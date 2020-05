MSI Optix MAG272CQR Recensione: monitor 2K a 165 Hz al giusto prezzo

La grande offerta disponibile sul mercato e l'abbassamento dei costi di produzione iniziano a farsi sentire nel settore dei monitor da gaming. Le tecnologie che fino a qualche mese fa erano accessibili solo a fronte di un notevole esborso economico sono ormai alla portata del giocatore medio ed il nuovo MSI Optix MAG272CQR è uno dei primi modelli a rappresentare questa nuova realtà.

Ancora una volta MSI si dimostra attenta alle esigenze degli utenti con una proposta piuttosto tradizionale ma contornata da dettagli ed "extra" degni di nota. L'Optix MAG272CQR è infatti un monitor curvo da 27 pollici con risoluzione 2560x1440 pixel, aspect ratio di 16:9 e pannello VA accompagnato da un design piuttosto asciutto, in grado di adattarsi a contesti differenti. Andiamo ad analizzare insieme tutti i pro e i contro di questo monitor da gaming.



La bellezza della semplicità

La prima cosa che salta all'occhio una volta prese in mano le varie parti che compongono l'Optix MAG272CQR è la facilità di assemblaggio: con pochi semplici passaggi e due sole viti il monitor è già pronto per offrire tutti i suoi servigi. Le dimensioni pari a 611,5 x 575,5 x 230,2 mm consentono una collocazione piuttosto agile anche in virtù del peso pari a 5,9 kg. Nonostante la marcata connotazione gaming, il MAG272CQR mantiene un design pulito, che ben si adatta anche ad ambienti professionali, grazie ad una parte frontale asciutta che presenta il solo bordo inferiore in evidenza ed un posteriore caratterizzato dai classici temi MSI, con il simbolo della casa in evidenza, una vistosa striscia led, il jog per il controllo delle impostazioni in rosso ed una placca di plastica lucida in cui si intravedono le texture tipiche della gamma 2020.

Il braccio che sostiene il display mantiene e rafforza la pulizia generale, consentendo al contempo la regolazione in altezza con un'escursione di circa 13 cm e l'inclinazione verso il basso e verso l'alto, senza offrire tuttavia nessuna possibilità di rotazione. In generale poi la qualità dei materiali denota la bontà costruttiva del monitor, che una volta posizionato dona un quadro solido e pulito alla postazione.

Velocità a buon prezzo

Optix MAG272CQR è un monitor da gaming dalle caratteristiche piuttosto canoniche. Il display VA (Vertical Alignment) da 27 pollici con rapporto 16:9 restituisce una risoluzione di 2560x1440 pixel (WQHD) su una curvatura di 1500R che risulta quasi impercettibile. Il tempo di risposta di 1 ms (MPRT) e la frequenza di aggiornamento fino a 165 Hz, accompagnati dal supporto ad AMD FreeSync (con tanto di compatibilità G-Sync non dichiarata) consentono al monitor di eliminare ogni tipo di artefatto di natura tecnica come il tearing o il flickering. I dati dichiarati da MSI descrivono poi una copertura del 100% della gamma sRGB e del 90% per quella DCI-P3, un rapporto di contrasto pari a 3000:1 e una luminanza massima di 300 nits. Infine, il monitor viene presentato con la dicitura "HDR Ready" che però non consente di catalogare con precisione lo standard HDR e le capacità teoriche del pannello.



Le rilevazioni condotte sulla modalità SDR di default restituiscono risultati apprezzabili con una gamma conforme allo standard 2.2 e un DeltaE medio di 2,45, che dopo un'attenta calibrazione può arrivare a sfiorare il DeltaE medio di 1,65. Il picco di luminanza con impostazioni di fabbrica si attesta sui 245 nits con un rapporto di contrasto che si mantiene poco sotto a quanto dichiarato dalla stessa MSI. Rinunciando ad un po' di profondità del nero si ottengono risultati migliori in termini di luminanza, compromettendo leggermente il rapporto di contrasto.

Nel complesso comunque il pannello dimostra una qualità ed una fedeltà cromatica di ottimo livello, tanto da arrivare a competere con prodotti destinati ad altre categorie di mercato e a pareggiare, da questo punto di vista, le prestazioni del fratello maggiore MSI Optix 341CQR. Una nota negativa, come in tutti i pannelli di questo tipo, è la qualità dell'HDR che non arriva in nessun modo a pareggiare le reali possibilità di questa feature, relegandosi quindi a mera etichetta.



L'elemento più significativo di questo monitor sta però nella compatibilità con tutte le macchine da gioco contemporanee: Optix MAG272CQR può infatti essere usato senza problemi con Xbox One e PlayStation 4 ed è in grado di sfruttare alcune caratteristiche delle versioni potenziate, garantendo per esempio la compatibilità con il FreeSync di Xbox One X e con l'HDR di PlayStion 4 Pro. Insomma, un monitor da gaming ideale per il PC che però non disdegna le console.

Software, connettività ed extrà

Sul fronte della connettività MSI Optix MAG272CQR è equipaggiato con due porte HDMI 2.0, una DisplayPort 1.2, una porta USB-C, due porte USB 3.0 Type A ed una porta USB 3.0 per l'upstream e l'uscita jack per cuffie e audio. La gestione del monitor è demandata all'OSD interno, completamente controllabile grazie al jog posto sul retro. Il menù consente di impostare vari preset pensati per i generi specifici, nonché di regolare ogni singolo parametro come luminosità, contrasto, nitidezza, colore e gamma cromatica separatamente. Una volta collegata la porta USB dedicata tutte le impostazioni possono essere controllate tramite l'ottimo software MSI Gaming OSD che consente, oltre alle regolazioni interne, di regolare a proprio piacimento la striscia LED posta sul retro del monitor.

Ultima chicca, la clip a scomparsa per l'headset posta al lato del display. L'Optix in questione offre quindi diverse possibilità di connessione e una facilità di utilizzo in grado di accompagnare anche gli utenti alle prime armi.