MSI GF65 Thin Recensione: RTX 3060 per il gaming in Full HD

L'arrivo dell'architettura Ampere nel mondo dei notebook era molto atteso. Le sue prestazioni surclassano quelle della precedente generazione, per un balzo in avanti potenzialmente notevole rispetto al passato. Ma è davvero così? In realtà dipende molto dal modello, NVIDIA quest'anno ha dato ai partner l'opportunità di decidere con molta più libertà il TGP delle GPU, presenti ora in tante varianti diverse, per poterle inserire in portatili con dimensioni e sistemi di dissipazione differenti.

Questo MSI GF65 Thin monta una RTX 3060 con un TGP di 75 W: considerato che le RTX 3060 per laptop partono dai 60 per arrivare ai 115 W di TGP si tratta di una variante di fascia medio-bassa, capace tuttavia di sprigionare una discreta dose di potenza, che la rendono perfetta per il gaming in Full HD.

Max-Q cambia volto

Prima di parlare del notebook di MSI è bene fare un po' di chiarezza sui tanti modelli di RTX 3000 in arrivo nei portatili. Fino allo scorso esistevano poche varianti per ogni serie di GPU. Ad esempio, nel caso della RTX 2070, si poteva scegliere tra il modello normale e quello Max-Q, quest'ultimo caratterizzato da un TGP più basso e quindi da prestazioni inferiori, ma anche da un minor calore generato, rendendo possibile l'installazione nei notebook più piccoli e sottili. TGP sta per Total Graphic Power ed è un valore che indica il consumo della GPU a pieno carico. Con l'arrivo della serie 3000 NVIDIA ha deciso di non utilizzare più marchio Max-Q per indicare i modelli con TGP ridotto, semplicemente perché non ha più senso vista la grande varietà di GPU disponibili.

Sono circa una trentina in tutto, dalla RTX 3060 alla RTX 3080 ci sono modelli che partono dai 60 W di TGP fino ad arrivare a superare i 150 W per la top di gamma nella sua variante più spinta.

Prima di acquistare un notebook con RTX 3000 va quindi verificato il TGP che offre la scheda inserita al suo interno perché, a parità di nome, le prestazioni possono variare anche di molto. Basti pensare che la RTX 3060 è disponibile nelle versioni con TGP da 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 115 W: da 60 a 115 W c'è un abisso nelle performance, per cui fate molta attenzione alla versione che state acquistando.

Pur non essendo più utilizzato nel suo precedente impiego il marchio Max-Q non è morto ma viene impiegato ora per descrivere l'insieme delle tecnologie di gestione energetica disponibili nelle schede video NVIDIA per portatili.

Design

GF65 Thin riprende in pieno il design visto in molti notebook di MSI usciti nell'ultimo periodo. Niente fronzoli, scocca nera e poco spazio per estremismi che possono identificare subito il notebook come un prodotto da gaming. Visto dall'esterno il GF65 Thin si trova a suo agio in ogni contesto, dal gioco al lavoro, grazie all'assenza di led o di elementi estetici estremi, l'unica concessione fatta è il logo del dragone sul coperchio.

Il notebook pesa 1.86 Kg e ha uno schermo da 15.6 pollici, non è la soluzione più leggera da portarsi dietro ma se serve potenza non ci sono molte alternative dello stesso livello a un peso inferiore. Il coperchio e la zona intorno alla tastiera sono realizzati in alluminio, il resto è in plastica di discreta qualità.



MSI non ha forzato la mano sulla qualità costruttiva rimanendo nella media, ma in questo modo non ha portato il prezzo a livelli ancora più alti. Anche lo schermo non possiede cornici particolarmente ridotte, tuttavia l'aspetto sobrio di questo modello sarà apprezzato da molti.

Lo spessore di 21.7 mm è anche questo nella media e ha permesso l'inserimento di molte connessioni, troviamo due USB Type C 3.1 Gen1, due USB Type A 3.1 Gen1, presa di rete, jack da 3.5 mm per cuffie e microfono e uscita HDMI con supporto fino al 4K a 60 Hz.

La tastiera è retroilluminata e non offre particolari scorciatoie, è lo stesso modello visto in molti altri notebook della casa taiwanese. Il touchpad non è molto preciso e tende a flettere troppo, per l'utilizzo quotidiano va bene ma abbiamo visto di meglio sotto questo fronte.

Specifiche tecniche

Il sample inviatoci da MSI è basato su un processore Intel i7-10750H, una CPU con 6 Core e 12 Thread in grado di sopportare bene praticamente ogni carico di lavoro. Ci sono poi 16 GB di RAM a 3200 MHz e SSD NVMe PCIe da 1 TB, oltre al componente più interessante per questa prova, la RTX 3060. Questa versione ha un TGP massimo di 75 W e offre 3840 CUDA Core, 120 Tensor Core e 30 RT Core, il tutto con 6 GB di RAM GDDR6 su bus a 192 bit. Rispetto alla versione desktop sono disponibili qualche unità di calcolo in più, tuttavia le frequenze sono ben diverse, una RTX 3060 per notebook lavora 1283 e i 1703 MHz a seconda del TGP, contro gli oltre 1800 MHz della variante desktop. In questo caso abbiamo rilevato delle frequenze, durante il gioco, tra i 1350 e i 1400 MHz. Particolare interessante è il fatto che la funzione Resizable Bar è attiva, al contrario delle RTX 3060 Ti, 3070, 3080 e 3090 desktop, che potranno utilizzarla solo quando arriverà l'aggiornamento promesso da NVIDIA.

Questa permette una gestione più semplice della memoria video, dando alla CPU la possibilità di accedere a tutti e 6 i GB di RAM contemporaneamente: senza Resizable Bar abilitata la CPU utilizzerebbe solo 256 MB alla volta, in questo modo si riduce la latenza e si aumentano le prestazioni.

Lo schermo è da 15.6 pollici con risoluzione Full HD da 144 Hz, MSI indica "IPS-Level" come tipologia di pannello, di fatto si tratta di un TN di buona qualità (per essere un TN), che abbiamo visto su molti modelli nel corso del 2020. Rispetto ai pannelli TN tradizionali mostra colori più accesi e un nero più intenso, tuttavia la copertura dello spazio colore è ristretta, va bene per l'utilizzo normale e per il gaming, meno per chi intende svolgere compiti come l'editing di foto e video a livello professionale.



Sul fronte prestazioni, la CPU Intel non è certo una novità nel panorama dei notebook e si conosce bene: in single core riesce a rivaleggiare anche con processori più quotati, in ambito multi core invece la coperta è più corta, sei unità di calcolo vanno bene ma ci sono CPU che offrono di meglio sotto questo fronte. I punteggi di Cinebench R20 (452 in Single Core e 2676 in Multi Core) e CPUz (517/3807) confermano le capacità del processore di Intel.



Il sistema di dissipazione di questo GF65 Thin riesce discretamente a tenere a bada il calore, tuttavia dopo alcuni cicli di benchmark e raggiunti i 96 gradi sulla CPU inizia ad arrivare il Thermal Throttling. MSI ha scelto il sistema Cooler Boost 5, con due ventole e sei heat pipe, che svolge bene il suo compito ma causa un notevole surriscaldamento nella parte alta-sinistra della tastiera, in corrispondenza della feritoia da cui fuoriesce l'aria calda proveniente dall'interno del notebook. Fortunatamente non da fastidio durante l'uso, ma il calore avvertito in quella zona è elevato.



L'SSD da 1 TB offre una buona capacità di stoccaggio dei dati e una discreta velocità, raggiungendo i 2113 MB/s - 1692 MB/s rispettivamente in lettura e in scrittura sequenziale, valori nella media per un SSD di questo tipo.

Ma come si è comportata questa RTX 3060 da 75 W di TGP? Le prestazioni generali sono superiori a quelle della RTX 2060 Max-Q dello scorso anno e riesce a generare 89 fps in Shadow of the Tomb Raider (1080p con impostazioni Ultra), 53 in Metro Exodus e 122 in Forza Horizon 4. La scheda se la cava bene anche con Ray Tracing attivo, rimanendo sempre giocabile, tuttavia senza mai raggiungere i 60 fps, anche con DLSS attivo. Precisiamo però che i due giochi utilizzati per la prova del DLSS utilizzano la versione 1.0 della tecnologia NVIDIA, meno performante rispetto alla 2.0 impiegata nei titoli più recenti.

In generale siamo soddisfatti della potenza di questa variante, ribadiamo comunque di prestare molta attenzione al TGP in fase d'acquisto di un nuovo notebook con RTX 3000, per tarare al meglio la scelta in base alle proprie necessità.

Sul fronte batteria non ci aspettavamo miracoli, la potenza complessiva offerta è elevata, eravamo certi di non trovarci di fronte a un prodotto pensato per l'utilizzo prolungato lontani dalla presa di alimentazione. Abbiamo superato di poco le 4 durante la nostra prova con un utilizzo misto (navigazione web, video, etc), un valore non eccezionale ma comunque corretto per un notebook di questo tipo.