Narwal Freo X Ultra Recensione: aspira, lava e non occupa troppo spazio

Il mercato dei robot aspirapolvere è in pieno fermento. Negli ultimi anni sono arrivati tanti brand nuovi che hanno portato una ventata d'aria fresca al settore, non solo dal punto di vista quantitativo ma anche qualitativo, grazie a tecnologie che riescono ad automatizzare la pulizia dei pavimenti della casa. Ora alla festa si è aggiunta Narwal, che ha appena portato in Italia i nuovi Freo X Ultra e Freo X Plus. In queste settimane abbiamo provato il top di gamma Freo X Ultra, scoprendo un robot leggermente diverso dagli altri, caratterizzato da tecnologie interessanti e da una base dalle dimensioni contenute.

Installazione semplice, e si risparmia spazio

Il processo di configurazione del Narwal Freo X Ultra è praticamente uguale a quello degli altri robot simili ed è facilissimo. Una volta collegata la base alla rete basta installare l'applicazione e procedere poi alla mappatura automatica della casa, niente di più semplice.

Già in questa prima fase si nota però uno dei vantaggi di questo modello, ovvero le dimensioni della base di ricarica. Queste sono piuttosto contenute, soprattutto se si considera che all'interno ci sono due serbatoi per l'acqua pulita e sporca. L'altezza di 43.4 cm è nettamente inferiore rispetto a quella dell'ultimo robot che abbiamo provato, ovvero il Dreame L20 Ultra, che aveva una base alta ben 60 cm. Una differenza evidente, che permette non solo una più facile collocazione in casa, ma anche un impatto visivo minore, grazie alle dimensioni contenute quasi non si nota.

Anche le soluzioni tecnologiche adottate da Narwal sono leggermente differenti, a partire dall'assenza di fotocamere per la navigazione del robot, che viene affidata interamente al sistema Lidar e ai sensori laser, per mappare l'ambiente e rilevare gli ostacoli. Particolari sono poi i due mocio nella parte inferiore del robot, che servono a lavare i pavimenti. Invece che essere tondi sono di forma triangolare, questo allo scopo di ridurre al minimo lo spazio tra i due elementi e migliorare così il processo di pulizia.

Come altri modelli questi due piccoli panni possono alzarsi automaticamente fino a 12 mm nel caso in cui venga rilevato un tappeto, evitando così di bagnarlo. Sempre nella zona inferiore si trova la spazzola per la pulizia del pavimento, dotata di un sistema anti-groviglio molto efficace, il migliore che abbiamo potuto provare finora. Ma le particolarità non sono finite, perchè la polvere aspirata può essere raccolta e compattata all'interno di un sacchetto usa e getta collocato nel robot, grazie alla potenza del sistema di aspirazione, oppure si può usare un contenitore in plastica fisso, incluso nella confezione, utile se si vogliono generare meno rifiuti possibili. Questo sistema comprime talmente tanto la polvere che è possibile non cambiare il sacchetto per almeno 6 settimane, davvero niente male. Insomma, non sarà una rivoluzione rispetto ad altri modelli ma Narwal è riuscita a differenziarsi piuttosto bene.

All'interno della base di ricarica trovano spazio un serbatoio dell'acqua pulita e uno per l'acqua sporca, entrambi con una capienza di circa 4 litri, oltre a una boccetta con il liquido per la pulizia, che viene inserito in automatico. La base provvede anche al lavaggio dei mocio e a bagnarli quando viene attivata la modalità di pulizia dei pavimenti, processo durante il quale il robot torna spesso alla base per inumidirli, non avendo un serbatoio interno per l'acqua.

Aspirazione e lavaggio ottimi

I primi modelli di robot dotati di sistema di lavaggio dei pavimenti erano piuttosto inefficaci contro lo sporco più intenso, inoltre capitava di vedere degli aloni dopo il loro passaggio.

Ora tutto questo è solo un lontano ricordo e anche il Narwal Freo X Ultra conferma il netto miglioramento in questo ambito. Il processo di lavaggio del pavimento è agevolato dal peso del robot, spostato sulla parte posteriore, che permette così di applicare un peso maggiore sui mocio. L'aspirazione della polvere poi è risultata molto efficace, il merito in questo caso va alla potenza del motore, da ben 8200 Pa, perfettamente in grado di aspirare piccoli elementi come anche peli di animali e capelli. A differenza di altri modelli questo Freo X si è dimostrato molto silenzioso durante il lavoro, un vantaggio se si utilizza il robot mentre si è in casa e non si vuole essere disturbati. Il processo di pulizia è poi semplificato dalla modalità automatica, che valuta la potenza da impiegare in base alle reali necessità dell'area della casa in cui si trova il robot.



I sensori fanno un ottimo lavoro nel gestire gli spostamenti del robot, che riesce ad arrivare molto vicino ai bordi delle stanze ma anche a riconoscere piccoli ostacoli sul pavimento, evitando così di aspirarli. In tutta la nostra prova il robot non si è mai bloccato o dato segni di problemi con il sistema di navigazione.

L'applicazione offre diverse opzioni di pulizia ma alla fine la modalità automatica è quella più immediata e funzionale da utilizzare. Utile è però l'opzione che permette di scegliere quante volte far tornare il robot alla base a inumidire i panni di lavaggio, in base alla metratura coperta. Anche la mappa generata automaticamente può essere personalizzata, di solito non ce n'è bisogno perché è accurata, ma nel caso serva si può intervenire manualmente, ad esempio dividendo una stanza o segnalando la presenza di mobili.

Sul fronte prezzo questo robot è venduto a 949 euro su Amazon, ma attualmente c'è uno sconto di 150 euro che porta il prezzo a 799 euro. Utilizzando il codice sconto "everyeye30" è inoltre possibile avere altri 30 euro di sconto nel carrello e un kit di accessori da 149 euro in omaggio.

Sconti a parte, a 799 euro il Freo X Ultra diventa molto interessante, visto che, a parità di caratteristiche, altri modelli simili costano molto di più. Speriamo quindi che questo sconto venga portato avanti per molto tempo, altrimenti a 949 euro il rischio è quello di finire nel calderone con tanti altri prodotti simili.