Nokia BPM: la recensione del misuratore di pressione smart

Prosegue il nostro viaggio nel mondo della Smart Health, un settore in grande espansione in cui opera anche Nokia. L'azienda finlandese realizza infatti prodotti come la bilancia intelligente Body Cardio che abbiamo testato qualche giorno fa e il misuratore di pressione smart Nokia BPM oggetto oggi della nostra recensione. Si tratta di un evoluto sfigmomanometro Bluetooth controllabile da smartphone e tablet a cui si affianca anche la variante più compatta BPM +. Un dispositivo proveniente da Withings, azienda acquisita da Nokia nel 2016 per sviluppare la propria linea di prodotti intelligenti dedicati alla salute. Scopriamo, quindi, le caratteristiche complete del misuratore di pressione sanguigna Nokia BPM.

Nokia BPM: caratteristiche generali

Il Nokia BPM si presenta con una costruzione curata e moderna con una fascia realizzata esternamente in gomma bianca traforata, mentre l'interno è in tessuto sintetico verde. Il manicotto include un'estremità semi-rigida a cui è agganciato un cilindro metallico, cuore del dispositivo. Al suo interno troviamo infatti tutta l'elettronica, il vano per lee da un lato il piccolo pulsante di alimentazione dotato di LED integrato. Presente infine una porta Micro USB per collegare il prodotto allo smartphone in alternativa al Bluetooth. Il Nokia BPM utilizza un classico sistema di chiusura con fascia in velcro a cui si aggiunge un sistema a calamita e può essere indossato da persone con un diametro del braccio da 22 a 42 cm. Ricordiamo anche lepari a 165 mm x 60 mm x 60 mm (LxWxH) con un peso di 344 grammi senza batterie.Per quanto riguarda le misurazioni effettuate, l'accuratezza dichiarata è pari a +/- 3 mmHg o il 2% della lettura per la pressione sanguigna e pari al 5% del valore rilevato per le pulsazioni. Infine ildel Nokia BPM, disponibile a 99,95 euro.

Utilizzo e app dedicata

Il BPM è privo di display, può quindi essere utilizzato solo tramite l'app dedicata Health Mate per Android e iOS. Software sviluppato per tutta la gamma dei prodotti Nokia Health che abbiamo già ampiamente analizzato nella recensione dell'orologio Steel e della bilancia Body Cardio. La configurazione del BPM tramite Health Mate è semplice e immediata e durante le nostre prove non abbiamo mai rilevato problemi di collegamento tra app e sfigmomanometro. Prima della misurazione il software richiede di selezionare un utente, è infatti possibile registrare più membri dello stesso nucleo familiare.

Il BPM va posizionato sul braccio sinistro all'altezza del cuore e utilizza la classica tecnica oscillometrica; prima viene gonfiato il bracciale e poi sgonfiato con l'app che mostra pressione arteriosa sistolica, diastolica e i battiti al minuto.Health Mate può visualizzare lo, anche sotto forma di grafico, con la possibilità di inviare i dati al nostro medico. L'app fornisce inoltre varie informazioni utili relative alla pressione accompagnate da una codifica a colori basata sulle raccomandazioni per l'ipertensione della ESH (European Society of Hypertension) e della AHA (American Heart Association).

Esperienza d'uso

Concludiamo la prova di questo prodotto con l'; il bracciale è abbastanza voluminoso, ma si indossa facilmente; segnaliamo però che il BPM calza molto stretto e inoltre stringe in modo deciso durante la misurazione.

L'utente può inoltre eseguire, tramite l'app, una misurazione singola o tre di seguito per ottenere dati più precisi. Misurazioni della pressione e dei battiti che si sono rivelate abbastanza accurate durante le nostre prove eseguite su vari utenti, con il BPM (conforme alle normative europee sui dispositivi medici) che può essere tranquillamente paragonato ai migliori sistemi di rilevazione automatica presenti sul mercato.