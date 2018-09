Netgear Orbi Recensione: un router Wi-Fi Tri-Band Mesh semplice da usare

La tecnologia wi-fi ha rivoluzionato il modo di fruire i contenuti della rete, liberandoci dai cavi ha contribuito alla diffusione di smartphone, tablet e TV intelligenti. Negli anni sono migliorati i protocolli, la sicurezza e la quantità di dati veicolabile è cresciuta esponenzialmente sostenendo, tra le altre cose, la diffusione della TV in streaming e dei servizi come Netflix. Ma avete mai provato a streammare un film in 4K dal vostro router in salotto alla TV in camera da letto? Ci siete riusciti senza intoppi, disconnessioni e continui reload? Se avete fatto affidamento solo sulla rete creata da un normale modem-router di quelli ottenuti in comodato d'uso, è probabile che siate incappati in qualche problema: anche un muro di troppo tra i device può rendere frustrante l'esperienza.

Il segnale wi-fi si indebolisce man mano che aumenta la distanza tra device e router, ed ovviamente, più ostacoli si frappongono sul suo cammino meno affidabile risulta la stabilità della connessione. La soluzione, da sempre, è quella di potenziare il segnale o farlo rimbalzare tra le stanze utilizzando degli oggetti satellite, scopo per cui nasce il router Mesh Netgear Orbi.

Come funziona?

Estraendoli dalla scatola (molto ben organizzata) troverete due device che sono identici per forma e peso, ma il router è caratterizzato da un top di colore azzurro chiaro, una scelta intelligente per distinguerli al volo senza dover guardare il retro alla ricerca delle differenze tra le porte di ingresso. Il design è abbastanza piacevole, caratterizzato da uno stile moderno, le dimensioni sono abbastanza generose, e ricordatevi che l'alimentatore è esterno. Il Netgear Orbi è costituito da un router (non è modem, quindi va collegato con un cavo al modem adsl/fibra) ed un device satellite con cui fa coppia e distribuisce un potente segnale Wi-Fi, creando una rete "tri-band mesh" la cui forza è dovuta al sistema di connessione tra router e satellite: tra di essi infatti opera una terza rete 5GHz invisibile all'utente, che non si intromette con le altre destinate ai device: la 2.4GHz e la 5.0GHz.

Le differenze rispetto ai più classici sistemi "extender" è proprio questa. Gli extender sono device che creano una propria rete alternativa a quella principale (con un altro nome di rete e volendo anche un'altra password), inoltre comunicano e distribuiscono i dati da/verso il router, e da/verso i device sulla stessa rete, riducendone le prestazioni in termini di banda massima disponibile, e costringendo i client (telefoni, tv, tablet) ad un doppio passaggio per raggiungere internet.

Netgear asserisce che un singolo sistema Orbi copre fino a 250 MQ. Più satelliti possono unirsi al sistema "mesh", senza creare altre reti, ma semplicemente estendendo la rete globale senza che nessuna azione sia richiesta all'utente. Ovviamente, andranno acquistati a parte. Il prezzo per il kit da 2 componenti è di 239,99 euro su Amazon.

A proposito di connessioni: il router dispone di 1 porta ethernet per connettersi al modem, Switch o router di casa/ufficio e 3 porte GigaBit. Anche l'unità satellite dispone di un porta Ethernet.

Messa in opera

Il setup è molto semplice: dopo aver alimentato i due device, collegate tramite cavo ethernet il router al vostro modem di casa, posizionando l'unità satellite in una zona centrale del vostro appartamento. A quel punto dovrete premere il bottone sync presente sul retro di entrambi gli oggetti. Dopo alcuni secondi di scambio dati ed informazioni, una volta stabilita la connessione, dovrete spostare l'unità satellite in una zona più o meno centrale del vostro appartamento, stando attenti che la qualità di connessione sia indicata come "blu" dal led di controllo: si tratta della migliore qualità possibile. Se il led risulta giallo/rosso vi conviene spostare il satellite più vicino al router.



A questo punto, aprite un qualsiasi browser, puntatelo su orbilogin.com e concludete la registrazione: la nuova rete wi-fi sarà pronta. Dopo esservi registrati vi diamo una dritta: per accedere al pannello di controllo di Orbi, puntate il browser su http://10.0.0.1, il login è Admin, la password è quella scelta per proteggere la rete wi-fi. In alternativa segnaliamo l'esistenza dell'app ufficiale del Netgear Orbi (Android ed iOS) che oltre a permettere di effettuare il login molto comodamente inquadrando i QR code presenti su delle fascette semitrasparenti poste su router e satelitte (da togliere dopo la prima configurazione) da accesso ad alcune opzioni tra cui: l'elenco dei device connessi alla rete, la velocità della stessa misurata tramite speedtest integrato, la modifica delle impostazioni di rete ed il parental control.

A proposito di funzioni avanzate: Parental Control, VPN ed IPV6, gestione porte ed accesso remoto sono disponibili solo impostando Orbi in modalità Router. La AP mode (Access Point) è una modalità d'uso più semplice per l'utente finale ma più limitata.

Nel nostro caso l'abbiamo attivata per risolvere velocemente un problema di connessione ad Xbox Live: in modalità router la console si collegava dando un errore "double nat". Le soluzioni erano abilitare la modalità bridge nel nostro modem, o passare l'Orbi in Access Point.

C'è un aspetto del funzionamento dell'Orbi che potrebbe darvi qualche grattacapo: la gestione delle due reti 2.4GHz e 5GHz è completamente automatica, questo significa che il router assegna ai vari device una delle due reti disponibili in modo dinamico, senza che sia possibile per l'utente scegliere a quale delle due collegarsi. Una caratteristica pensata per semplificare la vita all'utente e massimizzare le prestazioni (ed effettivamente è così) ma che ha portato, in alcuni casi, a delle connessioni mancate con alcuni dispositivi più datati.

Per i più smanettoni sarà possibile dividere i due SSID tramite shell di comando, ed è possibile trovare qualche guida sulla rete ma non è un'operazione per tutti.

L'opzione per creare un wi-fi dedicato agli utenti "guest" è una comoda aggiunta: se avete ospiti potete farli collegare senza dover fornire la password della rete principale, inoltre impedisce a chi è collegato alla rete "guest" di vedere gli altri dispositivi sul SSID principale. Non ci sono molte opzioni (tipo limite della banda o dei contenuti) ma fa il suo dovere.

Performance

Senza girarci troppo intorno: Netgear Orbi fa quello che promette, creando una rete Wi-Fi estremamente stabile, potente al punto da mantenere un flusso dati ad una media di 60 Mbps durante la trasmissione di un file tra due Pc posti entrambi a distanza di circa 3 metri dal satellite. Abbiamo rilevato una leggera flessione nel flusso dati allontanandoci fino a circa 5 metri, ed il data-rate si è all'incirca dimezzato. Anche la più prosaica trasmissione in streaming di video in 4k da Netflix tra la nostra Smart Tv ed il router (distanza circa 5 metri, con una cucina di mezzo) non ha dato problemi di sorta, come le occasionali disconnessioni dal modem router in comodato d'uso che di solito usiamo. Speravamo di risolvere le frequenti disconnessioni tra la nostra SmartTv e la rete wi-fi che avvengono tra un'accensione e l'altra, ma nemmeno Orbi ha potuto salvarci dal pessimo modulo wi-fi (e dai limiti del sistema operativo) della TV in questione.

Una volta stabilita la rete, la connessione con i device, la banda passante garantita e la potenza del segnale sono davvero buone, da questo punto di vista un router + un satellite è una soluzione per chi ha case di medie dimensioni, per chi vuole garantirsi la connessione Wi-Fi in una casa divisa su due piani.