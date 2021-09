MSI GE76 Raider: 4K e Ray Tracing su notebook? Un sogno che diventa realtà

Nel corso degli ultimi anni l'offerta di laptop da gaming si è ampliata notevolmente fino a raggiungere la completa copertura di ogni fascia di mercato. Dai prodotti entry-level, i cui prezzi sono ormai limitrofi a quelli consumer, passando per la fascia media, fino ad arrivare alle ammiraglie high-end, i vari marchi si sono dati battaglia rispondendo alle esigenze di tutta l'utenza.

Tra le case più impegnate MSI si è distinta grazie a una costante ricerca sul design e a laptop sapientemente calibrati sui target di riferimento. Dopo aver preso in analisi le macchine destinate alla fascia bassa e media (qui trovate le prove dello Stealth 15M e del Katana GF66), è ora il momento di dedicarci alla parte alta, o meglio altissima, della proposta del colosso taiwanese.

Il nuovo MSI GE76 Raider con display da 17 pollici UHD mette in campo il meglio della componentistica disponibile, con i processori Intel di 11° generazione e le schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 30, che vanno a comporre uno dei migliori laptop presenti sul mercato.

Tanta forma, tanta sostanza

Come anticipato in apertura, il nuovo MSI GE76 Raider 11UH, nella configurazione inviataci, si presenta con caratteristiche di primissimo ordine, a partire dal processore Intel Core i9-11980HK della serie Tiger Lake-H, che apre le danze con i suoi 8 core e 16 thread, una velocità di base di 3.30 GHz che può arrivare in sigle e in dual-core fino a 5 GHz con tecnologia Turbo Boost Max 3.0 e pieno supporto alle PCIe 4.0.

Il comparto grafico è invece sostenuto dalla potenza della GPU NVIDIA GeForce RTX 3080 con 16 GB di RAM DDR6 dedicati e ben 155 W di TGP con Dynamic Boost 2.0 attivo. Sbalorditiva la dotazione delle memorie, con 64 GB di RAM DDR4 a 3200 MHz e un SSD NVMe da 2TB con supporto PCIe 4.0. Tenute in considerazione le specifiche tecniche, i designer e gli ingegneri hanno svolto un buon lavoro nella gestione degli spazi. Il Raider da 17 pollici di MSI si presenta con dimensioni di 397 x 284 x 25.9 mm ed un peso che arriva a sfiorare i 3 Kg, con un importante alimentatore da 280 W, mantenendo il design obliquo e futuristico tipico della serie, nonché l'iconica striscia LED che attraversa tutta la parte frontale del laptop. La colorazione total black e opaca dona un tocco di eleganza al portatile, così come il blasone della casa che spicca in rilievo sulla parte superiore.



Nella parte posteriore domina ancora una volta l'ormai consueta griglia a nido d'ape che lascia intravedere parte delle componenti. La cornice che avvolge il display lascia un po' di spazio al logo di MSI sulla parte inferiore e introduce la tastiera Per-Key RGB di SteelSeries con illuminazione Mystic Light, circondata ai lati dalle griglie audio e nella parte bassa dall'ampio trackpad. Buona anche la scelta dei materiali, che al tatto risultano solidi, conferendo all'intero laptop una sostanziale robustezza.

Una menzione a parte merita il già citato display da 17.3 pollici con risoluzione UHD e refresh rate di 120 Hz, copertura al 100% dello spettro Adobe RGB e una qualità dell'immagine in 4K sopra alla media anche rispetto a prodotti della stessa fascia. Nitidezza, fedeltà dei colori e luminosità massima non lasciano spazio ad alcun dubbio.

La prova su strada

Prima di passare alla vera prova di utilizzo è giusto il caso di soffermarsi sui dati restituiti dai benchmark sintetici che, seppure in condizioni ideali, esprimono in maniera più che verosimile le eccezionali prestazioni di questo nuovo MSI GE76 Raider. Per correttezza abbiamo svolto i nostri test lasciando intatta la copiosa dotazione di software preinstallati e impostando il laptop sulle massime prestazioni direttamente dall'applicazione MSI Center.



L'analisi non può che partire dal cuore pulsante del sistema, ovvero il nuovo Intel Core i9-11980HK della serie Tiger Lake-H: il gioiellino portatile dell'azienda californiana, messo alle strette da Cinebench R23, ha totalizzato un punteggio di 10310 punti in multi-core e di 1475 punti in single-core, raggiungendo le prestazioni di configurazioni desktop di fascia medio-alta e dimostrando un'agilità e una potenza degne di nota per un prodotto che consente anche un certo grado di mobilità.

Anche il comparto grafico non delude grazie alla RTX 3080 con 16 GB di RAM, qui nella versione da 155 W di TGP. I test con 3D Mark hanno restituito 11145 punti su Time Spy, distribuiti in 11731 punti GPU e 8690 punti CPU. Il Ray Tracing è una reale possibilità per il nostro MSI Raider e il punteggio di 7266 con Port Royal ne è la prova.



Passando all'analisi dell'SSD e del reparto I/O i numeri diventano mostruosi grazie al supporto allo standard PCIe 4.0 e alle sue linee super veloci. L'NVMe da 2 TB supera i 6500 MB/s in lettura sequenziale e i 4800 MB/s in scrittura. Insomma, il GE76 Raider 11UH è in grado di macinare una mole di dati incredibile su tutti i fronti e non trova ostacoli di sorta, sia in ambito gaming che in quello lavorativo. Giochi next-gen, editing video e rendering spinto sono alla portata dell'ammiraglia di MSI.

Per testare la destinazione naturale del laptop abbiamo scelto Resident Evil Village e Microsoft Flight Simulator. Per entrambi i giochi, merita di essere specificato, i settaggi sono stati impostati al massimo e rigorosamente con risoluzione 4K. Visitare le ambientazioni innevate offerte dall'ultimo capitolo dello storico franchise di Capcom è stato un vero piacere. Resident Evil Village in 4K e con Ray Tracing attivo, infatti, si lascia piacevolmente giocare con un framerate che varia tra i 50 e i 60 fps, con picchi di 70 fps e alcuni drop nei momenti più concitati che vanno a sfiorare i 40 fps.

Una volta attivata la modalità FidelityFX Super Resolution messa a disposizione dal gioco le cose migliorano ulteriormente. Con l'algoritmo di upscaling targato AMD impostato su "Qualità", Ethan si muove tra i 65 e i 75 fps, con picchi di 90 fps. Senza Ray Tracing il gioco rimane stabile intorno ai 60 fps senza particolari problemi.



Come è noto invece Microsoft Flight Simulator mette a dura prova anche le migliori configurazioni desktop, scaricando molto del suo peso sulla CPU. Vederlo girare in 4K su un laptop è una vera e propria goduria videoludica e il simulatore di Asobo in 4K restituisce una media di 30 fps.

La situazione migliora riducendo all'80% le impostazioni del rendering, con un framerate che varia tra i 40 e i 50 fps. Nel caso specifico, abbiamo provato a ridurre la risoluzione a 1440p per testare eventuali effetti positivi sulla CPU e così facendo la media degli fps è salita a 60.

Durante le nostre sessioni la temperatura del processore è arrivata spesso a sfiorare i 90 °C e tuttavia il laptop non ha subito rallentamenti di sorta. Anche la GPU ha lavorato a pieno regime raggiungendo e superando gli 80 °C, ancora una volta senza alcun tipo di problema.

Il sistema di raffreddamento Cooler Boost 5 con doppia ventola e heatpipe a vista ha garantito il massimo delle prestazioni anche in condizioni estreme, come quelle imposte dal caldo estivo. Dai nostri test, si evince che l'MSI GE76 Raider è in grado di regalare un'esperienza gaming di prim'ordine e non teme praticamente nessuno dei titoli attualmente presenti sul mercato, con un ampio margine di longevità anche su quelli futuri.

Connettività ed extra

Tra i punti di forza dell'MSI GE76 Raider vi è sicuramente l'ampio ventaglio di possibilità di espansione e connettività messe a disposizione. In particolare, l'ultima iterazione del Raider offre una porta Thunderbolt 4 a 40 Gbps, una porta USB 3.2 gen2 Type-C, una porta USB 3.2 gen2 Type-A, due porte USB 3.2 gen1 Type-A, un'entrata RJ45, una porta HDMI 2.1, una porta Mini-DisplayPort, un lettore di schede SD e una porta Ethernet Killer E3100G.

Il nuovo prodotto dell'azienda di Tapei è poi uno dei primi laptop a vantare il pieno supporto al Wi-Fi 6E, che garantisce velocità e stabilità della connessione wireless con una latenza bassissima, e al Bluetooth 5.2.



Una menzione la merita anche il sistema audio Dynaudio che, grazie alla tecnologia del radiatore passivo, può trasmettere le onde sonore su tutti i lati e generare una qualità sonora di alto livello anche senza il supporto di un headset dedicato.

Infine la batteria da 99.9 Whr offre un'autonomia di diverse ore con un utilizzo medio tra navigazione, visione di film e contenuti o uso ufficio. Durata che cala drasticamente utilizzando il portatile a pieno regime ma, d'altro canto, questo prodotto così come i suoi competitor è pensato per dare il massimo collegato a una presa di corre.