MSI Immerse GV60 Recensione: microfono solido e versatile per i creator

Anche per MSI è giunto il momento di debuttare anche nel segmento dei microfoni da gaming e per content creator di fascia medio-alta. Al netto di solide proposte in altri settori, fra tastiere da gaming, mouse, cuffie, controller, ma soprattutto monitor particolarmente apprezzati, come per esempio è emerso nella nostra recensione del MSI Optix MPG321QRF-QD, la società taiwanese ha deciso di debuttare con una soluzione alternativa ai tanti altri microfoni da streaming disponibili sul mercato.

Sfidando giganti del settore come Elgato, Razer e HyperX, MSI ha lanciato il nuovo Immerse GV60, il suo primo microfono desktop standalone in assoluto, caratterizzato per giunta dalla possibilità di selezionare tra quattro polar pattern differenti affinché possa rivelarsi la periferica migliore in ogni contesto.

Con un prezzo di listino di 109,99 euro come si posiziona rispetto alla concorrenza?



Solido e versatile

Sin dall'apertura della confezione è evidente che MSI abbia voluto percorrere la strada dell'essenzialità: all'interno della scatola si trovano esclusivamente il microfono, che occupa la maggior parte dello spazio con le sue dimensioni pari a 270 x 110 x 110 mm, il manuale delle istruzioni per l'utilizzo e il cavo USB-C/USB-A dalla lunghezza pari a 3 metri.

Già installato sulla punta del microfono si trova il filtro anti-pop. L'unica mancanza che si fa notare riguarda l'adattatore per boom arm, essenziale se si dispone già di un braccio per microfono utilizzato con altre periferiche analoghe.

Rimosso dalla plastica che lo avvolge, l'MSI Immerse GV60 spicca per il suo design sobrio e per la finitura premium nera opaca, tra i più eleganti sul mercato. La forma leggermente squadrata del microfono si appoggia alla base rotonda con due piccole aste di supporto molto solide ai lati, le quali consentono la rotazione verticale del microfono tramite due tappi a vite.



Grazie a questa soluzione è possibile raggiungere la porta USB con estrema facilità, evitando grovigli di cavi o posizioni poco sicure. Il peso di circa 1,1 Kg si fa sentire, ma non è un problema; anzi, garantisce ulteriore stabilità se usato con la base desktop.

Per facilitare la lettura e impostazione del microfono, MSI ha posizionato anteriormente manopole, pulsanti e una singola luce che indica quando il pulsante Muto è attivo o meno.

Una singola manopola permette di passare da un pattern polare a un altro, per un totale di quattro opzioni ben distinte; due manopole, invece, offrono l'accesso rapido al gain del microfono e al volume delle cuffie, sempre se queste ultime vengono collegate allo stesso Immerse GV60 tramite la porta jack da 3,5 millimetri posizionata nella parte inferiore della periferica, da utilizzare se si desidera accedere al monitoraggio in tempo reale.

Complessivamente MSI ha fatto un ottimo lavoro nella realizzazione del microfono, soprattutto poiché si tratta del suo primo modello in assoluto: il nuovo Immerse GV60 è solido, stabile e versatile: non c'è altro modo per definirlo.



Niente software, è tutto plug-and-play

Una breve parentesi va dedicata all'assenza di un software dedicato, un vantaggio non indifferente: spesso cuffie da gaming o microfoni dei competitor richiedono l'installazione di app proprietarie per la gestione, affinché si possa accedere a una gamma di funzionalità e opzioni aggiuntive che, in diversi contesti, si rivelano essenziali per controllare la periferica al meglio.

Nel caso specifico dell'Immerse GV60 questa necessità non sussiste, data l'assenza di vistose luci RGB e la presenza di una piccola manopola per controllare volume e pattern analogicamente, aprendo così all'opportunità di usarlo "al volo" su qualunque PC senza necessità di ulteriori passaggi.



Ottima qualità audio, e attenti ai pattern!

MSI dichiara nella scheda tecnica che Immerse GV60 è in grado di registrare audio ad alta risoluzione grazie al supporto alla frequenza di campionamento da studio a 24 bit/96kHz; peccato, però, che su piattaforme come OBS e Streamlabs si arrivi al massimo a 48kHz, rendendo l'audio soggetto a downsampling. La massima qualità, pertanto, si farà sentire registrando file con servizi come Audacity e non durante le dirette streaming.

A ogni modo, questa particolarità non ha effetti negativi sulla qualità dell'input: MSI Immerse GV60 riesce a superare agilmente le cuffie da gaming con microfono incorporato e si posiziona indiscutibilmente tra i migliori microfoni nella sua fascia di prezzo: la voce viene catturata in maniera limpida con tutti i pattern a disposizione, anche con più interlocutori attorno al microfono.

Specifichiamo, a questo punto, i quattro modelli di pickup accessibili: bidirezionale, cardioide, omnidirezionale e stereo.

La prima modalità è l'ideale per catturare la sfumatura di uno strumento musicale o la registrazione di un colloquio tra due persone; la seconda respinge suoni ambientali indesiderati e si rivela perfetta per contenuti realizzati in solitaria, anche in diretta streaming; la terza opzione raccoglie il pieno suono di uno spazio, mostrandosi perfetta per videoconferenze o registrazioni con più persone; infine, la quarta è l'ideale per l'acquisizione sonora generale.



Sebbene queste opzioni siano piacevoli da avere, non solo la maggior parte di esse è utile soltanto in contesti molto specifici - quindi si utilizzerà prevalentemente il pattern cardioide per non introdurre suoni di sottofondo indesiderati nel flusso audio - ma la sensibilità nella cattura dei suoni è davvero elevata e sembra non coincidere perfettamente con il modello di cattura del suono.

Ad esempio, il pattern omnidirezionale finisce spesso per catturare meglio i rumori di fondo rispetto alle voci o, ancora, la modalità stereo non sembra raggiungere la stessa qualità delle altre a disposizione. Servirà quindi del lavoro in fase di editing per togliere rumori di troppo dalle registrazioni di video e podcast, a meno che non si attacchi il microfono a un braccio elevato, cosicché risulti molto più facile evitare tali interferenze.