto di forza importante per i top di gamma 2023, offrendo forza bruta in abbondanza quando serve, ma anche una gestione energetica e termica di prima classe, che permette ai prodotti che lo utilizzano di avere un'ottima autonomia e di scaldare poco sotto stress.

Il Motorola Edge 40 Pro non fa differenza in questo, non c'è campo di utilizzo che lo metta in difficoltà, il tutto agevolato da un software molto leggero che rende ancora più semplice il lavoro del processore e dalla presenza di 12 GB di RAM e di memorie UFS 4.0, molto rapide, per un totale di 256/512 GB a seconda della versione. Ovviamente con il processore Snapdragon arrivano anche tutti i più moderni standard di connessione, dal Wi-Fi 7 al Bluetooth 5.3.

Passando all'autonomia, la batteria da 4600 mAh riesce a raggiungere traguardi inaspettati. Può sembrare piccola ma in realtà si possono fare due giorni con un utilizzo non intenso, mentre sotto stress si arriva sempre a sera con una buona percentuale di autonomia residua. Non bastasse questo Motorola ha puntato sulla ricarica rapida a 125 W, che in circa 20 minuti porta lo smartphone al 100%. In alternativa è disponibile anche la ricarica wireless, che si ferma però a 15W.

Schermo, audio e lettore di impronte

Lo schermo del Moto Edge 40 Pro è un P-OLED da 6.67 pollici con risoluzione FHD+ e refresh rate fino a 165 Hz. In apertura abbiamo detto che allo schermo manca qualcosa rispetto ad altri top di gamma, niente di fondamentale, ma resta il fatto che oggi si può avere di meglio.

Dove? Nella luminosità massima, di 1250 nit in questo caso, ma anche nella tecnologia del pannello: i concorrenti più costosi utilizzano dei display LTPO che possono abbassare il refresh rate fino a 1 Hz, qui invece si passa da 60 a 120 per finire a 165 Hz. La risoluzione massima è poi inferiore rispetto ad altri modelli, ma su questo a nostro avviso si può passare sopra. Il QHD+ non è fondamentale, anzi molti utenti non la utilizzano anche quando presente, come non lo sono i 165 Hz di picco di questo Motorola, utili più per spiccare sulla scheda tecnica che nel reale utilizzo.

Sotto al display è poi collocato il lettore d'impronte: funziona bene ma l'area di pressione è un po' più piccola rispetto ad altri modelli, come abbiamo visto nella recensione di Vivo X80 Pro, ad ogni modo rimane un sensore funzionale e reattivo.

Di ottimo livello l'audio stereo proveniente dai due speaker, compatibili con Dolby Atmos, tecnologia che riesce bene ad ampliare il fronte sonoro, mentre in chiamata il volume non è dei più alti.

Ottime fotocamere, ma non al top

Per mantenere il prezzo sotto i 1000€ qualche piccola rinuncia andava fatta, oltre al display anche le fotocamere non sono il massimo disponibile sul mercato. Sia chiaro, questo vale se confrontate con quelle di telefoni ben più costosi, come S23 Ultra e Honor Magic 5 Pro, per il resto il comparto fotografico riesce a scattare bene e in ogni condizione di luminosità.

La fotocamera principale è da 50 Megapixel con apertura f/1.8 e OIS, c'è poi un grandangolo sempre da 50 Megapixel con apertura f/1.6 e infine un tele 2x da 12 Megapixel f/1.6. Curiosa poi la scelta di una fotocamera da 60 Megapixel f/2.2 all'anteriore. Di giorno le cam si comportano molto bene, con una resa cromatica coerente tra i vari sensori e un'impostazione generale dei colori naturali. Anche l'HDR svolge bene il suo lavoro, l'unico vero limite è il tele, solo 2x, che comunque mantiene una qualità eccellente.

Ormai lo sappiamo, l'utilizzo di ottiche per zoom più spinti e dell'OIS fa salire il prezzo, la grande differenza tra questo Moto Edge 40 Pro e i concorrenti più costosi è proprio qui. Di notte la resa è ottima sulla fotocamera principale, aiutata dalla stabilizzazione, assente invece sulla grandangolare, anche se la sua mancanza si fa sentire di più sul teleobbiettivo. Sul fronte video si arriva fino all'8K a 30 fps, ma quasi sempre si utilizza il 4K o il Full HD, dove si fa notare la buona stabilizzazione del sensore principale. La cam frontale funziona bene ma i 60 Megapixel non sembrano dare nulla di più rispetto ad altri modelli. In generale Moto Edge 40 Pro accontenterà il 99% del pubblico con le sue fotocamere, ma ci sono concorrenti che offrono di più, soprattutto a livello di zoom.

Software

A bordo del Motorola Edge 40 Pro troviamo Android 13, con un'interfaccia come da tradizione molto simile a quella di Android stock. Piccolo appunto va fatto sulle patch di sicurezza, ferme a febbraio nonostante ormai siamo a metà aprile.

Rispetto ad Android stock ci sono però delle differenze, delle piccole aggiunte che Motorola ha pensato rendere più completa l'esperienza d'uso. Ad esempio l'applicazione Moto permette di personalizzare i font e il layout della home screen, oppure di impostare dei tocchi sul retro del telefono o dei movimenti per attivare determinate funzioni, come l'avvio della torcia.

Moto Secure invece permette di gestire a 360 gradi la sicurezza del telefono e la privacy, mentre Ready For permette di collegare il telefono a uno schermo per avere un'interfaccia Android completamente utilizzabile attraverso mouse e tastiera, utile per lavorare anche se non si ha a disposizione un PC. Il software è quindi leggero ma comunque completo, con delle funzioni accessorie realmente utili e che vanno ad ampliare l'offerta di Android stock.