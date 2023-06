MSI RadiX AX6600 Recensione: il primo router gaming Wi-Fi 6 Tri-Band di MSI

MSI ha deciso di entrare nel mercato dei router da gaming solo di recente e il risultato si chiama RadiX AX6600. Si tratta di una soluzione Wi-Fi 6 Tri-Band, proposta a 280 euro su Amazon Italia (al momento in cui scriviamo è attiva un'offerta, il prezzo di listino è 319 euro). L'obiettivo è quello di ottimizzare la rete casalinga per le sessioni di gioco, estendendo al contempo il classico segnale che sarebbe in grado di generare un modem router tradizionale. Sarà buona la prima per MSI? Nelle ultime settimane abbiamo avuto modo di mettere alla prova RadiX AX6600 e siamo pronti a tirare le somme su quanto offerto dal brand taiwanese.



Confezione, design e specifiche

MSI RadiX AX6600 si presenta con un packaging che mette in mostra la natura gaming del prodotto, esplicitando sin da subito la velocità di trasferimento fino a 6600 Mbps, la possibilità di collegare fino a 60 dispositivi, l'ottimizzazione delle performance con pochi clic e l'obiettivo di migliorare il ping nelle sessioni di gaming.

Viene poi specificato il fatto che si tratti di un router Tri-Band Wi-Fi 6, noto anche come GRAX66.

Sotto la scocca batte un prestante processore quad core 64 bit a 1,8 GHz, mentre a livello di tecnologie troviamo MU-MIMO, OFDMA, beamforming, WPA3 e 1024-QAM. Presente anche la tecnologia QoS AI di MSI, su cui torneremo in seguito, mentre le memorie sono da 256MB (flash) e 512MB (RAM DDR4).

Non manca, dunque, un po' tutto ciò che ci si aspetta da una soluzione di questo tipo.

Al netto degli immancabili pulsanti per reset e accensione, nonché dell'ingresso per l'alimentazione, sul retro del dispositivo troviamo tre porte 1 Gigabit LAN, una porta 1 Gigabit WAN/LAN e una porta 2,5 Gigabit WAN/LAN. Inoltre, risulta presente una porta USB 3.0.

Il design del router, anteriormente, mette ben in evidenza i pulsanti per attivare/disattivare i LED e il Wi-Fi, così come il tasto WPS e gli indicatori WAN, LAN e accensione.



Le sei antenne mobili collocate ai lati conferiscono un aspetto "da gaming" e richiamano la potenza del dispositivo mentre al centro della scocca è collocato il logo MSI: va detto che il look potrebbe non piacere a tutti, considerato anche il fatto che le dimensioni non sono di poco conto, con numeri che toccano i 338 x 224 x 198 mm per un peso di 1,09 Kg.

Sul mercato ci sono soluzioni meno "ingrombranti", anche se non si tratta di nulla di trascendentale e l'importante per questa tipologia di prodotti sono le prestazioni, fattore che come vedremo non manca a questo MSI RadiX AX6600.

In ogni caso, tornando alla confezione di vendita, al netto del router, troviamo anche un cavo Ethernet, l'alimentatore e una guida rapida.



Esperienza d'uso e software

Per quel che riguarda le performance, durante i nostri test il router ha retto molto bene, riuscendo a estendere senza problemi il segnale sorgente, legato al modem router Wi-Fi 5, e portando l'abitazione nell'era del Wi-Fi 6.

I dispositivi in grado di supportare quest'ultimo standard ne hanno giovato ma è soprattutto sfruttando la banda a 2,4GHz che, in una stanza in cui precedentemente il segnale faticava un po' ad arrivare per motivi strutturali, ora un PC con Windows 11 riceve segnale pieno.

Sebbene in questi contesti ci siano sempre miriadi di variabili in gioco e la nostra esperienza possa dunque risultare strettamente personale, possiamo dire che il QoS gestito dall'intelligenza artificiale sembra funzionare come si deve, dando priorità al traffico dati destinato all'intrattenimento quando ce n'è bisogno.

Se si vuole proprio essere sicuri di avere un'ottimizzazione in tal senso, basta scegliere tra i preset Gioco e Streaming, così da poter procedere in "manuale" nei contesti in lo si preferisce.

Nelle fasi di gaming a giovarne è la stabilità della rete, andando persino a migliorare leggermente la situazione in termini di ping. L'aspetto più importante che abbiamo notato in linea generale è però che viene proposto un segnale più affidabile rispetto a quello di un normale router.

Ribadiamo che le variabili in gioco sono molteplici e che abbiamo testato il router in un ambiente di prova in linea con quello che si trova in molte case, ovvero partendo da un modem router fornito dall'ISP, operante in Wi-Fi 5.



Questa è d'altronde una situazione classica nel nostro Paese ma vale la pena notare che, se disponete già di un router Wi-Fi 6, l'impatto potrebbe essere inferiore.

Al netto di questo, nonostante le elevate temperature esterne, sulla scocca dell'MSI RadiX AX6600 le temperature non si sono mai alzate eccessivamente, anche dopo lunghi periodi di utilizzo. Per raggiungere questo risultato MSI ha implementato un sistema di raffreddamento avanzato basato su heatpipe e dissipatori rivestiti in grafene. Insomma, a livello di prestazioni ed esperienza generale la proposta di MSI è sicuramente solida.



Diversa è la situazione in ambito software, a partire dalla configurazione del router che può essere gestita da browser oppure dall'apposita applicazione per computer Windows e dispositivi mobile (disponibile sia per Android che per iPhone): quest'ultima ci ha dato qualche grattacapo iniziale ma alla fine siamo riusciti a configurare tutto piuttosto rapidamente e senza problemi. È tuttavia l'esperienza software in generale a far storcere il naso, visto che l'app risulta per certi versi povera di funzionalità.



La schermata principale mette in evidenza, in alto, unicamente le modalità legate al QoS, ovvero la possibilità di lasciare la scelta del traffico di rete a cui dare priorità direttamente all'IA oppure impostare manualmente i preset Gioco, Streaming e WFH (riunioni online).

C'è poi l'opzione per il QoS tradizionale che consente di gestire in modo manuale la larghezza di banda relativa.

In alcuni frangenti abbiamo riscontrato tempi piuttosto lunghi per passare da una modalità all'altra, cosa che lascia intendere quanto la novità della proposta MSI in questo campo comporti anche qualche pecca in ambito di gestione software.

Per il resto la schermata principale dell'app mostra al centro dei riquadri rapidi relativi all'uso di rete, CPU, NPU e memoria, mentre in basso prendono posto indicazioni relative all'indirizzo IP, al tempo passato da quando si è acceso il router e al numero di dispositivi collegati.

Premendo su quest'ultimo ci si sposta dunque alla scheda Device, in cui si possono ottenere maggiori informazioni sui dispositivi e sulla banda a cui sono connessi. Ricordiamo che il router è Tri-Band e offre le bande 5GHz-2 (fino a 4804 Mbps, maggiormente indicata per il gaming), 5GHz-1 (fino a 1201 Mbps) e 2,4 GHz (fino a 574 Mbps).



Peccato che da questa pagina non sia possibile fare nulla se non escludere un determinato dispositivo dalla rete. Scordatevi insomma impostazioni avanzate per singolo dispositivo, in quanto l'unica altra operazione che si può svolgere dalla scheda Device è quella di aggiornare la lista dei dispositivi collegati.

È la terza scheda presente in basso nell'app, Centro giochi, a sancire definitivamente la mancanza di opzioni.

In quest'ultima, infatti, compare unicamente la voce Game Turbo Booster che, una volta attivata, consente di scegliere tra AI automatico, Gioco e QoS tradizionale, lasciando il resto della pagina completamente vuoto.

Recandosi nell'ultima scheda, ovvero quella delle Impostazioni, risulta possibile accedere a un più ampio numero di opzioni.

Si può seguire una procedura guidata per configurare nuovamente il router, accedere alle impostazioni Wi-Fi (ergo SSID, modalità di protezione fino a WPA3-PSK e chiave di rete), impostare una rete guest, sfruttare le funzionalità per il parental control (tra filtri Web/App e programmazione oraria) e così via.

Sì, anche qui sono presenti le impostazioni del QoS, per la terza volta (cosa che dimostra quanto manchi un po' di pulizia software). Si può per il resto selezionare il tipo di connessione WAN, amministrare il sistema (dalla modalità operativa, che può essere router wireless o AP, agli aggiornamenti del firmware) e sfruttare gli strumenti per l'analisi di rete e Wi-Fi.



Niente più, niente meno, anche se va detto che ci sono opzioni per inviare Feedback (sembra quindi che MSI sia aperta a suggerimenti) e per accedere all'interfaccia Web.

Quest'ultima, che si può tranquillamente raggiungere anche da PC a questo indirizzo, non presenta però in realtà poi così tante opzioni in più (e anche la cura non è delle migliori, viste ad esempio alcune scritte che fuoriescono dal bordo), al contrario di quanto si potrebbe pensare inizialmente vista la presenza della scorciatoia.

Possibilità come port forwarding, server OpenVPN, WPS e SSID multiplo risultano immancabili e sicuramente l'interfaccia Web riesce a risollevare un po' la situazione. Tuttavia, visto il prezzo a cui punta la soluzione MSI, ci si poteva aspettare una migliore gestione delle funzionalità.

Sia chiaro, le opzioni proposte da MSI con RadiX AX6600 sono più che sufficienti per la destinazione del router e siamo sicuri che per un ampio numero di utenti non ci saranno problematiche di sorta.

Nonostante questo, però, chi è alla ricerca di un software con ampie possibilità, ad esempio, lato gestione privacy, preset per giochi specifici, personalizzazione LED e miriadi di modalità operative, potrebbe storcere un po' il naso.

La situazione non migliora con il programma MSI Center per computer Windows, più simile all'app per dispositivi mobili che all'interfaccia Web.



MSI è appena approdata nel mercato dei router da gaming ed è dunque normale che non abbia ancora raggiunto il livello di esperienza software offerto da altri brand blasonati nella stessa fascia di prezzo. In realtà, quindi, va per certi versi fatto un plauso a MSI per essere riuscita ad arrivare a livelli tutto sommato competitivi col suo primo router di questo tipo, visto che non è per nulla scontato.