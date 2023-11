Motorola moto g84 5G Recensione: il migliore sotto i 250 euro

Gli smartphone top di gamma rappresentano per molti più di un obiettivo, ma spesso bisogna fare i conti con il budget. La fascia media del mercato Android è sempre rifugio per chi ha questo tipo di esigenze, offrendo dispositivi in grado di adattarsi bene a tutte le classiche operazioni del quotidiano senza spendere un occhio della testa. Tuttavia, complici tutti gli eventi che si sono susseguiti nel corso degli ultimi anni a partire dalla pandemia, trovare un nuovo medio gamma valido a tutto tondo è diventato un po' meno semplice, sia in termini di prezzo che di funzionalità.

A un certo punto, però, Motorola ha lanciato il suo nuovo moto g84 5G a un prezzo di 249,90 euro su Amazon Italia. Sarà lui il vero best-buy sotto la soglia dei 250 euro?



Design raffinato e leggerezza

Il primo pensiero che si ha, smartphone alla mano - soprattutto per una persona abituata a provarne tanti, di smartphone - riguarda il peso.

Il Motorola moto g84 5G si presenta come una soluzione leggera, da appena 168,3 grammi nella versione in pelle vegana.

La sensazione al tatto è quella di una backcover comoda, che nonostante una texture leggermente ruvida riesce a far pensare a una superficie morbida. La colorazione che abbiamo avuto modo di provare è quella Marshmallow Blue, ma sul mercato c'è anche la variante Viva Magenta in collaborazione con PANTONE a presentare la pelle vegana.

In ogni caso, si fa riferimento a uno smartphone compatto, viste le dimensioni di appena 160 x 74,4 x 7,6 mm, che per il mercato attuale rappresentano per certi versi una rarità. Tra l'altro, è stato sviluppato con finitura idrorepellente e certificazione IP54.



La sporgenza del modulo fotocamere posteriore fa un po' ballare il dispositivo quando posto su una superficie piana, ma non si tratta di nulla di particolarmente esagerato.

Frontalmente troviamo un ampio schermo con un piccolo foro per la fotocamera posto in alto al centro, che non invade troppo durante la visione dei contenuti multimediali.

Sotto al display c'è un sensore per le impronte digitali, affiancato dal classico riconoscimento facciale.

In basso sono disposti il jack audio per le cuffie, un microfono, la porta USB Type-C e un altoparlante. Un dettaglio che non passa inosservato, riguardante perlomeno la nostra unità, è la stampa sulla scocca del marchio CE e delle indicazioni relative al modello, cosa che non si vede più troppo spesso e che dal nostro punto di vista va un po' a sporcare la pulizia del design di questo device. Un'altra scritta, che potrebbe fare piacere a più di qualcuno, la troviamo in alto e recita Dolby Atmos, accanto all'altro microfono.

Sulla destra ci sono il pulsante d'accensione e i tasti per alzare e abbassare il volume, mentre a sinistra c'è il carrellino per la SIM (dual nanoSIM o nanoSIM + microSD).

Per quanto riguarda la confezione di vendita, oltre alla classica manualistica e alla spilla per l'estrazione del vano SIM, Motorola include in dotazione anche una comoda cover morbida trasparente, un cavo USB-C/USB-A e un caricabatterie da 33W. Insomma, non manca praticamente nulla e, in un periodo in cui persino alcuni flagship rimuovono il caricatore dalla confezione, in questa fascia di prezzo non ci si può di certo lamentare.



Prestazioni da medio gamma orientate all'intrattenimento

Se il design è interessante, l'hype potrebbe invece un po' calare per il processore Qualcomm Snapdragon 695 5G, affiancato in questo caso da 12GB di RAM LPDDR4X e 256GB di memoria interna UFS 2.2 (espandibile tramite microSD fino a 512GB). Si tratta di un SoC annunciato nel 2021, che rappresenta una soluzione ben rodata ma che ha ormai lasciato il passo ad altri processori.

Per intenderci, su Geekbench 6 lo smartphone raggiunge 911 punti in single-core e 2.009 punti in multi-core, mentre su AnTuTu Benchmark v.10.1.2 si arriva attorno ai 400.000 punti.

Come spesso avviene in questa fascia, la versione utilizzata del benchmark è quella Lite, visto che è la stessa app di AnTuTu a richiederne l'installazione; tuttavia, in questo caso va segnalato che il test lato GPU ha dato qualche grattacapo durante la prova. Già da qui si evince che Motorola moto g84 5G non è esattamente pensato per il gaming, ma approfondiremo la questione più avanti.



Le prestazioni sono tutto sommato nella media della fascia di prezzo, visto che attualmente rimanendo sotto ai 250 euro si potrebbero ormai quasi scomodare i termini entry-level e fascia bassa.

A questo si aggiunge un'ottima autonomia, sorretta dall'ampia batteria da 5.000 mAh, che ci ha sempre portato a fine giornata. Molto dipende dal tipo di uso del dispositivo, ma non ci sorprenderebbe se qualcuno riuscisse anche a portare a casa le fatidiche due giornate. C'è poi la ricarica TurboPower a 30W, non al top del mercato ma considerabile rapida per un dispositivo con questo prezzo. Insomma, difficilmente Motorola moto g84 5G potrà deludere, anche da questo punto di vista.

Un altro aspetto positivo è la presenza di uno schermo pOLED da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel), frequenza di aggiornamento fino a 120Hz, touch sampling rate di 240Hz, aspect ratio 20:9 e luminosità massima di 1.300 nit. Senza mezzi termini, si tratta di uno dei migliori pannelli visti negli ultimi tempi in questa fascia di prezzo, sia per bilanciamento dei colori che a livello di luminosità massima.



Non c'è un Always-On nel senso classico del termine, ma comunque permangono le funzioni Moto Display, che richiedono però all'utente di interagire. Immancabili invece i DRM Widevine L1, che permettono la riproduzione in Full HD dei contenuti di Netflix e altre piattaforme di streaming, a eccezione di Amazon Prime Video, con cui abbiamo riscontrato qualche grattacapo proprio in termini di risoluzione.

Al netto di questo caso isolato, guardare i contenuti multimediali su questo schermo si è rivelata un'esperienza molto appagante. Ciliegina sulla torta il comparto audio stereo con Dolby Atmos, in grado di esaltare ancora di più la qualità della visione.

Poco da recriminare anche in termini di connettività, dal momento che 5G, NFC, Wi-Fi a/b/g/n/ac e Bluetooth 5.1 sono al loro posto.



Passando invece al comparto fotografico, troviamo una doppia fotocamera posteriore da 50MP (principale, f/1.88, Super PDAF OIS) + 8MP (f/2.2, ultra-wide, 118 gradi). Come spesso avviene nelle fasce più basse del mercato, gli scatti escono bene di giorno mentre di notte si iniziano a intravedere i suoi limiti.

In linea generale le foto sono discrete, anche per quel che riguarda la fotocamera anteriore da 16MP (f/2.45).

Certo, si tratta di uno smartphone con evidenti limitazioni da questo punto di vista, soprattutto in contesti notturni e nello zoom, ma c'è la possibilità di registrare video in 1080/60 fps (anche se per ottenere una migliore stabilizzazione si consiglia di scendere a 30 fps).

Il Motorola moto g84 5G, quindi, può rappresentare una scelta interessante ed economica anche per chi è solito condividere qualche scatto sui social. Per farvi un'idea più precisa sull'argomento, potete fare riferimento alle foto non compresse presenti nella nostra cartella Drive dedicata a Motorola moto g84 5G.



Sistema operativo quasi stock

Il sistema operativo è Android 13 (al momento in cui scriviamo le patch di sicurezza sono quelle di agosto 2023). Come ci si poteva aspettare, si tratta di una versione quasi stock del robottino verde che integra le classiche aggiunte di Motorola. Tra queste, l'app preinstallata Moto racchiude un po' tutta l'esperienza pensata dal produttore, dalla protezione Moto Secure all'uso dei Gesti, passando per la configurazione del Dolby Atmos e così via. Insomma, chi ha già utilizzato di recente uno smartphone Motorola si troverà a casa.

Tra l'altro, non abbiamo mai riscontrato troppi problemi a livello di fluidità nel quotidiano, salvo per rari casi di operazioni esose in termini di risorse.

Siamo sicuri che una proposta software di questo tipo, tra l'altro priva di bloatware (al netto di qualche rapida richiesta di installazione iniziale), potrà far felice più di qualcuno. Per il resto, la promessa in termini di supporto è quella di fino a due major release di Android e tre anni di patch di sicurezza.



Chiudiamo, come sempre, con il gaming: come già accennato in precedenza, le prestazioni non sono propriamente pensate per questo utilizzo. Tuttavia, questo non preclude la possibilità di fare un po' di casual gaming. Per intenderci, lo abbiamo messo alla prova con Call of Duty Mobile, che gira tranquillamente con dettagli e FPS su Molto Alto, anche se si potrebbe giocare ulteriormente con le impostazioni per ottenere una maggiore fluidità.

Motorola ha ancore pensato a una modalità gaming di base, nel senso che quando si avvia un gioco compare Moto GameTime, personalizzazione che mette a disposizione una barra laterale durante le fasi di gioco.

Da quest'ultima risulta possibile eseguire operazioni rapide come registrare lo schermo e disabilitare le distrazioni (come le notifiche o le chiamate).

Ci sono dei preset prestazionali, anche se questi non potranno incidere più di tanto sulle performance. In ogni caso, si riesce comunque a giocare senza troppi problemi a svariati titoli presenti sul Play Store. Nonostante le performance non al top, quindi, la situazione non è poi così problematica per uno smartphone che, a livello generale, cerca di supportare un po' tutti gli usi del quotidiano senza incidere troppo sul portafogli.