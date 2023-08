Motorola Razr 40 Ultra Recensione: un piccolo foldable che pensa in grande

La linea Motorola Razr 40 è stata lanciata a inizio giugno, con lo scopo di introdurre una piccola rivoluzione nel mercato degli smartphone pieghevoli, nel quale fino ad oggi la proposta targata Motorola non si è mai distinta troppo da quelle della concorrenza (e di Samsung in particolare). La compagnia ha puntato tutto sul design, con delle scelte audaci volte ad accentuare le caratteristiche tipiche dei foldable e le specificità del loro form factor, integrando sul suo nuovo top di gamma, il Motorola Razr 40 Ultra, un enorme schermo esterno che copre tutta la metà superiore del device, circondandone persino le fotocamere, e un sistema di chiusura che permette di chiudere lo smartphone senza alcun gap tra le sue due metà, riducendone così lo spessore e l'ingombro in tasca, dotandolo anche di un feeling elegante e "solido". Abbiamo provato Motorola Razr 40 Ultra per un paio di settimane: ecco il nostro resoconto.



Uno schermo esterno che si fa ammirare

L'unboxing di Motorola Razr 40 Ultra è reso particolarmente piacevole da un packaging elegante e sostenibile, interamente fatto di cartone e facilmente riciclabile: una chicca che dimostra l'attenzione all'ambiente della compagnia e che non possiamo che applaudire.

Dentro la confezione troviamo la manualistica, l'eiettore per la SIM e, soprattutto, il blocco di alimentazione con tanto di cavo e una cover per lo smartphone, oltre ovviamente al Razr 40 Ultra stesso. La cover è in due pezzi, come tutte quelle per prodotti pieghevoli: la parte superiore è in realtà un guscio per le sole cornici, dal momento che non copre lo schermo esterno del device, che però è protetto da un Gorilla Glass Victus; quella inferiore, invece, copre tutto lo chassis del dispositivo e mima la texture della pelle vegana che viene utilizzata per il pannello posteriore del Razr 40 Ultra. Nonostante questi accorgimenti, il feeling del telefono senza cover è decisamente superiore e meno "plasticoso" (la custodia è d'altro canto in silicone), perciò nella nostra prova ci siamo trovati ad utilizzarlo senza alcuna protezione. Il blocco di alimentazione supporta la ricarica cablata fino a 30 W, che è anche la velocità massima consentita dallo smartphone: non si tratta del fast charging più rapido sulla piazza, ma stiamo comunque parlando di un telefono pieghevole, perciò i 30 W non fanno storcere il naso più di tanto. Ottima invece la presenza del supporto per la ricarica wireless a 5 W.



Passando allo smartphone vero e proprio, uno dei punti forti di Motorola Razr 40 Ultra è il suo design. D'altro canto, quello di Motorola è forse il primo smartphone clamshell (o al più il secondo, dopo OPPO Find N2 Flip) a trarre il massimo vantaggio dal proprio form factor, sfruttando al meglio le possibilità garantite dallo schermo esterno e dalla cerniera di nuova generazione. A differenza dei prodotti lanciati fino allo scorso anno, in effetti, quelli usciti nel 2023 sono dei foldable orgogliosi di essere tali, che non hanno cercato di replicare semplicemente le funzionalità di un telefono standard in un formato più compatto.

Senza girarci troppo intorno, la caratteristica più appariscente del dispositivo, che ha attirato anche l'interesse di alcuni curiosi durante le nostre prove, è il display AMOLED esterno da ben 3,6", con risoluzione pari a 1056 x 1066 pixel e luminosità di picco da 1.100 nit. A colpire non sono solo le specifiche dello schermo, con dei colori incredibili e una luminosità adatta alla consultazione anche sotto al sole, ma il fatto che quest'ultimo circondi anche il vistoso camera bump doppio del Razr 40 Ultra. Una sorta di "Dynamic Island esterna", in altre parole, che si rivela tanto elegante quanto funzionale: nella "linguetta" che Motorola riesce a ritagliare accanto alle fotocamere, sfruttando uno spazio del tutto inutilizzato da OPPO e lasciato quasi vuoto da Samsung, vengono raccolte tutte le notifiche in arrivo, che poi possono essere espanse sulla parte principale dello schermo. Durante la navigazione sul display esterno, inoltre, nella porzione inferiore dello schermo troviamo i comandi rapidi per tornare indietro o alla schermata principale, oltre che per aprire la tab delle app recenti.



Al di là del design, anche il software utilizzato per lo schermo esterno colpisce grazie alla sua stabilità e reattività. La UI del cover display è minimale e poco appariscente, perfetta quando si desidera unicamente guardare l'ora o scorrere le notifiche, sfruttando anche la feature always-on dello schermo.

Se però si dispone di qualche secondo in più di tempo - abbastanza per rispondere ad un paio di messaggi ma non per sbloccare e aprire il telefono - i 3,6" pollici di display esterno diventano un vero e proprio game-changer dal sapore rivoluzionario: possiamo rispondere ai messaggi su Whatsapp e Telegram direttamente dal cover screen, e lo stesso vale per le mail in arrivo su Gmail e per tutti i social. Sfortunatamente, alcune app che abbiamo installato non risultano ancora compatibili con questa visualizzazione, ma si è trattato di casi isolati, perlopiù legati alle tastiere di terze parti. Per di più, le possibilità di personalizzazione offerte dall'UI dello schermo esterno sono enormi, con una serie di widget replicati pari pari a quelli disponibili anche sul display principale, una raccolta di app accessibili con un tap e persino alcuni minigiochi preinstallati per le pause lavorative o i viaggi sui mezzi pubblici. Ovviamente, però, è la possibilità di inviare messaggi, consultare le mappe, fare acquisti su Amazon e persino scorrere post, storie e Reel su Instagram senza dover aprire lo smartphone a colpire e convincere: per la prima volta da tanto tempo, abbiamo avuto l'impressione che uno smartphone riuscisse a cambiare le nostre abitudini di utilizzo della telefonia tutta.

Pieghe interne? No grazie!

Oltre allo schermo esterno, però, c'è molto altro di cui parlare. Come dicevamo, il cover screen circonda le due fotocamere esterne e il flash, che non sono uniti in un medesimo camera bump ma che sono stati separati per permettere allo schermo di "infilarsi" negli interstizi tra l'uno e l'altro. Sul lato inferiore vediamo la porta di ricarica USB-C, un microfono e due speaker stereo, mentre un altro microfono si trova sul lato superiore. A sinistra abbiamo il carrellino per la SIM (non è supportato il Dual-SIM fisico, ma solo quello SIM + eSIM), mentre a destra troviamo i due pulsanti per il volume e il tasto di standby dello smartphone, nel quale è stato integrato un preciso lettore di impronte digitali, estremamente rapido e che non manca un colpo. La posizione è poi particolarmente ergonomica per lo sblocco con il pollice, perfetto per quando si vuole utilizzare lo smartphone da chiuso.

Il consiglio è comunque quello di inserire anche l'impronta dell'indice, in modo da per sbloccare facilmente il Razr 40 Ultra sia da chiuso che da aperto. Niente Face ID, neanche bidimensionale, ma si tratta di un'assenza di poco conto. Il corpo dello smartphone è in alluminio, mentre il pannello posteriore, come quello anteriore, è ricoperto di Gorilla Glass Victus. Sul corpo dello smartphone vediamo dunque le antenne per la ricezione di chiamate e 5G, mentre tra gli altri sensori implementati da quest'ultimo abbiamo il sensore di luminosità e quello di prossimità, il giroscopio e un microfono capace di ridurre il rumore nelle chiamate, garantendo un'esperienza telefonica di qualità. Le dimensioni del prodotto sono pari a 73,95 x 170,83 x 6,99 millimetri da aperto e 73,95 x 88,42 x 15,1 millimetri da chiuso. Infine, il Razr 40 Ultra è una piuma, con un peso di circa 188 grammi.



Altre due caratteristiche di pregio del dispositivo sono poi la resistenza IPX2 a polvere e schizzi d'acqua, non comune a tutti i clamshell sul mercato, e il meccanismo della cerniera realizzato da Motorola. Quest'ultimo, infatti, permette una chiusura completa dello smartphone su sé stesso, senza lasciare alcun gap tra le due metà dello schermo.

Come detto in precedenza, si tratta di un enorme passo avanti tanto estetico quanto funzionale, che evita anche che detriti di piccole dimensioni finiscano all'interno della piegatura e rovinino la parte più sensibile del display interno, quella che si incurva. Per quanto riguarda la resistenza della cerniera, possiamo confermare che durante i nostri test non abbiamo mai riscontrato alcun problema, ma c'è anche da dire che, per una valutazione approfondita, occorrerebbe testare il Motorola Razr 40 Ultra per mesi e mesi. Un interessante video-confronto tra Motorola Razr 40 Ultra e Samsung Galaxy Z Flip 5, comunque, ci mostra che lo smartphone cinese raggiunge senza problemi le 125.000 pieghe prima di rompersi. Potete dormire sonni tranquilli, insomma. Ancora meglio, la cerniera è sufficientemente resistente e salda da permette di tenere il telefono aperto a diverse angolazioni oltre la canonica triade "chiuso-a 90°-aperto". In questo modo, è possibile posizionare il device come si preferisce per video, chiamate e selfie, anche in posizioni piuttosto sui generis. Ovviamente, però, la comodità garantita dall'utilizzo dello smartphone come "treppiede" per la sua stessa fotocamera, con la metà superiore dello schermo perpendicolare a quella inferiore, è impareggiabile per i telefoni tradizionali.



Giunti a questo punto, siamo certi che qualcuno se lo starà chiedendo: quanto è visibile la piegatura interna dello smartphone? La risposta è poco, davvero poco. Anche al tatto, quest'ultima risulta quasi impercettibile. Si tratta ovviamente di una situazione che nel tempo andrà via via peggiorando a causa dell'usura, ma durante la nostra prova siamo rimasti colpiti dalla mancanza di segni di piegatura vistosi o anche solo visibili, forse merito della nuova cerniera di Motorola.

Un pregio ancor più importante dal momento che quest'ultimo fa il paio con un ottimo schermo interno pOLED da 6,9" con risoluzione FullHD+, densità di pixel pari a 413 ppi e refresh rate a 165 Hz (lo schermo esterno, invece, arriva a ben 144 Hz). Ottima anche la luminosità di picco del pannello, che tocca i 1.400 nit, il che significa che il device non vi darà mai alcun problema di visualizzazione anche sotto il sole battente di queste giornate estive. L'unico problema dello schermo dello smartphone, per la verità, è il suo aspect ratio in 22:9 da aperto, che però è comune a tutti gli altri device "a conchiglia" in circolazione. Se siete tra coloro che amano usare lo smartphone con una mano sola, insomma, cercate altrove: da aperto, il Razr 40 Ultra richiede entrambe le mani per essere sfruttato appieno.



Il punto debole: hardware e batteria

Sotto la scocca dello smartphone abbiamo uno Snapdragon 8+ Gen1 di Qualcomm, un buon chip pur senza essere il top di gamma di quest'anno. Stiamo dunque parlando di un SoC con CPU Octa-Core, dotata di un Core Cortex-X2 a 3,20 GHz, tre Core Cortex-A710 a 2,75 GHz e quattro Core Cortex-A510 a 1,80 GHz, nonché di una GPU Adreno 730. Il nodo utilizzato è invece quello a 4 nm di TSMC.

Accompagnano il SoC 8 GB di RAM LPDDR5 e uno storage UFS 3.1 da 256 GB: in Italia lo smartphone è disponibile in tre colori (Infinite Black, la nostra versione, Viva Magenta e Glacier Blue), ma non ci sono varianti con memoria di dimensioni inferiori o superiori ai 256 GB. Nonostante la scheda tecnica non sia esattamente quella di un top di gamma fatto e finito (per la verità, somiglia molto alle specifiche di Nothing Phone (2), una via di mezzo tra un flagship un telefono midrange), Motorola Razr 40 Ultra convince a mani basse in termini di performance e prestazioni: granitico e stabile nell'utilizzo standard, fluidissimo nei social e perfetto nel consumo di intrattenimento, il pieghevole Motorola convince grazie alla sua affidabilità e al fatto che non si surriscaldi praticamente mai, almeno negli applicativi standard. Completano il pacchetto la connettività Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E, 5G, NFC, USB-C 2.0 e la compatibilità con Android Auto. Un ottimo all-rounder, insomma.



Per quanto riguarda il gaming, invece, il giudizio è diverso. Come ogni dispositivo pieghevole "a conchiglia", Motorola Razr 40 Ultra non è uno smartphone per videogiocatori, vuoi per via del suo form factor decisamente poco ergonomico (e poco adatto al consumo di videogiochi, di film e di intrattenimento in generale), vuoi perché il raffreddamento è ridotto ai minimi termini per mantenere sottile lo smartphone. Certo, c'è comunque la modalità gaming di Motorola e le specifiche permettono di giocare a giochi come Genshin Impact, Asphalt 9, Diablo Immortal e Real Racing 3, ma l'esperienza non resta comunque la migliore in assoluto.

Per gli amanti dei numeri, invece, i risultati dei benchmark di 3DMark e GeekBench del dispositivo sono ottimi. Il CPU Benchmark di GeekBench 6 fornisce come risultati 1.779 Punti in Single-Core e 4.478 Punti in Multi-Core, mentre il GPU Benchmark della stessa piattaforma segna 5.891 in OpenCL e 7.186 in Vulkan. Su 3DMark Wild Life, invece, il clamshell si attesta sui 41.70 fps medi, con un punteggio di 6.970 Punti; su 3DMark Wild Life Extreme, invece, il framerate medio scende a 11.70 frame e il punteggio arriva a 1.951 Punti. Si tratta in ogni caso di dati ottimi, che pongono lo smartphone al di sopra del 90% circa dei device in circolazione.



A ribadire ulteriormente che il clamshell Motorola non è un gaming-phone è la sua batteria: stiamo infatti parlando di una cella LiPo da soli 3.800 mAh, che impallidisce di fronte ai 4.300 mAh di OPPO Find N2 Flip ma che risulta comunque leggermente migliore di quella da 3.700 mAh del Galaxy Z Flip 5.

Poiché la batteria supporta solo la ricarica cablata a 30 W e quella wireless a 5 W, inoltre, non possiamo consigliarvi di ricaricare lo smartphone più volte nella giornata per lassi di tempo relativamente brevi, perché potreste non raggiungere un livello di autonomia sufficiente a garantirvi l'arrivo a fine serata. Con una ricarica notturna fino al 100%, però, le cose cambiano: sarà forse la magia dell'ottimizzazione del software di Motorola, la cui skin di Android 13 resta molto simile a quella di Google e poco energivora, ma nelle nostre prove lo smartphone è tranquillamente arrivato a sera, anche in giornate "stressanti" caratterizzate da frequenti cambi di cella telefonica e consumo di intrattenimento, con una decina di punti percentuali di batteria rimanenti. L'esempio di OPPO ci dice però che, forse, anche Motorola avrebbe potuto fare qualcosa in più, ma comunque c'è ben poco di cui lamentarsi.



Una fotocamera ottima, un software da rifinire

Il medesimo giudizio dato per la batteria vale anche per le fotocamera. È indubbio che Motorola Razr 40 Ultra scatti buone foto, sia in condizioni di buona illuminazione e con soggetti "facili" che in caso di scarsa luminosità, ma si poteva comunque osare con degli obiettivi leggermente migliori. In termini prettamente tecnici, la fotocamera posteriore dello smartphone è composta da un obiettivo principale da 12 MP f/1.5 da 1/1.5" con stabilizzazione ottica (non troppo marcata, per la verità) e da un ultra-grandangolo f/2.2 da 13 MP. Sullo schermo interno, invece, abbiamo una selfie-camera da 32 MP f/2.4, che scatta tutto sommato bene, pur tendendo a "sbiancare" un po' troppo i soggetti.

In termini di riprese video, la fotocamera principale arriva fino alla risoluzione 4K a 60 fps, così da soddisfare anche le esigenze dei videomaker amatoriali più esigenti. Le fotografie scattate tanto dalla lente principale quanto da quella grandangolare sono buone, soprattutto per quanto riguarda la resa dei colori. La luminosità bassa non è un problema per lo smartphone, che anzi ha persino una modalità di visione notturna, invogliando gli utenti a scattare anche quando cala il sole. L'IA non è troppo invasiva e fornisce un contributo costruttivo agli scatti, che così risultano naturali e non artefatti o "finti", come talvolta avviene sugli smartphone di provenienza cinese.



Ci sentiamo di fare anche un plauso all'app Fotocamera di Motorola, che comprende una serie di impostazioni davvero interessanti e accessibili con pochi tocchi e che, di nuovo, tengono conto delle specificità dello schermo esterno del device.

Per esempio, possiamo notare che piegando a 90° lo schermo l'anteprima della foto si sposta in alto, mentre i controlli dello scatto finiscono tutti nella metà inferiore del dispositivo, che diventa una sorta di cavalletto e di stabilizzatore per lo scatto. Inoltre, con un semplice tap possiamo far comparire un'anteprima dell'immagine anche sullo schermo esterno, in modo da farci dire dal nostro soggetto se la foto va bene o da sfruttare la feature per un autoscatto con i fiocchi. Completano il pacchetto la modalità Doppia Ripresa e la modalità Doppio Scatto, che permettono di girare video e scattare foto con due fotocamere diverse del dispositivo (la principale e la selfie-camera) in simultanea: una sorta di BeReal "glorificato" che farà la felicità degli utenti più giovani.



Gli accorgimenti software di Motorola, che enfatizzano la natura pieghevole del Razr 40 Ultra, si ritrovano un po' in tutto il sistema operativo e nella skin di Android usata dalla compagnia. Per esempio, il passaggio tra schermo interno e frontale è rapidissimo e senza soluzione di continuità, permettendo di aprire un'app sul display da 6,9" del device e di continuare ad usarla a schermo chiuso senza perdere un colpo.

Meno positivo è il giudizio sul design complessivo dell'UI, ancora un po' slegata e rozza, specie per quanto riguarda alcune opzioni di personalizzazione dello schermo interno. Mancano poi molte feature imprescindibili su uno smartphone Android moderno, come la possibilità di duplicare le app social per il multi-account. Un vero peccato, se consideriamo che il lavoro software di Motorola sulla parte di sistema relativa allo schermo esterno è davvero encomiabile.

Motorola Razr 40 Ultra senza visione notturna Motorola Razr 40 Ultra con visione notturna

Fortunatamente, il Razr 40 Ultra arriva con tre major update promessi dalla casa madre, il che significa che riceverà aggiornamenti fino alla release di Android 16, nel 2025. Un supporto esteso che era comunque lecito aspettarsi, specie considerato l'elevato prezzo di lancio del dispositivo, che è stato messo in vendita in Italia a ben 1.199 Euro, scesi però nelle ultime settimane fino ad oscillare tra i 900 ed i 1.000 Euro presso i principali rivenditori online.