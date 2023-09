Motorola Razr 40 Recensione: finalmente un pieghevole che costa poco!

Gli ultimi mesi hanno rappresentato un momento di svolta per gli smartphone pieghevoli, o almeno per quelli dotati di form factor "a conchiglia". Dal lancio di OPPO Find N2 Flip in occidente in poi, infatti, i principali player del mercato hanno cercato di osare con un formato nuovo, dotando le loro proposte di un grande schermo esterno da 3" circa, che abbiamo già visto in azione su Samsung Galaxy Z Flip 5 e su Motorola Razr 40 Ultra (se volete approfondire, vi consigliamo la lettura della recensione di Samsung Galaxy Z Flip 5 e della recensione di Motorola Razr 40 Ultra). Da questa piccola rivoluzione, però, sembra essere rimasto escluso Motorola Razr 40, il "fratello minore" del Razr 40 Ultra che, proprio per via del suo gigantesco display esterno, ci ha pienamente convinti. Razr 40 mantiene invece un formato estremamente classico, con un piccolo schermo da 1,5". Ecco le nostre impressioni dopo un paio di settimane di utilizzo.



Una batteria molto grande, uno schermo (esterno) molto piccolo

L'esperienza di unboxing di Motorola Razr 40 è pressoché identica a quella della versione "Ultra" dello stesso smartphone, a conferma del fatto che, pur mantenendo basso il prezzo del dispositivo, l'azienda non ha lesinato sugli accessori.

All'interno della confezione abbiamo, oltre alla manualistica e all'eiettore per la SIM, anche una cover in plastica trasparente e un alimentatore con cavo di ricarica. Vale la pena sottolineare che la batteria del device targato Motorola non è affatto male: con una dimensione di 4.200 mAh, quest'ultima ci ha sempre portati a fine giornata senza alcun tentennamento, sforando a volte persino nella mattinata del giorno successivo. Per giunta, parliamo di un incremento netto rispetto ai 3.800 mAh del Razr 40 Ultra, che così smussa una delle maggiori criticità del top di gamma clamshell Motorola, ovvero l'autonomia non proprio delle migliori. Superato anche il Galaxy Z Flip 5, la cui batteria è da soli 3.700 mAh. Inoltre, Razr 40 supporta la ricarica rapida cablata a 30 W e quella wireless a 5 W, esattamente come il fratello maggiore. Dal punto di vista di batteria, autonomia e ricarica, insomma, la proposta di Motorola è forse la soluzione pieghevole più solida in commercio.



Una volta messe le mani sul telefono in sé, possiamo notare il pannello posteriore in pelle vegana, che ricopre la metà inferiore del Razr 40 e che ne circonda il camera bump di forma rettangolare. La texture della pelle vegana è ottima perché non trattiene le impronte e garantisce al telefono un grip davvero invidiabile quando viene tenuto in mano, anche se risulta leggermente "finta" e non certo paragonabile alla vera pelle. Al momento, in Italia è possibile acquistare Motorola Razr 40 in tre colori, ossia Sage Green (la versione che vedete in foto), Vanilla Cream e Summer Lilac, con quest'ultima che tende al violetto.

Ovviamente, le più grandi differenze rispetto al Razr 40 Ultra sono la sostituzione della copertura in Gorilla Glass sul pannello posteriore e l'assenza dello schermo esterno di grandi dimensioni, che viene sostituito da uno ben più piccolo, da soli 1,5", posizionato a sinistra dell'alloggio per le fotocamere e adatto alla consultazione delle notifiche e poco più. Una volta aperto il dispositivo, invece, ci troviamo davanti a un ben più generoso display pieghevole AMOLED LTPO da 6,90", che non ha nulla da invidiare a quello di Razr 40 Ultra o di Samsung Galaxy Z Flip 5. Sulla parte alta dello schermo interno si trova una selfie-camera con foro centrale.



Sul lato destro dello smartphone troviamo i due pulsanti di regolazione del volume e il tasto di accensione con scanner per le impronte digitali, rapido e affidabile. Il lato sinistro, invece, non presenta alcun pulsante fisico, limitandosi ad ospitare l'alloggiamento Dual-SIM. In basso abbiamo la porta di ricarica USB-C e due speaker stereo, mentre sul lato superiore si trova un microfono.

Quanto alla cerniera di Motorola Razr 40, a tratti sembra più facile da aprire e "scattante" di quella del Razr 40 Ultra, ma al contempo appare più fragile e incapace di mantenersi perfettamente in posizione, specie quando lo smartphone non viene collocato in una delle tre posizioni "standard", ovvero a 0°, a 90° o a 180° di apertura. In particolare, più ci avviciniamo all'apertura totale e meno Motorola Razr 40 riesce a stare aperto da solo. In ogni caso, il meccanismo della cerniera permette al device di restare completamente piatto da chiuso, riducendo anche le dimensioni della piega interna, che, almeno sul breve periodo, resta pressoché invisibile.

In termini di dimensioni, il dispositivo misura 171,0 x 74,0 x 7,4 millimetri da aperto, con uno spessore che raddoppia quando Razr 40 viene chiuso. Il peso è di 189 grammi, dunque piuttosto basso, mentre il corpo centrale è in alluminio e la cerniera in acciaio inossidabile. Lo smartphone ha anche ottenuto la certificazione IP52 contro la polvere e gli spruzzi d'acqua ed è dotato di connettività Wi-Fi 6E, 5G, NFC e Bluetooth 5.3.



Un pieghevole a prezzo budget

Senza girarci troppo intorno, il difetto principale di Motorola Razr 40 è la mancanza di uno schermo esterno degno di questo nome: si tratta di un problema che non si sarebbe fatto sentire se lo smartphone fosse arrivato nei negozi lo scorso anno, ma ora che OPPO, Samsung e la stessa Motorola hanno alzato l'asticella, il piccolo schermo secondario dello smartphone appare anacronistico, "di scorsa generazione" e nemmeno troppo utile. Le opzioni di personalizzazione offerte da Motorola non sono poche, sia ben chiaro: ci sono infatti una serie di widget altamente personalizzabili che permettono di vedere l'orario, la carica della batteria, il meteo e, ovviamente, le notifiche in arrivo, nonché di avviare una registrazione video rapida e di far partire un timer.

C'è poi la possibilità di usare lo schermo esterno come indicatore per le foto, senza però riprodurre gli scatti effettuati con le fotocamere posteriori, impedendo così di usare queste ultime come delle selfie-camera di alta qualità o come delle videocamere amatoriali per i Vlog. Lo schermo esterno, in termini tecnici, non è male: la luminosità è elevata (fino a 1.000 nit), mentre il display è pur sempre un OLED, in questo caso con risoluzione da 194 x 368 pixel e densità di pixel pari a 282 ppi. Il problema, però, è che 1,5" sono ormai troppo pochi, specie da quando la dimensione media per il pannello secondario dei clamshell ha superato il doppio della diagonale dello schermo implementato da Motorola. Abbiamo provato Razr 40 subito dopo Razr 40 Ultra: il passaggio (all'indietro) da uno smartphone capace di eseguire qualsiasi app anche da chiuso a uno che si limita a una manciata di widget ci è sembrato estremamente limitante.



Ovviamente, però, c'è il rovescio della medaglia, in questo caso in positivo: Motorola Razr 40 costa veramente poco, soprattutto per gli standard degli smartphone pieghevoli. Nello specifico, il prezzo a cui il device viene venduto attualmente in Italia è di 899 Euro, significativamente inferiore a quello del Razr 40 Ultra (1.199 Euro) e a quello di OPPO Find N2 Flip (1.169 Euro), ovviamente al netto di offerte e sconti speciali.

In altre parole, Motorola Razr 40 spinge verso la creazione di una ipotetica fascia media e lo fa con una soluzione che, almeno fino a prima del lancio di Samsung Galaxy Z Flip 5 (che, d'altro canto, costa soli 50 Euro in più), era validissima per chiunque volesse testare un pieghevole senza spendere una fortuna, magari perché non ancora certo di trovarcisi bene. La direzione verso cui si sta muovendo Motorola è quella corretta, dal momento che la fascia sotto ai 1000 euro è il posto giusto per i clamshell, almeno a nostro avviso, ma il lavoro da fare per arrivare a un prezzo vagamente paragonabile a quello di un device propriamente di fascia media o medio-alta sono ancora tanto.

Oltre a quelli più vistosi, ovvero lo schermo esterno, di compromessi ce ne sono anche altri minori, che riguardano la scheda tecnica del dispositivo e che analizzeremo a breve. Insomma, sembra che Motorola abbia tentato di fare l'impossibile, almeno con le tecnologie a nostra disposizione e nello stato attuale del mercato: proporre uno smartphone di qualità, pieghevole e a prezzo relativamente contenuto. Il tentativo è stato quello di anticipare i tempi, che d'altro canto non sembrano ancora del tutto maturi.



Il silicio dello smartphone mediogamma

E dunque, com'è la scheda tecnica di Motorola Razr 40? Buona, ma non certo ottima. Il SoC è uno Snapdragon 7 Gen1 di Qualcomm, con un'architettura Octa-Core composta da un Core Cortex-A710 a 2,40 GHz, da 3 Core Cortex-A710 a 2,36 GHz e da 4 Core Cortex-A510 a 1,80 GHz.

La GPU, invece, è una Adreno 644, mentre lo smartphone è disponibile in Italia nell'unico taglio da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. A conti fatti, si tratta di una scheda tecnica da mediogamma pieno, che permette al telefono di "fare il suo" in quasi ogni applicativo, dal gaming leggero (anche su giochi relativamente pesanti come Honkai: Star Rail, Genshin Impact e Real Racing 3) fino all'utilizzo per i social e per la produttività. Il sistema è fluido, grazie anche ad un software ben realizzato e modellato su quello del Razr 40 Ultra, che però ha quel quid in più offerto dallo Snapdragon 8+ Gen1 di Qualcomm.

Motorola Razr 40 non è uno smartphone da gaming, se non altro perché il suo formato lo rende decisamente poco ergonomico da utilizzare in orizzontale: si tratta però di una pecca comune a tutti i device clamshell, che d'altro canto sono pensati per un uso ben diverso. Sotto questo punto di vista, il silicio del dispositivo non delude: stabilità, fluidità e velocità nelle transizioni da un'app all'altra sono assicurate. Segnaliamo solo due piccoli nei dal punto di vista prettamente tecnico: Razr 40 scalda un pochino di più del modello Ultra, specie quando si trova a dover gestire cambi di cella telefonica piuttosto rapidi o numerose operazioni in background. Inoltre, la fase di startup del telefono dopo il riavvio non è delle più rapide, ma si tratta di un problema che potrebbe essere risolto con un futuro update del sistema operativo.



Lo schermo interno dello smartphone è ottimo, come era lecito aspettarsi dal momento che si tratta quasi del medesimo display già montato sul Razr 40 Ultra: l'unica differenza tra i due è infatti il refresh rate, che scende da 165 Hz a 144 Hz (differenze che non noterete praticamente mai, comunque). In ogni caso, il pannello interno è un AMOLED LTPO da 6,9" con risoluzione 1080 x 2640 pixel e densità di pixel pari a 413 ppi, con il supporto a più di 16 milioni di colori. La piega interna del device è pressoché assente, sia alla vista che al tatto. Per gli amanti dei numeri, invece, vi riportiamo i piazzamenti dello smartphone nei principali benchmark disponibili.

Su GeekBench 6, Motorola Razr 40 arriva a 1.066 Punti in Single-Core e 2.981 Punti in Multi-Core, ovviamente nel benchmark CPU. Nel GPU Benchmark, invece, si toccano i 2.491 Punti in OpenCL e i 2.788 Punti in Vulkan. Infine, su Wild Life il telefono registra 3.173 Punti, con 19,00 fps medi: il punteggio scende fisiologicamente su Wild Life Extreme, arrivando a 831 Punti con un framerate medio pari a 4,98 fps. Infine, abbiamo anche testato lo smartphone sul benchmark Work 3.0 Performance di PCMark, che gli assegna 13.382 Punti in una suite di funzioni volte a mimare l'uso tipico di uno smartphone Android: il risultato è in questo caso in linea con quello di alcuni smartphone ormai di fascia media, come il Samsung Galaxy S22+ e il Galaxy S22 Ultra con chipset Exynos 2200, o lo Xiaomi 12S.



Una fotocamera e un software solidissimi

Lato fotocamere, la configurazione posteriore di Motorola Razr 40 è particolare: al tradizionale obiettivo principale Sony si preferisce un (comunque ottimo) OmniVision OV64B, con risoluzione pari a 64 MP, dimensione di 1/2" e apertura f/1.7.

La dimensione dei pixel è in questo caso pari a 0,7 µm, mentre lo smartphone opera il pixel binning 4-in-1 per ridurre la risoluzione degli scatti "base" a 16 MP con pixel di dimensione equivalente a 1,4 µm. Il sensore, inoltre, arriva con la stabilizzazione ottica OIS e il supporto per l'autofocus PDAF. Per quanto riguarda il sensore secondario, abbiamo una lente Hynix Hi1336 da 13 MP, che funge da ultra-grandangolo: il sensore ha una dimensione di 1/3" e apertura f/2.2, con angolo di visione massimo pari a 120°. Accanto alle due fotocamere posteriori, alloggiate in un bump rettangolare che comprende anche lo schermo esterno dello smartphone, troviamo un classico flash LED, mentre all'interno si colloca una buona selfie-camera da 32 MP con apertura f/2.4. Dati a parte, l'esperienza fotografica è ottima, quasi in linea con quella garantita dal Razr 40 Ultra (al netto di una lente principale ben diversa, in termini di specifiche). Lo stesso vale per i video, dal momento che è possibile girare in risoluzione 4K a 30 fps con la fotocamera esterna e in 1080p a 30 fps con quella interna.



Come abbiamo già detto nel caso di Razr 40 Ultra, l'app Fotocamera di Motorola è un gioiellino, un po' perché si mantiene molto simile all'esperienza stock offerta da Android, un po' perché sfrutta in pieno la possibilità di posizionare lo schermo dello smartphone a 90°, improvvisando così un cavalletto per fotografie più stabili e "pensate". Attivando questa modalità, la UI della fotocamera si sposta nello schermo inferiore, mentre l'anteprima dello scatto trasla su quello superiore: non c'è invece la possibilità di vedere la medesima anteprima sul minuscolo schermo esterno, il che riduce di molto la versatilità della fotocamera principale dello smartphone (niente selfie in alta risoluzione, insomma).

Molto gradita anche la presenza della modalità Pro, che sfrutta appieno il sensore da 64 MP, e della Modalità Notturna, che migliora tramite IA le foto scattate in bassa luminosità. Per i più esperti (o i più temerari), inoltre, la modalità Pro offre la possibilità di impostare manualmente ogni scatto, un po' come se quella utilizzata fosse una fotocamera professionale, benché con tutte le limitazioni del caso. Convince anche l'IA facile da disattivare e non troppo preminente, che così non "sporca" eccessivamente gli scatti, garantendo loro una certa naturalezza.



Quanto detto per la fotocamera vale anche per il software: quella utilizzata da Motorola è una versione praticamente stock di Android 13, con pochissimi fronzoli, quasi tutti racchiusi nell'app Moto, che fin dal primo utilizzo ci viene consigliato di testare con una certa insistenza dal software dello smartphone. Il grosso delle opzioni aggiuntive è comunque rivolto alla personalizzazione degli schermi (di quello esterno in particolare), insieme ad un paio di gesture francamente superflue ma che comunque potrebbero risultare utili per alcune nicchie di utenti, come quelli che per accendere il flash amano fingere di star tagliando un albero con un'accetta o che ritengono utile attivare la fotocamera scuotendo lo smartphone come delle maracas.

Fortunatamente, se il software del display esterno di Motorola Razr 40 Ultra è ancora acerbo (il prezzo della novità, si potrebbe dire) quello di Motorola Razr 40 è ben rodato, stabilissimo e dotato di tante funzioni piuttosto utili. Nulla che faccia dimenticare l'assenza di un display di grandi dimensioni, sia ben chiaro, ma la quantità di widget e personalizzazioni possibili per il cover screen è elevata.

Poiché il display esterno del Razr 40 non è always-on, inoltre, la compagnia ha implementato la funzione Peek Display, che vi permette di attivare il mini-schermo delle notifiche semplicemente picchiettandoci sopra o muovendo un po' lo smartphone. Infine, non possiamo che applaudire la scelta di Motorola di fornire tre anni di aggiornamenti software e quattro di patch di sicurezza al suo pieghevole, in linea con il supporto già fornito ai dispositivi top di gamma.