Nokia Body Cardio, la recensione della bilancia smart per tutta la famiglia

Dopo la prova dello Steel, torniamo ad occuparci dei prodotti di Nokia Health con la recensione di una bilancia hi-tech, la Body Cardio. Un modello al top della gamma del colosso finlandese in grado di misurare numerosi parametri corporei, oltre al peso, e che si distingue anche per il suo design curato.

Nokia Body Cardio è una bilancia smart in grado di collegarsi ad Internet e a tutti gli altri accessori della linea Health di Nokia, tramite un'app dedicata per smartphone e tablet.

Scopriamo, quindi, le caratteristiche complete di questo prodotto.

Design, funzioni e prezzo

Nokia Body Cardio è una bilancia dalle forme molto moderne grazie allo spessore ridotto e alle linee curate con due colorazioni disponibili (Black o White) e dimensioni pari a 327x327x18mm.

La pedana è in vetro con la parte superiore occupata da un ampio display (128 x 64 pixel) ed una fascia, in alluminio, di demarcazione fra i piedi. Sul lato destro è stato inserito, inoltre, un piccolo pulsante per la configurazione iniziale e la porta micro USB per la ricarica della batteria interna dalla lunghissima autonomia, fino ad un anno. Per quanto riguarda la connettività troviamo il Wi-Fi 802.11 b/g/n ed il Bluetooth.

Una volta saliti sulla bilancia ci verrà mostrato il peso (da 5 a 180 Kg con intervalli di 100 gr.) con un grafico delle precedenti misurazioni ed inoltre verranno visualizzati sul display i nostri dati relativi al grasso corporeo, contenuto di acqua nel corpo, battito cardiaco, massa ossea e muscolare e IMC.

Nokia Body Cardio è in grado anche di misurare la velocità dell'onda di polso, un valore visualizzato dopo le prime 5 pesate, che indica lo stato di salute del nostro sistema cardiovascolare. Parametri fisici che vengono rilevati sfruttando vari dati inseriti dall'utente (come altezza, sesso, data di nascita) e utilizzando una piccola impedenza elettrica in grado di misurare l'opposizione del nostro corpo al flusso della corrente. E' necessario, quindi, salire sulla bilancia a piedi nudi. Non mancano neanche le previsioni meteo ed un sensore che segnala la corretta posizione dei piedi sul vetro temperato.

Infine il prezzo di listino della Nokia Body Cardio pari a 179,95 euro.

Configurazione iniziale e app Health Mate

Configurare la Nokia Body Cardio è un'operazione semplicissima che può essere eseguita in pochi istanti seguendo le istruzioni fornite dall'app dedicata Health Mate per device Android e iOS. Software in comune con gli altri prodotti dell'azienda finlandese, che avevamo già analizzato nella recensione del Nokia Steel.

In sintesi si tratta di un applicativo ben realizzato sia dal punto di vista dell'interfaccia sia per quanto riguarda le funzioni offerte con le sezioni Diario e Dashboard che mostrano un riepilogo delle varie informazioni raccolte. Il menù centrale è dedicato ai Programmi che aiutano a tenerci in forma migliorando la qualità del sonno o scoprendo nuovi modi per dimagrire.

Non mancano pagine dedicate alle varie attività fisiche e alle Impostazioni dei prodotti Nokia Health acquistati (qui viene visualizzata l'autonomia residua della batteria della bilancia) ed una sezione per la gestione del profilo utente che include la possibilità di collegare Health Mate ad altre app come Google Fit o RunKeeper.

Non dimentichiamo il supporto multiutente con la bilancia in grado di riconoscere fino ad 8 persone diverse che potranno consultare le varie misurazioni effettuate, in modo esclusivo, tramite l'app Health Mate. In questo modo ogni membro della famiglia avrà il suo profilo privato contenente solo i suoi dati.



Concludiamo con la valutazione dei parametri rilevati dalla bilancia; abbastanza accurata la misurazione del peso, non sempre precisissima quella del battito cardiaco e poco attendibile quella della massa ossea.

Per quanto riguarda le altre informazioni mostrate dalla Nokia Body Cardio, si tratta di valori puramente indicativi non paragonabili a quelli rilevati da strumenti professionali. Positivo il giudizio sull'app, completa e ben realizzata, e sulla qualità costruttiva della bilancia. Infine il sistema di rilevazione dell'utente non sempre accurato.