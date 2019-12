Motorola Moto G8 Plus Recensione: Android quasi stock e ottima autonomia

Siamo ormai arrivati alla fine del 2019 ed è giunta l'ora di parlare di Motorola Moto G8 Plus, smartphone arrivato in Italia nel mese di novembre, quasi in concomitanza con Motorola One Zoom. Tra la miriade di uscite di questo periodo, il lancio dello smartphone è passato un po' in sordina, ma stiamo comunque parlando del successore di quel Moto G7 Plus che a inizio anno sembrava aver segnato la retta via per gli smartphone di fascia media di Motorola.

Sarà riuscito il brand di Lenovo a realizzare un degno successore di quel dispositivo? Scopriamolo insieme nella recensione di Motorola Moto G8 Plus, smartphone venduto a un prezzo consigliato di 269,99 euro (si trova a 259 euro su Amazon Italia, modello 4/64GB).



Design e unboxing

Effettuando l'unboxing della confezione di vendita si trovano, oltre allo smartphone, un caricabatterie TurboPower da 12V/1.5A (18W), il cavo USB Type-C per la ricarica, la spilla per l'estrazione del vano SIM (dual nanoSIM o nanoSIM + microSD), una comoda cover trasparente in silicone e manualistica varia. Nella parte anteriore della scatola sono presenti il logo Motorola e la scritta "Moto G8 Plus", mentre nella parte inferiore si trovano tutte le informazioni del caso sul dispositivo. Insomma, siamo dinanzi alla classica dotazione a cui Motorola ci ha abituato, niente di nuovo sotto il sole.



Passando allo smartphone, Motorola Moto G8 Plus si presenta con delle dimensioni di 158,35 x 75,83 x 9,09 mm, per un peso di 188 grammi. L'ergonomia e il grip sono buoni, nonostante il dispositivo disponga di un ampio display. Siamo su livelli nella norma, in un mercato che punta sempre più su dimensioni elevate. Tutto sommato si riesce a utilizzare tranquillamente Moto G8 Plus con una sola mano.



Ottimi i materiali, metallo e vetro, che garantiscono una sensazione "premium" e una solidità costruttiva superiore alla media della fascia di prezzo. Motorola è sempre stata una garanzia da questo punto di vista e anche qui il brand di Lenovo ha riconfermato la bontà dei suoi prodotti precedenti.

La colorazione che abbiamo testato si chiama Cosmic Blue e i giochi di luce che la backcover va a creare ci sono piaciuti. Esiste anche una variante Crystal Pink per chi vuole dei colori più "vivaci". La scocca posteriore non trattiene molto le ditate e sicuramente questo è un punto a favore.

La parte anteriore di Motorola Moto G8 Plus presenta il classico schermo con notch "a goccia", contenente la fotocamera anteriore e la capsula auricolare. I bordi sono evidenti rispetto ad altre soluzioni presenti sul mercato, ma tutto sommato stiamo parlando di un design nella norma.



Tornando sul retro del dispositivo, in alto a sinistra fanno capolino i tre sensori fotografici, accompagnati dal flash LED e dall'autofocus laser. A nostro modo di vedere il look della fotocamera questa volta è meno iconico di quello di Moto G7 Plus e non riesce a farsi notare nell'affollato mercato degli smartphone. Per il resto, ovviamente presente l'immancabile sensore di impronte digitali posizionato al centro che riporta il logo di Motorola. In merito a quest'ultimo, la velocità di sblocco è nella media. Come al solito, abbiamo preferito il rapido Face Unlock, che è disponibile su questo Moto G8 Plus.

Gli altoparlanti, la porta USB Type-C e il primo microfono fanno capolino nella parte inferiore del dispositivo, mentre il jack audio per le cuffie da 3,5 mm e il secondo microfono si trovano nella parte superiore. Il carrellino per la SIM è sulla sinistra, mentre il lato destro ospita il tasto d'accensione e il bilanciere per alzare e abbassare il volume. Tirando le somme, Motorola Moto G8 Plus dispone di un design nella norma, che va un po' a perdersi nella miriade di prodotti disponibili sul mercato.

Caratteristiche tecniche

Motorola Moto G8 Plus è spinto da un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 665 operante alla frequenza massima di 2,0 GHz (4 x 2,0 GHz + 4 x 1,8 GHz ), affiancato da una GPU Adreno 610 e 4GB di RAM. Una configurazione di poco superiore rispetto a quella montata da Moto G7 Plus, che disponeva invece di un SoC Snapdragon 636. Insomma, è chiaro che il brand di Lenovo non abbia puntato sulla "forza bruta". Troviamo poi 64GB di memoria interna (espandibili tramite microSD fino a 512GB), sufficienti per tutte le tipologie di utilizzo.

Lo schermo è un IPS LCD da 6,3 pollici con risoluzione Full HD+ (2280 x 1080 pixel), aspect ratio 19:9, notch "a goccia" e bordi arrotondati. È un pannello molto simile a quello della precedente iterazione, ma in questo caso non è un male. Infatti, stiamo parlando di un display con colori ben tarati e un'ottima luminosità massima. Permangono purtroppo i problemi a livello di ottimizzazione dell'aspect ratio, visto che la scelta di supportare la versione stock di Android si traduce purtroppo nell'assenza di una modalità in grado di "forzare" le applicazioni a girare a schermo intero.

Ne consegue che diversi software vengono ancora visualizzati in 16:9 o 18:9, non andando a "riempire" le parti dello schermo a lato del notch. La situazione è sicuramente migliorata negli ultimi mesi, visto che gli sviluppatori delle applicazioni si stanno lentamente adeguando, ma sicuramente per alcuni può non essere molto piacevole poter visionare, ad esempio, i contenuti di Twitch solamente in 18:9 con "zoom" attivato.

Uno degli aspetti dove Motorola ha voluto rinnovare di più la sua proposta, perlomeno sulla carta, è il comparto fotografico. Moto G8 Plus monta infatti una fotocamera frontale da 25MP (f/2.0), mentre sul retro è presente una tripla fotocamera da 48MP (f/1.7, principale) + 16MP (f/2.2, ultra grandangolare 117 gradi, Action Cam) + 5MP (f/2.2, per la profondità di campo). La fotocamera anteriore registra fino al Full HD/30fps, mentre quella posteriore arriva al 4K/30fps. La Action Cam arriva al Full HD/60fps.



Ritroviamo tutte le classiche funzionalità: Ritratto, Colore campione, Cinemagrafia, Panorama, Rallentatore, Time-lapse e Visione Notturna. Ovviamente presente anche Google Lens, in grado di scannerizzare gli oggetti che vengono inquadrati con la fotocamera e fornendo ulteriori informazioni su di essi. La novità è chiaramente costituita dall'Action Camera, che si attiva esattamente nello stesso modo di One Action. Su quest'ultima c'è ben poco da dire, si tratta di una funzionalità di nicchia che riesce a registrare dei buoni video, ma sicuramente non è quella "killer feature" che fa gridare al miracolo. Per maggiori dettagli sulla funzionalità coinvolta, vi consigliamo di consultare la nostra recensione di Motorola One Action.

Per il resto, la qualità generale delle foto è nella media. Infatti, nonostante il comparto fotografico sia stato migliorato sulla carta, gli scatti finali sono molto simili a quelli offerti da Moto G7 Plus. I colori sono ben tarati e lo foto risultano buone nelle giuste condizioni di luce, ma nei contesti poco luminosi si vanno a perdere fin troppi dettagli. Un vero peccato il fatto che la grandangolare non si possa sfruttare per le foto, ma solo per i video.

Ottime, invece, le immagini catturate dalla fotocamera anteriore, che si configurano leggermente sopra alla media della fascia di prezzo. Per quanto riguarda i video, rimanendo in Full HD la stabilizzazione è ottima, ma siamo su livelli già raggiunti da altri medio gamma. Trovate alcune foto non compresse nella nostra cartella Drive dedicata a Motorola Moto G8 Plus.

Parlando di autonomia, finalmente Motorola ha implementato una batteria da 4000 mAh con supporto alla ricarica rapida TurboPower, allineandosi con la concorrenza. Siamo arrivati spesso a sera con il 30% di carica residua. Insomma, l'autonomia è sicuramente uno dei punti di forza dello smartphone. Inoltre, la ricarica TurboPower garantisce in pochi minuti diverse ore di utilizzo.

Nulla da dire sul comparto connettività, che risulta piuttosto completo: 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, NFC e Bluetooth 5.0. Le mancanze sono quelle classiche: ricarica wireless e impermeabilità (qui lo smartphone è solamente idrorepellente). Siamo su buoni livelli anche per quanto riguarda il comparto audio, con una qualità generale molto buona e il supporto a Dolby Audio smart, che permette di impostare anche degli appositi preset (come quelli legati a Musica e Cinema).

Software

Motorola Moto G8 Plus è rimasto ancorato sotto molti punti di vista al precedente modello, anche nel sistema operativo, che è sempre Android 9 Pie in versione quasi stock, con patch di sicurezza risalenti al 1 settembre 2019 al momento in cui scriviamo. Nulla è cambiato da 10 mesi fa e non ci sono ancora informazioni certe in merito all'aggiornamento ad Android 10.

Alcune fonti parlano di un possibile arrivo entro la fine dell'anno, ma al momento della recensione, ovvero a diverse settimane dal lancio di Motorola Moto G8 Plus sul mercato, tutto tace. Le funzionalità proprietarie sono sempre le stesse, accessibili dalla classica app Moto.

Tra queste troviamo Moto Actions, che attiva funzionalità specifiche, come la torcia, semplicemente muovendo lo smartphone, e Moto Display, che ci consente di avere brevi anteprime delle notifiche anche quando lo schermo è spento. Non manca la possibilità di impostare il solito tema scuro.

Prestazioni e benchmark

Motorola Moto G8 Plus gira bene in ambito quotidiano. Anche le applicazioni generalmente ritenute "pesanti" funzionano bene e girano proprio come ci si aspetta da uno smartphone di questa fascia di prezzo.

Per gli amanti dei benchmark, il dispositivo ha fatto registrare un totale di 174633 punti su AnTutu. Su Geekbench, invece, è arrivato a 314 punti in single-core e 1413 punti in multi-core. Numeri nella media, che però non riescono a competere con la concorrenza. Per farvi un esempio concreto, Realme X2, smartphone che si trova circa allo stesso prezzo di Moto G8 Plus, ha fatto registrare un totale di 257545 punti su AnTuTu. Insomma, le aziende cinesi stanno lanciando dei dispositivi con prestazioni fuori scala in questa fascia di prezzo e riuscire a stare al passo è veramente difficile. La differenza si sente anche nella fluidità generale, smartphone alla mano.

Gaming

Abbiamo scelto di testare Call of Duty Mobile, Mario Kart Tour ed eFootball PES 2020. Parliamo di videogiochi usciti piuttosto recentemente, che potrebbero potenzialmente dare filo da torcere a uno smartphone con questo hardware.

Infatti, Call of Duty Mobile gira fluidamente e senza lag solamente con dettagli e FPS impostati su "Alto", mentre provando ad impostare "Molto Alto" si iniziano a vedere diversi cali e impuntamenti nelle situazioni più complesse da gestire.

Mario Kart Tour ed eFooball PES 2020, invece, girano molto bene e non abbiamo mai avuto problemi in tal senso. Peccato solamente che il calcistico di Konami non si adatti all'aspect ratio dello smartphone, non coprendo la parte a fianco del notch.