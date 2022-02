Recensione MSI Optix MPG321QRF-QD: una certezza per gli esport

Per chi è alla ricerca di un monitor da gaming adatto soprattutto a contesti competitivi, MSI rappresenta da tempo un lido sicuro. L'ultima gamma Optix, in particolare, è stata pensata per cercare l'equilibrio giusto tra qualità elevata e prestazioni, con gli espedienti tecnici necessari a renderla adatta anche al di fuori del mondo dei videogiochi. Tre i modelli a disposizione, a partire dalla variante Ultra HD 4K MPG321UR-QD. La versione 2K, invece, si divide nel modello standard MPG321QRF-QD e nell'alternativa ultra-wide MPG341QR.

In questa recensione racconteremo la nostra esperienza con il monitor MSI Optix MPG321QRF-QD, venduto dai principali rivenditori partner a 899 Euro. Scopriamo se - e in che modo - riuscirà a soddisfare le aspettative generate dal cartellino.

Design moderno e connettività completa

La confezione di vendita di Optix MPG321QRF è piuttosto imponente, data la diagonale di 32 pollici del pannello, e contiene tutto il necessario per occuparsi dell'installazione senza risorse esterne.

Tutto ciò che dovrete estrarre dalla cassetta degli attrezzi sarà un cacciavite, indispensabile per fissare la parte superiore del supporto al monitor con quattro piccole viti. Il piedistallo potrà essere fissato manualmente grazie alla grande vite singola che, già al tatto, ci consentirà di comprendere a pieno la qualità di costruzione e conseguente stabilità del monitor. Il prodotto ha dimensioni pari a 72 cm di larghezza, 48 cm di altezza e 25 cm di profondità, per un peso complessivo di 13,9 chilogrammi. L'altezza è regolabile con escursione di 100 mm, si può inclinare verticalmente nel range tra 5° e 20° e può essere mosso orizzontalmente tra i -30° e 30°, garantendo un abbondante margine di movimento. Il piedistallo, realizzato in metallo e plastica, poi, è una certezza.



Il design, anteriormente, è piuttosto semplice, con bordi minimi ai lati e uno spessore maggiore alla base.

Ricco di dettagli, posteriormente mette in mostra il logo MSI in tonalità nero-oro a sinistra, posizionato su scocca in plastica di ottima qualità rifinita in parte con texture ispirata alla fibra di carbonio. Superiormente cambiano i dettagli, con una rifinitura più elaborata ed elegante, seppur non caratterizzata al tatto. Appena al di sotto, troviamo una serie di luci LED RGB, disattivabili tramite OSD. A tal proposito, il menu integrato è accessibile con il joystick analogico posizionato sul retro. Lato connettività, questo monitor offre tutto ciò che serve. Per l'audio troviamo una porta jack combo, una per input microfono e una per output cuffie. Non mancano tre porte USB-A 3.2 Gen 1 e una porta USB-B 3.2 Gen 1 e, per il comparto video, due porte HDMI 2.0b con supporto a risoluzioni fino a WQHD@144Hz, una porta DisplayPort 1.4a con supporto fino a WQHD@175Hz e una porta USB-C alternativa al DisplayPort.

Due porte USB-A 3.2 Gen 1 si trovano sul lato destro (osservando il monitor dal retro) assieme alle porte per microfono e cuffie, mentre le restanti sono tutte collocate centralmente, nello spazio tra il piedistallo e il logo dorato MAG Optix. Interessante la presenza di un pulsante macro dal lato opposto del pulsante di accensione, accompagnato sul retro dal Kensington Lock, utile per coloro che vogliono evitare furti - in contesti come gaming cafè o sale da gaming.

Prestazioni e funzionalità avanzate

MSI intende bilanciare qualità e prestazioni, adottando un pannello piatto Rapid IPS da 32 pollici di diagonale in 16:9 con risoluzione WQHD, ovvero pari a 2560 x 1440 pixel, refresh rate da 30 a 175Hz e tempo di risposta di 1ms GtG. Completano la scheda tecnica 400 nit di luminosità con picco a 600 nit, copertura colore del 95% per lo standard DCI-P3 e del 144% sRGB, contrasto di 1000:1 certificato HDR-600 e supporto alla tecnologia NVIDIA G-Sync. A ciò si aggiunge la completa compatibilità con Xbox, PS4 e PS5 con ottimizzazione anche per il gaming in 2K a 120Hz o al FHD a 120Hz, a seconda delle preferenze.

La parola d'ordine del monitor MSI Optix MPG321QRF-QD è "versatilità": in realtà, questo varrebbe anche per il fratello MPG321UR-QD caratterizzato da una copertura maggiore dello spettro colore, dalla dotazione di un pannello Ultra HD 4K e dalla presenza di più porte USB; tuttavia, ciò viene controbilanciato da un pannello Rapid IPS anziché IPS, dal refresh rate più elevato e dalla maggiore accessibilità a livello economico, rendendo il modello MSI Optix MPG321QRF-QD forse l'alternativa migliore per ogni attività.

Gaming competitivo e altri contesti

Per gli amanti di MOBA come League of Legends e Dota 2, le specifiche di MSI Optix MPG321QRF-QD sono generalmente un surplus.

Il vero palcoscenico dove il tempo di risposta di 1ms GtG e il refresh rate elevato possono rappresentare un'arma in più è quello degli FPS. Si parla di titoli come Counter Strike: Global Offensive, Call of Duty: Warzone, Tom Clancy's Rainbow Six: Siege e Apex Legends, chiari punti di riferimento per la community esport: in tali scenari è impossibile definirsi insoddisfatti, dalla resa dei colori alla percezione della fluidità anche nei movimenti più rapidi, passando per la sorprendente assenza di input lag. Anche i giocatori più esigenti e dall'occhio più attento sapranno riconoscere l'efficacia della soluzione targata MSI. In altri ambienti, come Microsoft Flight Simulator, Forza Horizon 5, Elite Dangerous e Squad, dove la qualità visiva è la chiave per ottenere una maggiore immersione nel mondo (o nello spazio) in cui si viaggia, la resa con e senza HDR attivo è davvero buona.

In certi contesti, la luminosità gestita automaticamente dal monitor potrebbe risultare eccessiva e sembrerebbe ledere all'immagine, ma resta pur sempre un'opzione e non una caratteristica permanente.

Di ciò, però, parleremo tra poco. In merito all'esperienza d'uso quotidiana non ci sono fattori negativi da evidenziare: durante la visione di film con tecnologia HDR attiva ci si può definire pienamente soddisfatti, specialmente alla luce degli angoli di visione ampi al punto giusto. Coloro che lavorano in modalità smart potranno comunque apprezzare la dimensione complessiva del monitor, sebbene un ultrawide in contesti di alta produttività sia sempre più consigliabile. A questo proposito ricordiamo la presenza dell'alternativa MPG341QR. Quanto al menu OSD, accessibile con la semplice pressione del joystick analogico posteriore, questo consente di accedere a una moltitudine di impostazioni che enfatizzano il supporto a una vasta serie di funzionalità.



All'apertura veniamo accolti da alcune delle opzioni chiave, a partire dalla modalità Auto Brightness Control, che si occupa della gestione della luminosità dello schermo in maniera completamente automatica. Dai nostri test, si è rivelata una tecnologia efficace, sia durante il gaming, sia durante l'utilizzo base, ma gli utenti dagli occhi più fotosensibili potrebbero trovare la gestione lievemente sovra-calibrata a causa della notevole luminosità.

L'opzione KVM (Keyboard, Video & Mouse) consente di controllare molteplici PC con un set singolo di periferiche, utile per coloro che sono costretti a operare su più computer allo stesso tempo. O ancora, interessante notare le feature Smart Crosshair e Optix Scope o "Telescopio Ottico", le quali consentono rispettivamente di ottenere un crosshair su monitor per assicurarsi di vederlo in qualsiasi situazione e in qualsiasi gioco FPS, e di ingrandire la parte centrale dello schermo con opzioni 1.5x, 2x e 4x. Il menu Professionale ci dà accesso a una vasta serie di opzioni nella Modalità Pro o Pro Mode, ovverosia pre-impostazioni del display per l'utilizzo in vari ambienti: Utente è la voce pensata alla personalizzazione personale, Anti-Blu è dedicata alla riduzione della luce blu per stancare meno gli occhi, accompagnata comunque dall'opzione Low Blue Light o Luce blu bassa al di fuori della Pro Mode, e Film e Office sono piuttosto intuitive da comprendere.

Seguono, infine, le opzioni sRGB pensata per il photo editing, Adobe RGB dai bianchi più chiari ma anch'essa per la modifica professionale di fotografie e video, e Display P3 con bianchi più deboli. È presente anche l'opzione HDCR che aumenta l'intervallo di contrasto dinamico: migliora la fluidità nei giochi, ma rende il tutto troppo luminoso.



Nella scheda Gioco o Gaming, si trovano la Night Mode, dedicata a coloro che amano giocare in notturna, ma anche l'attivazione del G-SYNC tramite Adaptive-Sync, la gestione del refresh rate e del tempo di risposta.

Una piccola nota negativa riguarda proprio quest'ultima impostazione: attivando l'opzione Fastest o Più rapida, è possibile notare del ghosting inverso a 144Hz, che cala visibilmente portando la frequenza di aggiornamento a 165Hz.

In poche parole, divertendosi con l'OSD si riesce ad apprezzare a pieno la pletora di opzioni selezionabili. L'attenzione che MSI ha posto verso le tante esperienze d'uso possibili sul monitor Optix MPG321QRF-QD è davvero notevole. Con la giusta attenzione è possibile ottenere le impostazioni ottimali per gaming, visione di contenuti multimediali e lavoro intenso.