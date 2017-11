Nokia Steel: la nostra recensione dell'elegante Activity & Sleep Watch

Dopo la prova dell'economica smartband di Riversong di qualche settimana fa, torniamo ad occuparci di wearable testando un prodotto che fa dell'eleganza il suo punto di forza. Oggetto oggi della nostra recensione è l'ultima edizione del Nokia Steel; un raffinato Activity & Sleep Watch che ora si rinnova con due nuove versioni a tiratura limitata dalle inedite colorazioni; la Rose gold destinata ad un pubblico femminile e la Full Black da noi testata. Orologio che nasce inizialmente sotto il marchio francese Withings, acquisito nel 2016 dal colosso finlandese. Scopriamo, quindi, tutte le caratteristiche del Nokia Steel a partire dal suo design.

Nokia Steel Limited Edition Full Black

Il Nokia Steel si presenta con ildi un comune orologio con cassa in acciaio inossidabile 316L dal diametro di 36.3 mm, spessore di 11.5 mm ed un peso complessivo di soli 37 grammi; il cinturino misura 195 mm ed è disponibile in morbido silicone nero o in pelle italiana. A prima vista, l'unica differenza rispetto ad un orologio tradizionale è la, sempre cromata, che indica la percentuale di raggiungimento dell'obiettivo giornaliero dei passi.Il Nokia Steel è dotato solo di un piccolissimo pulsante presente sul retro utile per il pairing del Bluetooth e per il reset dell'orologio; comando che può essere attivato solo ricorrendo ad un accessorio fornito nella confezione, dotato di una piccola punta. Da segnalare inoltre l'assenza del datario e della corona per la regolazione dell'ora che si imposta tramite l'app che esamineremo più avanti. Manca infine una porta per la ricarica dell'accumulatore interno in quanto il Nokia Steel è alimentato da unaa bottone CR2025 che offre un'autonomia dichiarata di circa 8 mesi, sostituibile da un qualsiasi orologiaio.

Configurazione, App e funzionalità smart

Ledel Nokia Steel sono accessibili tramite l'applicazione dedicata Health Mate, disponibile per smartphone Android e Apple. Software che si occupa del pairing Bluetooth con il nostro cellulare tramite una semplice procedura che richiede la pressione del piccolo pulsante sotto l'orologio. L'è ben realizzata sia per quanto riguarda il design sia per le funzionalità offerte.

Software suddiviso in cinque diverse sezioni con la prima denominata Diario che mostra un riepilogo dell'attività fisica svolta negli ultimi giorni. La Dashboard permette, invece, di accedere alle informazioni giornaliere su passi, calorie consumate e sonno. Inoltre supporta le rilevazioni del peso della bilancia intelligente sempre prodotta da Nokia e dispositivi in grado di rilevare il battito cardiaco; funzione non presente nella versione base dello Steel. Per monitorare questo dato viene quindi utilizzata la camera dello smartphone con una misurazione però poco attendibile. Funzione invece presente nello Steel HR, orologio sempre dal design classico, ma dotato anche di un piccolo display digitale. Tornando all'app, nelle prime due sezioni è stato inserito il menù che consente di registrare varie attività sportive; un completo elenco che comprende gli sport più diffusi con corsa, nuoto e anche il sonno monitorati automaticamente.



La sezione centrale è dedicata ai Programmi che aiutano ad esempio a tenerci in forma migliorando la qualità del sonno o scoprendo nuovi modi per dimagrire.Non manca una pagina dedicata alledell'orologio che consente anche di accedere ad una sveglia tramite vibrazione. Infine citiamo la sezione adibita alla gestione del profilo dell'utente che include la possibilità di collegare Health Mate ad altre app come Google Fit o RunKeeper. All'interno del software di Nokia troviamo inoltre vari consigli su come migliorare la propria forma fisica e condurre una vita più sana e informazioni sugli obiettivi raggiunti. Software che può essere consultato anche da PC tramite un'interfaccia web.

Esperienza d'uso e prezzo

Concludiamo l'analisi del Nokia Steel con l'esperienza d'uso quotidiana; quest'orologio si presenta con un design pulito ed elegante a partire dalla cassa in acciaio dall'elevata qualità costruttiva. Più economico invece il cinturino, di semplice silicone che tende facilmente a sporcarsi, sostituibile anche con altri modelli.

Del Nokia Steel abbiamo apprezzato la leggerezza e la possibilità di indossarlo senza problemi anche sotto la doccia (è impermeabile fino a 50 metri di profondità); ottima anche l'autonomia dichiarata che arriva fino a 8 mesi. Peccato per lo spessore un po' elevato della cassa e la scarsa visibilità delle lancette di notte. Infine la vibrazione integrata nell'orologio che viene utilizzata solo dalla sveglia e non per segnalare chiamate e notifiche dallo smartphone.



Passando alle funzionalità smart, abbastanza accurata la misurazione dei passi, poco precisa invece quella del sonno. La connessione Bluetooth con lo smartphone non ha mai manifestato problemi anche se il collegamento non è dei più rapidi. Concludiamo con l'app, completa e ben realizzata anche dal punto di vista grafico; software pensato per tutti i prodotti health di Nokia.

Infine i prezzi di listino; la versione con cassa Rose gold con cinturino grigio in silicone è acquistabile a 149,95€, mentre il modello da noi testato, Full Black, è disponibile a 129,95€ . Le varianti con cinturino in pelle e cinturino aggiuntivo di silicone sono, invece, acquistabili a 179,95€ .