MSI Stealth 14 Recensione: un piccolo concentrato di potenza con RTX 4070

Quando pensiamo a un notebook da gaming portatile, essenziale e con il giusto piglio in termini di design, viene fuori qualcosa di molto simile al nuovo Stealth 14 Studio A13V di MSI, un dispositivo compatto e di conseguenza molto portatile, ma è davvero tutto oro ciò che luccica?

Lo abbiamo messo alla prova nelle ultime settimane, cercando di comprenderlo fino in fondo, dalla scheda tecnica al comportamento nella vita di tutti i giorni, passando per il gaming ad alta qualità ed elevato framerate: ecco come se l'è cavata.



Ma ci entra davvero tutto?

Prima di concentrarci sulla scheda tecnica, partiamo dal fattore estetico e dalle dimensioni. Il nuovo Stealth 14, infatti, è un portatile piccolo, sottile e che promette tanta potenza, assemblato a partire da un telaio in alluminio, robusto e ultraleggero: da qui il peso piuma inferiore ai 2 Kg (per l'esattezza, 1.7 Kg), mentre da chiuso è alto appena 19 millimetri.

Come suggerisce anche il nome, siamo di fronte a un laptop dal formato particolarmente piccolo, con diagonale da 14 pollici e schermo IPS con risoluzione QHD+ (2560 x 1600) e aspect ratio 16:10, come ormai siamo abituati da anni in questo segmento a cavallo tra produttività e gaming.

La qualità del pannello è uno dei punti forti del pacchetto, dato che il refresh rate si spinge fino a 240 Hz per una copertura dello spazio colore DCI-P3 completa. Il margine superiore, nella parte centrale, ospita una webcam di servizio a 720/30. Difficile farci qualcosa in più rispetto a qualche dignitosa call di lavoro, ma è interessante per due motivi: per prima cosa, per la privacy grazie allo shutter fisico che consente di oscurarla quando non in uso; in secondo luogo, per via della presenza di un sensore IR compatibile con Windows Hello, che permette lo sblocco mediante il riconoscimento del volto, anche con luminosità ambientale ridotta.



A livello puramente estetico, questo Stealth 14 ci è piaciuto sin dal primo istante a partire dalla confezione, un vero e proprio cofanetto. Le linee sono essenziali e lui è studiato da cima a fondo per non passare inosservato ma al tempo stesso per farlo in maniera mai davvero eccessiva. Se cercavate enormi strisce di LED RGB, quindi, non siete nel posto giusto, perché persino il logo è spento e gli unici accenni di luce e colore sono da ricercare nella retroilluminazione della tastiera Steelseries RGB e nel particolare sfiato posteriore, la cui griglia retroilluminata va a comporre la parola "Stealth".



Passando alle specifiche del modello che abbiamo avuto in prova in questi giorni, la nostra configurazione era composta da un processore Raptor Lake e da una scheda video RTX Serie 40. In particolare, abbiamo avuto modo di provare la versione dotata di CPU Intel Core i7-13700H a 14 Core con architettura ibrida (6 P-Core e 8 E-Core, per 20 Thread totali), mentre la GPU proposta è una RTX 4070 con 8 GB di memoria video GDDR6 su bus a 128-bit.

Il taglio di memoria a disposizione invece è di 32 GB di RAM DDR5 e 1TB di archiviazione su unità NVMe PCIe Gen4.

Sin dall'annuncio delle nuove GPU, ha fatto storcere il naso la configurazione di memoria offerta da NVIDIA soprattutto sulla fascia media; tuttavia, la particolare conformazione di questo portatile e la sua risoluzione che punta a un target di poco superiore al classico 1440p potrebbero rappresentare uno "sweet spot" per il gioco anche ad alte prestazioni.

Il reparto connettività dello Stealth 14 è completo di Bluetooth e WiFi 6E Intel Killer, mentre in termini di espansioni troviamo una discreta dotazione di terminali, tra cui due USB Type-C (di cui una con supporto Thunderbolt 4 e output video DisplayPort), una Type-A 3.2 Gen2, un'uscita HDMI 2.1 (fino a 4K/120 o 8K/60) e un comodo jack da 3,5 mm.

Il caricatore da 240W non è eccessivamente ingombrante ma servirà comunque uno zainetto per portarlo in giro.



Prova su strada

Le prestazioni offerte da MSI con questo notebook sono davvero solide per il formato proposto, non sorprendenti vista la scheda tecnica e soprattutto alla luce di un prezzo tutt'altro che compatto. Siamo nell'ordine dei 3.000 euro nei negozi di elettronica che trattano il brand, cifra non per tutti ma giustificata dalle caratteristiche e dall'esclusività del prodotto.

In effetti, in poco meno di 2Kg ci si porta in giro un vero portento, in grado di riprodurre a dettagli elevati pressoché qualunque titolo di nuova generazione senza troppi complimenti.

I benchmark sintetici dipingono un quadro interessante. Partiamo dalla CPU, con un processore mobile che in Single Core si attesta sui livelli di un i7-12700K classe desktop, mentre in Multi-Core si posiziona a cavallo tra Ryzen 5 5600X e Ryzen 7 5800X.



TimeSpy ci offre uno spaccato che permette di mettere in relazione in maniera standardizzata le sue potenzialità grafiche con il resto del mercato. Secondo i risultati ottenuti, dovremmo essere leggermente al di sotto di quanto proposto dalla RTX 3080 Ti Mobility lo scorso anno, però stavolta potremo contare anche su tecnologie esclusive come il DLSS3 con Frame Generation.

Abbiamo già associato questo portatile al mondo del gaming nelle scorse settimane sotto mentite spoglie e, in particolar modo, lo abbiamo utilizzato durante la prova tecnica di The Last of Us Part 1 per PC, un titolo che al lancio non brillava per ottimizzazione delle risorse e soprattutto per delle richieste in termini di memoria video piuttosto esose. Nonostante ciò, anche questo titolo ci ha regalato qualche soddisfazione, pur dovendo abbassare la qualità delle texture per ottenere una maggiore stabilità complessiva.

A rimarcare la dose, di recente vi abbiamo parlato delle performance su PC di Star Wars Jedi: Survivor, un titolo che addirittura tra i requisiti minimi parla di 8 GB di memoria video.

Insomma, il mercato videoludico su PC sta andando in una direzione piuttosto precisa e con l'assenza di possibilità di gestione dinamica della memoria come su console, l'hardware PC di fascia medio-alta potrebbe trovarsi in seria difficoltà anche nel medio periodo.

Ciò non significa che la responsabilità sia delle componenti, ma purtroppo sta anche ai produttori adeguarsi alle necessità del software, nonostante l'auspicio sia quello di una maggiore ottimizzazione complessiva che permetta di gestire in maniera ottimale un gioco anche con 8 GB di memoria.



Nel resto del parco titoli, la RTX 4070 ha offerto buone prestazioni garantendo dagli 80 ai 100 FPS ovunque in raster e sui 60 in Ray Tracing, mentre su Cyberpunk 2077, divenuto ormai il gioco benchmark per eccellenza, in RT Ultra si gioca ad appena 19 FPS a risoluzione nativa, che diventano 38 con DLSS 2 su Qualità e ben 72 FPS attivando il DLSS3, a ulteriore conferma della bontà di questa tecnologia.



La gestione delle temperature rappresenta uno dei punti di forza del device che, grazie allo chassis in alluminio, tende però a restituire una percezione di calore piuttosto elevata al tatto, soprattutto sul fondo.

Nessun problema sulla porzione superiore, dove il calore è sempre nella norma, mentre le temperature possono arrivare di picco a 90 °C per la CPU e intorno ai 76 °C per la GPU. Nonostante ciò, non abbiamo mai registrato alcun tipo di Thermal Throttling e in fin dei conti non si tratta neanche dei numeri più elevati con cui ci siamo trovati ad avere a che fare, anche di recente e su dimensioni ben superiori.

Un plauso a MSI, quindi, per essere riuscita a inserire un sistema di dissipazione efficace in uno spazio vitale tanto ridotto. Merito dell'utilizzo di Vapor Chamber e ben due ventole laterali, disposte simmetricamente, che in fase di gioco si fanno sentire ma senza particolari "manie di protagonismo". Basta un paio di cuffiette per ridurne sensibilmente l'effetto, ma anche in questo caso rimane il consiglio di un headset di buona fattura e con un isolamento superiore.

Lo schermo ha risposto molto bene a tutte le esigenze, dalla multimedialità alla navigazione web, passando per qualche accenno di produttività. Nel complesso ci siamo trovati molto bene anche in virtù di una discreta autonomia che, al 30% di luminosità e in riproduzione multimediale, può arrivare fino a 5 ore filate senza necessità di caricabatterie.