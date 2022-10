Nothing Ear (stick) Recensione: gli auricolari leggeri e 'rotanti'

Dopo aver fatto registrare ottime vendite con Nothing Phone (1), perla nuova azienda di Carl Pei è arrivato il momento di tornare sul mercato da cui tutto è partito, ovvero quello degli auricolari. Archiviata la buona esperienza di Ear (1), Nothing ha deciso, infatti, di lanciare un prodotto con un design differente, ovvero half-in ear.

I nuovi auricolari Nothing Ear (stick) vengono proposti a un prezzo di 119 euro sul portale ufficiale. L'inizio dell'effettiva fase di vendita avverrà il 4 novembre 2022 alle ore 11:30, ma nelle ultime settimane abbiamo avuto modo di mettere sotto stress in anteprima il prodotto e siamo pronti a raccontarvi com'è andata la nostra prova.

Spoiler: ci sono parecchieverse differenze rispetto a Ear (1).



Nothing Ear (stick): esperienza d'uso e scheda tecnica

Il primo aspetto che si nota degli Ear (stick), una volta estratti dalla confezione di vendita a strappo tipica di Nothing (che include solamente manualistica e un cavo USB Type-C/Type-C, oltre a custodia e auricolari), è il design della custodia, che ha dimensioni di 87,1 x 29,8 x 29,8 mm (per un peso di 46,3 grammi).

Rispetto a quello di Nothing Ear (1), l'astuccio delle nuove Ear (stick) è circolare, con la plastica esterna che funge da porta scorrevole, ruotando attorno alla base. Il primo impatto è sicuramente scenico: girando la "corona" dove sono presenti l'inserto rosso, il pulsante per l'abbinamento e la porta USB Type-C per la ricarica, si portano gli auricolari nella parte anteriore scoperta, così da poterli estrarre. Ad accompagnare il tutto c'è un LED di dialogo per visualizzare rapidamente lo stato in termini di accoppiamento e autonomia residua. A tal proposito, la nostra prova si è svolta principalmente su Android e in questo contesto c'è il supporto al Fast Pair, ovvero compare in automatico un pop-up di abbinamento sullo schermo dello smartphone e si può gestire tutto, tenendo d'occhio anche la carica di custodia e singoli auricolari, direttamente a livello di sistema.

Da notare inoltre la presenza di Microsoft Swift Pair. Lato compatibilità, è possibile utilizzare tranquillamente gli auricolari un po' su tutti i dispositivi (da Android 5.1 o iOS 11 e superiore), considerando anche il fatto che per Android e iOS c'è l'applicazione Nothing X.



Proprio l'app è tra le grandi sorprese di Ear (stick), poiché propone un'esperienza software rinnovata rispetto al passato, pur senza dimenticare la semplicità d'uso. La schermata principale mostra la carica residua di auricolari e custodia, presentando semplicemente i pulsanti per gestire equalizzatore e controlli manuali.

Nel primo caso è possibile scegliere tra quattro preset, ovvero Bilanciato, Più Bassi, Più Acuti e Voce, mentre l'opzione Personalizzato serve per gestire il suono a proprio piacimento, consentendo agli utenti più esigenti di gestire al meglio l'esperienza. Questo vale anche per i controlli manuali, raggiungibili andando a premere sul gambo degli auricolari per evocare diverse operazioni, legate alla singola, doppia e tripla pressione o al tocco prolungato.

Si possono associare a queste azioni comandi come il passaggio alla traccia successiva, la risposta a una chiamata, la gestione del volume e l'attivazione dell'assistente vocale. È possibile anche selezionare comandi diversi per singolo auricolare.

Va detto che abbiamo trovato un po' scomodo utilizzare le gesture sul gambo, in quanto bisogna prendere in mano il gambo e applicare pressione sul lato anteriore degli auricolari: questo permette di evitare tocchi accidentali, ma può anche risultare non propriamente comodo.

La parola d'ordine dell'app Nothing X è personalizzazione, considerando che per il resto le opzioni disponibili non sono poi così tante, visto che si fa riferimento alle funzionalità di rilevamento degli auricolari (per far avviare e mettere in pausa in automatico l'audio quando si inseriscono e tolgono), alla modalità a bassa latenza per il gaming e alla funzione Trova i miei auricolari. C'è, poi, la possibilità di aggiornare il firmware e di modificare il tema colore dell'app, ma per il resto ci siamo.

Vale la pena notare che utilizzando Nothing Phone (1) come smartphone, queste funzionalità sono già integrate, anche se non ci sono differenze sostanziali rispetto all'app per gli altri smartphone.

Passando al design, liberamente ispirato alla silhouette dei rossetti, si tratta di un esperimento che può piacere o non piacere, ma durante la nostra prova la plastica che "nasconde" gli auricolari si è sporcata facilmente, dando una sensazione non propriamente delle migliori quando si guardano gli auricolari dall'esterno. Questo avveniva anche con la custodia degli Ear (1), ma il design in quel caso non faceva risaltare così tanto quest'aspetto.

A nostro avviso l'estetica dovrebbe essere subordinata alla funzionalità e non viceversa: proprio in questo contesto, risulta difficile pensare che l'assenza del supporto alla ricarica wireless non sia dovuto anche al design della custodia, in quanto quest'ultima è circolare e l'utilizzatore si trova maggiormente a proprio agio nel posizionamento in verticale rispetto a quello in orizzontale (un eventuale posizionamento, ad esempio, sul retro di Nothing Phone (1) farebbe scivolare la custodia). Insomma, le scelte stilistiche in questo caso sembrano aver portato a qualche limitazione, nonostante siano pensate per cercare di offrire all'utente un'esperienza diversa rispetto a quanto disponibile sul mercato. Non fraintendeteci: la rotazione della custodia ci è piaciuta, considerando anche che può potenzialmente fungere da simpatico "antistress", ma se questo comporta il passare sopra a funzionalità che possono risultare utili nel quotidiano, forse la corsa al design unico si sarebbe potuta evitare, anche perché viene meno l'utilità di una delle caratteristiche più peculiari di Nothing Phone (1).

Nonostante ciò, la ricarica della custodia è tutto sommato rapida, garantendo diverse ore di utilizzo a fronte di pochi minuti di cavo (10 minuti di collegamento alla presa di corrente possono garantire anche 2 ore di ascolto).

Al netto dell'assenza della ricarica wireless, un altro punto a sfavore degli Ear (stick) è la mancanza della cancellazione del rumore. D'altronde, in questo caso c'è il formato half-in ear (in parole povere, niente gommini) e bisogna scendere a qualche compromesso. A giovarne sono ergonomia e comodità: il peso di soli 4,4 grammi per singolo auricolare (sì, c'è l'indicazione rossa per l'auricolare destro) consente di indossarli per lungo tempo senza quasi ricordarsene. Le dimensioni di un auricolare sono 29,8 x 18,8 x 18,4 mm. Abbiamo effettuato sessioni di diverse ore durante la nostra prova, senza mai avere problemi in tal senso.

Nothing ha testato il prodotto con oltre 100 persone e questo si vede, in quanto gli auricolari si adattano per bene all'orecchio. Da notare, a tal proposito, la presenza della tecnologia Bass Lock, che misura in modo smart la forma del canale uditivo e la posizione dell'auricolare, determinando quanti bassi si perdono e sintonizzando in automatico la curva dell'equalizzatore.

Difficile dire quanto effettivamente questa tecnologia "dietro le quinte" vada a migliorare il risultato, ma a livello di qualità audio i Nothing Ear (stick) offrono bassi non sempre profondi come ci si potrebbe aspettare, nonostante in linea generale il risultato sia buono e possa convincere la maggior parte degli utenti che punta a questa fascia di prezzo. L'obiettivo, dunque, è raggiunto a metà.

Gli alti risultano, invece, nitidi e squillanti, così come i medi sono avvolgenti. L'equalizzatore personalizzabile riesce per certi versi a portare l'esperienza di ascolto maggiormente verso quanto cerca l'utente, anche se che la fascia di prezzo è quella attorno ai 100 euro e dunque si può pretendere fino a un certo punto. Per gli audiofili la qualità sarà sicuramente promossa con qualche riserva, ma per il tipo di prodotto di cui si tratta, considerando anche il design half-in ear che non va inserirsi "del tutto" nell'orecchio, siamo su ottimi livelli.



Nothing non scherza, insomma, quando afferma che questo è il suo dispositivo audio più avanzato. Avremmo qualcosa da ridire se si guarda alla mancanza dell'ANC e ad altri aspetti citati in precedenza, ma pensiamo di esserci spiegati.

Lato tecnico, il driver personalizzato da 12,6mm svolge dunque il suo lavoro, così come ha convinto nei nostri test la tecnologia Clear Voice, che sfrutta tre microfoni per far arrivare all'interlocutore una voce "pulita" anche quando ci si trova in ambienti rumorosi. Interessante poi la presenza della certificazione IP54, legata ad acqua, polvere e sudore (i controlli manuali sul gambo degli auricolari si possono usare anche con dita bagnate).

Un altro aspetto che convince riguarda l'utilizzo di una nuova antenna, che va effettivamente a rendere più stabile il segnale, consentendo all'utente di muoversi un po' più lontano dallo smartphone. Durante il nostro test, non abbiamo avuto problemi a raggiungere anche le stanze più remote dell'edificio, con cui gli Ear (1) invece faticavano un po'.



C'è il supporto al Bluetooth 5.2, mentre per i profili si fa riferimento a RFCOMM, SPP, HFP, A2DP, AVDTP, AVCTP, AVRCP e GAVDP. I codec disponibili sono AAC e SBC, rendendo gli Ear (stick) un prodotto concreto sotto più punti di vista.

Ma come si comportano a livello di autonomia nel quotidiano? Durante la nostra prova siamo spesso riusciti a portare a casa le classiche giornate senza dover riporre gli auricolari nella custodia. Molto dipende dal tipo di utilizzo, che nel nostro caso non ha visto poi così tante chiamate.

Le stime di Nothing parlano di un'autonomia fino a 7 ore di ascolto e fino a 3 ore se si sfruttano gli auricolari per le chiamate. Queste informazioni non sono campate in aria, anche se vi consigliamo di prenderle un po' con le pinze, in quanto un utilizzo misto porta a risultati inferiori rispetto al "massimo" previsto.

Lato custodia, invece, si punta a ulteriori 22 ore, per un massimo di 29 ore di ascolto in totale.

Gli Ear (1) fanno meglio dal punto di vista della custodia, anche con ANC attivo, cosa che ci fa ulteriormente storcere il naso in merito alla scelte da questo punto di vista, ma i risultati ottenuti con gli Ear (stick) lato autonomia risultano comunque soddisfacenti.