MSI Stealth 16 Studio A13V Recensione: ottimo mix tra gaming e produttività

Il 2023 di MSI è caratterizzato da proposte particolarmente accattivanti, soprattutto per la serie Stealth. Nella nostra recensione del piccolo MSI Stealth 14 vi abbiamo parlato di come una macchina tanto compatta potesse comunque rappresentare un vero concentrato di prestazioni; tuttavia, non si tratta affatto di una proposta isolata: nelle ultime settimane abbiamo avuto modo di provare anche il fratello maggiore MSI Stealth 16 Studio A13V, che ci ha sorpreso non solo per le sue performance, ma anche per qualità ed eleganza.

Ecco le nostre impressioni su questo notebook di nuova generazione con Raptor Lake e Ada Lovelace.



Prima di tutto, le presentazioni

Il nuovo Stealth 16 si presenta all'unboxing in maniera del tutto simile al modello da 14 pollici, ben imballato e protetto da una sacca in panno antipolvere.

Una volta estratto, la differenza che balza subito all'occhio è chiaramente nelle sue dimensioni: il 16 pollici misura esattamente 35,5 x 25,9 x 1,9 cm, con un peso totale di 2 Kg esatti. A corredo, un alimentatore da 240W di dimensioni generose ma non troppo.

Come potete osservare in foto, in questo caso abbiamo avuto la possibilità di mettere le mani sul modello Pure White, ma sappiate che in commercio è presente anche la colorazione Star Blue, molto simile a quanto visto nella recensione dello Stealth 14.



A bordo troviamo una dotazione configurabile, nel nostro caso di alta fascia, a partire dal processore Intel Core i9-13900H di tredicesima generazione con architettura ibrida, dotato di 6 P-Core e 8 E-Core, per un totale di 20 Thread.

Completano la scheda tecnica, lato memoria, 32 GB di RAM DDR5 su due banchi da 16 e 2 TB di spazio di archiviazione su unità a stato solido di tipo NVMe PCIe Gen4 ad alte prestazioni.

La grafica, oltre alla iGPU del processore Intel Raptor Lake, può contare tramite sistema MUX anche su una RTX 4070 da 8 GB di memoria video GDDR6, la medesima messa alla prova PC su The Last of Us Remake con lo Stealth 14, in quel caso però a risoluzione inferiore e con un processore Intel Core i7-13700H.

Lato connettività wireless, a bordo c'è una scheda di rete Intel Killer AX1675 con WiFi 6E e Bluetooth 5.3. Proseguiamo con le espansioni fisiche, che sono solitamente soggette a compromessi in favore del design. Qui, nonostante le dimensioni eccezionalmente compatte, trovano posto una porta Thunderbolt 4 (USB-C), una USB-C 3.2 Gen2 e una USB-A 3.2 Gen2, oltre al lettore per schede MicroSD (ottima aggiunta per professionisti e creator), a una porta Ethernet, all'ingresso jack da 3,5 mm e all'uscita video HDMI 2.1 con supporto a risoluzioni 8K/60 e 4K/120.



Lo schermo scelto da MSI per il suo Stealth 16 è un'unità da 16 pollici con rapporto d'aspetto 16:10. Parliamo di un buon display IPS ad alta risoluzione e alta densità, per l'esattezza siamo di fronte a un pannello UHD+ con risoluzione 3840x2160 pixel, con refresh rate fino a 120 Hz e copertura spazio colore DCI-P3 completa (100%).

La tastiera, invece, è anche qui frutto della collaborazione con SteelSeries (infatti, per la configurazione e la regolazione dei colori è necessario utilizzare il software SteelSeries Engine), mentre il sonoro è affidato a un sistema Dynaudio da quattro speaker da 2W e quattro woofer, anch'essi da 2W, il tutto ottimizzato Nahimic e con supporto Hi-Res.

Interessante anche il profilo di sicurezza, gestito tramite Windows Hello, con riconoscimento tramite sensore biometrico per impronte digitali e identificazione del volto mediante la webcam dotata di sensore IR (gradevole anche l'aggiunta di uno shutter fisico per la privacy).

A livello di design, la più grande differenza rispetto al piccolo Stealth 14 è da ricercare nel sistema di dissipazione che, sul retro, a livello dell'intake centrale, perde la particolare scritta "Stealth" retroilluminata, in favore di un più tradizionale sistema a doppio intake laterale, uno per lato, con fuoriuscite sui fianchi, prima delle porte di espansione, il tutto con tecnologia Cooler Boost 5.

Il guscio, invece, è completamente pulito e centralmente troneggia lo scudo con il dragone, dorato per l'occasione.

Le cornici del display sono completamente nere, quindi ad alto contrasto, e sono ridotte all'osso su tre lati, mentre nella parte bassa è presente una rima di circa un centimetro e mezzo, che centralmente ospita la scritta MSI, sempre dorata. Di difficile definizione il materiale di cui è composto il guscio, ma al tatto la sua finitura è premium, così come il resto del corpo, che ricopre un telaio in lega di magnesio-alluminio. Stona, in tal senso, proprio la cornice nera del display, prodotta in una plastica di qualità forse troppo leggera rispetto al resto del device.



Prova sul campo

Partiamo con i test sintetici, dove la macchina si è dimostrata sostanzialmente in linea con il fratello minore, anche lui dotato di RTX 4070 da 8 GB.

Tuttavia, dobbiamo aspettarci un forte ridimensionamento delle cifre in gioco, poiché la risoluzione nativa è sensibilmente superiore.

A ogni modo, chiudiamo i test sintetici con gli ottimi dati registrati dall'unità NVMe, che lo rendono adatto all'utilizzo con giochi di ultima generazione senza pesare sui tempi di caricamento.

Come accennato in precedenza, i risultati ottenuti in gioco sono di molto inferiori rispetto ai numeri ottenuti sullo Stealth 14 (a risoluzione 1600p). La riduzione è totalmente lineare e suggerisce che forse questa combinazione di grafica e schermo potrebbe non essere poi troppo "future-proof" quanto il più piccolo della serie. Forse, per venire incontro alle esigenze dei giocatori, sarebbe stato meglio dotare anche questo Stealth 16 di un display a 1600p, ma evidentemente si voleva puntare molto anche sulla produttività e sulla grafica, dotandolo di un pannello di altissima caratura accompagnato da una scheda che in questo frangente invece si comporta straordinariamente bene.

Le impressioni sul gaming trovano conferma su tutto il roster di prova, tra cui Cyberpunk 2077, sul quale è possibile giocare a risoluzione target 2160p solo con DLSS3 + Frame Generation attivo. La doccia fredda, però, arriva su FarCry 6, dove il quantitativo di memoria a disposizione non consente di maxare il gioco a risoluzione nativa, registrando appena 2 FPS con Texture HD e Ray Tracing attivo. Impostando la risoluzione su 1600p, invece, otteniamo un punteggio sovrapponibile a quello registrato sullo Stealth 14, ovvero 68 FPS.

A ogni modo, senza Ray Tracing è possibile giocare in maniera più che dignitosa anche in UltraHD, con Horizon Zero Dawn e Forza Horizon 5 che dimostrano come si possa tranquillamente trascorrere una serata di gioco con dettagli al massimo e, laddove possibile, con DLSS attivo.



In generale, vista la poca differenza in termini di impatto visivo, consigliamo comunque di scendere a 1600p come risoluzione target e utilizzarla come punto di partenza per affinare ad hoc la propria esperienza. Se, invece, desiderate sfruttare il pannello a risoluzione piena, sarà necessario scendere a qualche compromesso in termini di dettagli di gioco magari puntando su Alto invece che su Ultra sulla qualità di texture e ombre.

Elegante e minimale, non sfigura anche in contesti non ludici. Il profilo descritto finora in termini di sicurezza e funzionalità, oltretutto, traccia il quadro di un laptop pensato davvero per tutti gli utilizzi e in effetti ci siamo trovati ad apprezzare molto la proposta di MSI nella produttività e nello studio. La presenza del lettore di schede rende più semplice il trasferimento di foto per l'editing e la pubblicazione online mentre la connettività di ultima generazione garantisce prestazioni di rete all'altezza in ogni situazione.



Molto bene anche lato batteria, che consente di coprire una giornata lavorativa. In condizioni ideali si possono raggiungere anche le 7-8 ore, ma senza superare il 30% di luminosità e comunque sfruttandolo solo per il classico uso ufficio o al più per la navigazione web.

Molto buona anche l'esperienza multimediale, con un comparto audio stereo di ottimo livello che riesce a dare vita alle immagini a schermo, di altrettanto elevata qualità.

A livello termico non abbiamo molto da segnalare se non che la percezione superficiale dopo lunghe sessioni di gioco può farsi sentire. La CPU arriva a un massimo di 96 °C, mentre la GPU non ha mai superato i 77 °C. La media temperature, invece, si attesta intorno ai 55 °C con temperature ambientali piuttosto elevate, intorno ai 30 °C.