Netatmo Outdoor Camera Recensione: cam di sorveglianza esterna intelligente

Fino a qualche anno fa realizzare un sistema di videosorveglianza per la propria casa era difficile e costoso. Oggi però esistono videocamere di ogni tipo e costo, per di più facili da installare e connesse alla rete, per tenere sott'occhio la propria abitazione. Netatmo è uno dei brand che ha guidato l'evoluzione di questo settore, proponendo dispositivi dalle tecnologie innovative e con un'attenzione importante alla privacy.

Dopo la recensione della videocamera Netatmo Welcome oggi parliamo di Netatmo Smart Outdoor Camera, chiamata in Italia Videocamera Esterna Intelligente con Sirena, un nome commerciale un po' lungo che nasconde una cam di sorveglianza da esterno con diverse caratteristiche uniche.



Pack di vendita e design

Il pack di vendita di questa Netatmo Smart Outdoor Camera comprende tutto ciò che serve per l'installazione a muro all'esterno dell'abitazione. Oltre ai soliti manuali, che descrivono la procedura di installazione in modo piuttosto chiaro, troviamo viti e tasselli per il fissaggio, oltre a una brugola, una staffa e una copertura che nasconde il cavo di alimentazione alla vista.

La videocamera ha dimensioni piuttosto generose, di 50x200x110 mm, e una volta installata mostra fin da subito la sua presenza, è molto difficile occultarla. Da un lato questo è un pregio, perché essendo visibile dissuade eventuali malintenzionati dall'entrare in casa, dall'altro il design potrebbe non essere adatto a tutte le abitazioni. La qualità costruttiva appare subito superiore a quella delle videocamere di sorveglianza economiche, tutto il corpo della cam è infatti in solido metallo.

La plastica è presente davanti ai led di illuminazione, ma è di alta qualità, l'unico elemento più cheap è la copertura posteriore per i cavi, ma non è un problema. Netatmo ha posto particolare attenzione nella realizzazione di questo prodotto, affidando la sua impermeabilizzazione alle tecnologie di HZO, azienda leader in questo campo, che utilizza una sottile pellicola invisibile per rendere i componenti refrattari all'acqua e isolati da freddo, ghiaccio, sabbia o temperature elevate. Netatmo non è mai stata a buon mercato e il costo di 349 euro su Amazon lo conferma, ma a giovarne è certamente la qualità complessiva del prodotto.

Osservando la cam dal retro è possibile vedere la principale novità di questa versione, che si differenzia dalla precedente per la sirena da 105 dB integrata. Questa non parte automaticamente quando la videocamera rileva qualcosa, una scelta corretta perché non sempre l'allarme sonoro è necessario, ma deve essere attivata dall'utilizzatore, dopo la ricezione di una notifica di movimento.



Installazione ed esperienza d'uso

L'installazione del software è semplice, basta il QR Code inserito all'interno della confezione per associare la cam all'applicazione Netatmo, lo stesso della Welcome Camera. In questo modo si può gestire tutto da un'unica app. Per l'alimentazione è richiesta una spina mammut, non ci sono altre connessioni se non lo slot per Micro SD. Questo si trova nella parte bassa della cam, coperto da una protezione in plastica che lo nasconde alla vista. La Micro SD è preinstallata ma può essere sostituita, in dotazione ce n'è una da 32 GB. Nel caso in cui si riscontrino problemi, sul sito Netatmo ci sono diversi tutorial video che spiegano come installare la cam, a conferma dell'attenzione dell'azienda verso i clienti.

Netatmo Smart Outdoor Camera è più di una semplice videocamera da esterno. Il suo software di riconoscimento è meno evoluto rispetto a quello della Welcome Camera ma gli permette comunque di distinguere tra esseri umani, animali e auto. Un'opzione utile perché in questo modo si può decidere quali notifiche ricevere, ad esempio chi ha un cane in giardino non verrà sommerso di notifiche sul movimento. Oltre al riconoscimento del tipo di soggetto si può impostare la cam per rilevare solo i movimenti in una determinata area dell'inquadratura.

Il sistema si è dimostrato valido nel riconoscere i diversi soggetti, così come nel rilevare i movimenti. Utile anche il sistema di illuminazione, potente anche se dall'area non così ampia, che si attiva con il passaggio di un soggetto o più semplicemente quando fa buio.

Il software è lo stesso che abbiamo analizzato nella recensione di Netatmo Welcome e consente di ricevere notifiche ogni qual volta viene rilevato un movimento. Queste possono essere personalizzate, ad esempio è possibile disattivarle quando si è in casa in modo automatico, sulla base della posizione GPS del proprio smartphone.

Tutte le rilevazioni sono osservabili in una pratica timeline, ma ancora più interessante è il salvataggio dei filmati. Questi vengono stoccati nella Micro SD interna oppure possono essere salvati direttamente su Dropbox, oppure ancora se si vuole il massimo livello di privacy si può utilizzare un server FTP, opzioni non certo comuni nelle videocamere di sorveglianza a basso costo.