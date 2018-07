Mpow Mini: la prova di un compatto proiettore LCD dal costo di 80€

Dopo la recensione del fitness tracker H2 torniamo ad occuparci di Mpow, brand cinese che vanta nella sua lineup prodotti di vario genere, dagli speaker alle cuffie, passando per accessori per auto, smartphone, wearable e altro ancora.

Il produttore cinese realizza anche prodotti video come l'Mpow Mini, un compatto ed economico proiettore LCD dotato anche di media player integrato. Scopriamo, quindi, tutte le caratteristiche di questo proiettore low cost.

Mpow Mini: design, caratteristiche e prezzo

L'Mpow Mini si presenta con dimensioni contenute pari a 208X168.3X78mm, per un peso di 944 grammi. Economica la costruzione della scocca in plastica nera, che ospita sul lato sinistro la ventola per l'espulsione dell'aria calda. Sempre su questo lato troviamo una HDMI, una VGA, due porte USB standard (la prima utile solo ad alimentare una Chromecast o ricaricare lo smartphone) ed uno slot per SD. Non manca un ingresso analogico ed un'uscita cuffie da 3,5mm. Sul retro troviamo un'altra feritoia utile al raffreddamento del proiettore, vicina al ricevitore IR del telecomando e allo speaker mono da 3 Watt.

Nella parte superiore sono alloggiate la ghiera per la regolazione manuale dello zoom, quella dedicata alla correzione del keystone e tutti i comandi per la navigazione tra i vari menù, mentre sul fondo è stato inserito un utile piedino regolabile. Passiamo ora ad analizzare le caratteristiche tecniche del Mini, un proiettore LCD con lampada a Led (durata dichiarata di 20.000 ore) e risoluzione nativa di 800x480 pixel e in ingresso fino a 1920 x 1080 pixel. La luminosità massima è di 1200 lumen con un rapporto di contrasto di 500:1 . Questo modello è in grado di proiettare un'immagine da 1 a 3 metri con una diagonale da 32 a 120 pollici.

Concludiamo con la confezione che include un completo telecomando dalla costruzione economica, un cavo audio/video analogico ed uno HDMI. L'Mpow Mini è acquistabile su Amazon ad un prezzo di 84 euro.

Menù, media player e prestazioni

Il proiettore Mpow Mini adotta un'essenziale interfaccia, disponibile anche in italiano (con qualche voce ancora in inglese) che include le classiche impostazioni video (come luminosità, contrasto, nitidezza e temperatura colore), audio (con vari setting preimpostati e l'inutile modalità surround) e quelle per la gestione del sistema di proiezione, con la possibilità di ruotare l'immagine, in caso di installazione a soffitto.

Il Mini si distingue inoltre per il lettore integrato in grado di riprodurre foto, file di testo, file audio (Mp3 e Flac) e video (ottima la compatibilità con i DivX, molto limitata con l'audio dei film in mkv); file memorizzati su una memoria esterna come pen drive, hard disk esterni (anche NTFS) o una scheda SD.

Concludiamo la recensione del Mini con l'analisi delle prestazioni audio e video. E' consigliabile utilizzare questo proiettore solo in ambienti completamente bui; in queste condizioni si riesce ad ottenere un'immagine a bassa risoluzione di qualità accettabile e dalla discreta uniformità, con colori abbastanza naturali ed una luminosità sufficiente, ma solo dopo un'attenta regolazione delle varie impostazioni video.

Durante le nostre prove siamo riusciti a proiettare un'immagine con una luminosità accettabile ad una distanza massima dalla parete di circa 2 metri ottenendo uno schermo di 60 pollici.

Deludenti le performance dell'altoparlante, con fastidiose distorsioni già a metà volume e un audio molto carente sulla gamma bassa. Ricordiamo infine la ventolina interna sempre attiva, ma poco rumorosa.