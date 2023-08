MSI Clutch GM51 Lightweight Recensione: mouse da gaming cablato e leggero

Se pensate che i mouse da gaming siano tutti uguali per forma e funzionalità, forse non sapete dell'esistenza dell'ecosistema NVIDIA Reflex, tecnologia pensata per ridurre la latenza in-game ma anche di monitorarla in tempo reale tramite Reflex Latency Analyzer, ed è qui che entrano i gioco i mouse compatibili. A supportare il pacchetto RLA, tra l'altro, oggi ci sono anche periferiche dal costo non esagerato, come ci ricorda il nuovo MSI Clutch GM51 Lightweight, proposto a poco meno di 80 euro tramite rivenditori su Amazon Italia.

Nelle ultime settimane abbiamo avuto modo di mettere alla prova la versione cablata del nuovo Clutch: ecco com'è andata.



Una scheda tecnica convincente

Tenendo bene a mente com'era il mercato dei mouse da gaming fino a qualche anno fa, MSI Clutch GM51 Lightweight convince già a guardare la scheda tecnica.

Già la possibilità di acquistare una periferica ultraleggera con supporto a NVIDIA Reflex Latency Analyzer a meno di 100 euro è un aspetto molto interessante, ma a fare il resto ci pensano la presenza di switch meccanici OMRON ultraresistenti (più di 60 milioni di clic) e di un sensore PixArt da 26.000 dpi .

Trattandosi di una soluzione cablata ed essenziale, la confezione non può che andare dritta al sodo mettendo in evidenza anche impugnature antiscivolo, pattini in PTFE e soprattutto il cavo flessibile FriXionFree, dalla lunghezza di due metri e con estremità USB. Una volta collegato il mouse al computer e posizionato sull'apposito tappetino, ecco che si iniziano a notare importanti punti di forza. Il grip è infatti ottimo, ma è la leggerezza a convincere particolarmente: appena 75 grammi. Contestualizzati nel mercato attuale, si tratta di numeri ottimi, che conferiscono un'ergonomia invidiabile a questa soluzione.



Ad accompagnare le sessioni di gioco, soprattutto notturne, sarà però la retroilluminazione RGB, con tanto di logo del dragone che capeggia nella zona del palmo.

Come potete immaginare, l'intera esperienza risulta personalizzabile a piacimento tramite il solito MSI Center, che permette di aggiornare il firmware tramite Gaming Gear, associare azioni ai cinque pulsanti programmabili, gestire gli aspetti che riguardano il sensore (dai DPI al polling rate) e il pacchetto Mystic Light.

È proprio attraverso quest'ultimo che si possono gestire gli effetti di luminosità, dallo stile al colore, passando per velocità, luminosità e direzione. Si possono creare fino a tre profili personalizzati, ma risulta anche possibile attivare l'opzione Game Sync per una manciata di titoli specifici, da Assassin's Creed Odyssey a Far Cry 6. C'è poi Ambient Link ed è persino possibile attivare i comandi vocali "Hey Lucky", per quanto questi siano in inglese e utili fino a un certo punto. A proposito della lingua, il software di MSI presenta qualche inciampo con una traduzione non del tutto completa. Ci siamo imbattuti, ad esempio, nella voce "Fonctions de la souris", ovvero "Funzioni del mouse" in francese. Insomma, un po' di pulizia software farebbe sicuramente bene, ma la situazione è tutt'altro che drammatica.

MSI Center Comandi Vocali

Per il resto, il design è pensato per destrimani e risulta asimmetrico, con un'ergonomia generalmente adatta a tutte le impugnature grazie anche ai tasti allungati.

Sia a pieno palmo che a livello di claw il mouse è in grado di garantire buone soddisfazioni, soprattutto se si hanno mani medie o piccole. È poi il sensore ottico ad attirare ulteriormente l'attenzione di un appassionato di gaming, visto che si fa riferimento a un PixArt PAW-3395 in grado di offrire un massimo di 26.000 DPI, 650 IPS, accelerazione 50G e frequenza di polling di 8KHz (tempi di risposta fino a 0,125ms).



La prova sul campo

Il mouse ha dimensioni tutto sommato contenute, ovvero 122 x 65 x 45 mm, e si rivela interessante non solamente in ottica budget, grazie all'ampio numero di funzionalità disponibili; tuttavia, sono proprio prestazioni e leggerezza i principali pregi della soluzione di MSI. Va però detto che un utente attento al mercato potrebbe voler prendere in considerazione diversi aspetti.

Il primo è sicuramente quello relativo ai materiali: per quanto si tratti di una soluzione definibile entry level, questi ultimi danno una sensazione forse eccessivamente "plasticosa" e non rende del tutto giustizia al design.

Non che il mouse sia poco robusto, ma di certo non siamo ai livelli di altre soluzioni presenti sul mercato. Inoltre, gli switch meccanici OMRON di certo non deludono, ma per un certo tipo di utente potrebbero non risultare esattamente il meglio attualmente sul mercato. A livello acustico e tattile il feedback è corposo, ma è la pressione richiesta che potrebbe non convincere propriamente chiunque e alcuni utenti potrebbero preferire un tocco maggiormente morbido.

Ribadiamo, tuttavia, che stiamo sottolineando aspetti su cui molti utenti potrebbero tranquillamente voler sorvolare, visto anche il prezzo a cui viene venduto il mouse.

Basti pensare proprio a uno dei punti di forza principali della proposta di MSI, ovvero il sensore PixArt PAW-3395 che, con i suoi 26.000 DPI, offre performance in linea rispetto a quanto ci si potrebbe aspettare da una periferica di questa fascia di prezzo. Che si tratti di gaming o di operazioni del quotidiano, MSI Clutch GM51 Lightweight offre una buona precisione e un'ottima responsività.

Certo, forse in uno scenario competitivo qualcuno potrebbe voler puntare già di base su fasce di prezzo superiori, ma in realtà questa tipologia di soluzione può effettivamente dare soddisfazioni un po' in tutti gli ambiti, al netto dei compromessi citati. Capite bene, insomma, che il prodotto va un po' a giocare con un sottile bilanciamento dei costi, riuscendo però al contempo a mantenere un buon equilibrio tra punti di forza e lati meno convincenti, senza dimenticarsi del supporto a NVIDIA Reflex, se disponete di una configurazione compatibile.