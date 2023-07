Nothing Phone (2) Recensione: lo smartphone luminoso che si fa suonare

Signore e signori, ci siamo di nuovo. Dopo ben 1,5 milioni di unità vendute in totale in tutto il mondo tra Phone (1) e la gamma Ear, la challenge fotografica lanciata da Carl Pei per Nothing Phone (2) e, soprattutto, dopo l'annuncio di Phone (2), è giunto il momento di tirare le somme sulla seconda generazione, che abbiamo avuto modo di mettere sotto stress in queste settimane, in particolare nel taglio da 12/256GB, proposto in Italia a 729 euro.

Sul mercato il modello meno costoso è quello da 8/128GB (679 euro), mentre il prezzo massimo arriva a 849 euro con la variante da 12/512GB.



Fase di preorder e partner

I preordini partiranno dalla mezzanotte del 17 luglio 2023, mentre l'effettiva disponibilità inizierà inizierà il 21 luglio 2023. Al netto di ciò, a partire dal 15 luglio 2023 in Italia si potrà acquistare Nothing Phone (2) Launch Edition, ovvero un bundle composto da Nothing Phone (2) in variante 12/512GB e dagli auricolari Nothing Ear (Stick), mediante il partner WINDTRE (nei WINDTRE Store selezionati).



Il modello da 12/256GB sarà invece disponibile solo a partire dal 21 luglio 2023.

I prezzi sono indubbiamente in salita, ma di mezzo ci sono anche dei miglioramenti non di poco conto: il periodo non è forse dei più esaltanti per il mercato in generale, ma come si è comportato Phone (2) durante la nostra prova? È arrivato il momento di scoprirlo.



L'interfaccia Glyph è sempre una gioia

Spacchettata la confezione a strappo che rimanda all'esperienza tipica di Nothing e aperta la confezione interna, possiamo apprezzare il design di Nothing Phone (2), qui in colorazione Grigio scuro, che riesce a far esaltare ancora di più la trasparenza.

La backcover in vetro riesce a mettere in luce la componentistica interna, facendo risaltare in particolare le curve e l'iconica interfaccia Glyph.

La prima cosa che si fa con un dispositivo di questo tipo, d'altronde, è proprio andare a curiosare nelle Impostazioni di sistema per provare tutte le opzioni disponibili lato suonerie e illuminazione: i LED della rinnovata interfaccia Glyph si fanno notare in modo più accattivante nella colorazione che abbiamo avuto modo di provare, ma sul mercato arriverà comunque anche un modello Bianco.

Per quanto il vetro trattenga un po' le impronte e questo possa far storcere un po' il naso, non si tratta di nulla di grave. I materiali utilizzati sono sicuramente Premium, considerando anche il frame in alluminio riciclato, che segna ancora una volta l'attenzione di Nothing verso l'impatto ambientale.

Quanto ai glifi, è stata sviluppata una nuova struttura con 11 segmenti LED e 33 zone di luminosità, che separa le luci e rende il tutto maggiormente personalizzabile, consentendo all'utente di impostare sequenze diverse per ogni singolo contatto o tipologia di notifica.



Avere più LED separati consente di sbizzarrirsi maggiormente in termini creativi; aspetto che, come potrete immaginare, viene accompagnato anche dalle 10 suonerie predefinite disponibili.

Ad attirare maggiormente l'attenzione per le menti creative, al netto dei 10 suoni Nothing Machines, è la possibilità di fare uso del cosiddetto Compositore Glyph, che consente di creare le proprie sequenze e utilizzarle come suoneria.



Vengono forniti all'utente vari pacchetti di suoni, ovvero MODEM, BUG, 606, BRRR e DAN, garantendo poi la possibilità di registrare le sequenze a partire da questi ultimi.

Ecco dunque che per 10 secondi l'utente potrà utilizzare il pacchetto di suoni che preferisce, ad esempio quello della drum machine 606, per realizzare una sequenza di suo gradimento da impostare poi come suoneria facendo attivare i LED a tempo (ogni pulsante è associato a una zona luminosa).

In un periodo in cui molte persone aspirano a diventare dei producer musicali, questa è sicuramente una piccola chicca in grado di alimentare la fantasia.



Peccato solamente che non si possano alternare i pacchetti di suoni, visto che quando si parte, ad esempio, col preset 606 bisogna poi terminare la registrazione con quello.

Purtroppo, al momento della nostra prova non risulta ancora disponibile il pacchetto di suoni in collaborazione col noto gruppo house Swedish House Mafia, che dovrebbe andare a occupare il sesto posto nel contesto dei menu del Compositore Glyph.

Sarà possibile anche effettuare dei remix personali, associandoli ai LED di Nothing Phone (2) e alla suoneria dello smartphone, a partire da suoni pensati direttamente dagli Swedish House Mafia.

Purtroppo, per ora non c'è stato modo di mettere effettivamente mano su quest'ultimo pacchetto di suoni e non sappiamo quando tutto ciò arriverà, ma potreste voler dare un'occhiata al teaser ufficiale di Nothing per maggiori dettagli.

Al netto di questo, il Compositore Glyph ha sicuramente attirato la nostra curiosità e stimolato la nostra fantasia musicale. Non è detto faccia lo stesso effetto a tutti, ma sicuramente è quello che vogliamo da un'azienda creativa come Nothing, ovvero un design innovativo supportato dalle funzionalità. Nulla di rivoluzionario, ma è qualcosa che non si era ancora visto sul mercato.



Nella recensione di Nothing Phone (1) avevamo affermato che l'interfaccia Glyph dopo l'effetto novità sarebbe potuta passare in secondo piano: integrazioni come quella del Compositore potrebbero invece prolungare l'entusiasmo iniziale, soprattutto per una mente creativa.

Va detto, però, che non tutto è rose e fiori: nella pagina dedicata all'interfaccia Glyph, anche dopo un aggiornamento arrivato durante la fase di prova, permangono schede software non tradotte.



L'esempio più calzante è quello relativo alla scheda Glyph progress, che mette in evidenza le 3rd party integrations. Al netto del fatto che sia rimasta interamente in inglese, questa mette in evidenza soltanto la possibilità di restare aggiornati in merito allo stato della propria corsa Uber, guardando i LED progredire sul retro.

Si tratta sicuramente di una trovata interessante, che per ora vede però ben pochi utilizzi reali e che non a caso viene indicata come funzionalità sperimentale.

Purtroppo, la traduzione non completa del software va anche oltre: ad esempio, quando si sblocca lo schermo mediante riconoscimento facciale, la scritta che compare a schermo è "Unlocked by face. Swipe to unlock". Certo, niente di incomprensibile anche da chi non padroneggia la lingua, ma sono questi dettagli a dare la percezione di un software non ancora del tutto rifinito, cosa che può far calare il giudizio a un occhio attento, che si aspetta da un brand come Nothing la massima cura in tal senso.

Si tratta di minuzie, a cui probabilmente l'utente medio farà attenzione fino a un certo punto, ma unendo il tutto all'attuale mancanza di integrazioni di terze parti (oltre a Uber) capite bene che c'è ancora del work in progress, per usare termini inglesi.

Rimanendo ancora nell'ambito dell'interfaccia Glyph, ci sono le interessanti feature Flip to Glyph (si passa alle notifiche silenziose e solamente luminose banalmente posizionando lo smartphone col display rivolto verso il basso) e Timer Glyph (la parte in alto a destra dei LED scorre progressivamente per mostrare il tempo impostato sul timer quando lo schermo è rivolto verso il basso).



Immancabili poi l'indicatore del volume, il misuratore di carica via cavo e la possibilità di effettuare uno spegnimento automatico dei LED. C'è persino una risposta visiva da parte di Google Assistant, nel senso che si illumina il punto esclamativo in basso quando viene attivato l'assistente vocale.

Ci sarebbero, come ben potete immaginare, fiumi di parole da spendere sul design e sull'interfaccia Glyph di Nothing Phone (2), ma ciò che vale la pena citare maggiormente è la presenza di una certificazione IP54 per spruzzi d'acqua e polvere, nonché il fatto che il brand ha bilanciato bene la sporgenza del modulo fotocamere, dato che questo non balla troppo quando poggiato su una superficie piana (nonostante un po' di sporgenza ci sia).

Le dimensioni sono di 162,1 x 76,4 x 8,6 mm per un peso di 201,2 grammi, dunque non si fa propriamente riferimento al dispositivo più compatto in circolazione, ma la maneggevolezza non è comunque niente male.

Anteriormente troviamo un display con un piccolo foro per la fotocamera posto in alto al centro, soluzione che permette di sfruttare come metodi di sblocco sia il lettore di impronte posto proprio sotto allo schermo che il rapido riconoscimento facciale.



Guardando ai lati, sulla destra troviamo il pulsante d'accensione, mentre in alto fa capolino il microfono. Sulla sinistra ci sono, invece, i due tasti - separati - per la gestione del volume, mentre il lato inferiore è occupato da carrellino della SIM (dual nanoSIM), microfono, porta USB Type-C e altoparlante.



Altre chicche da ricordare riguardanti il design sono l'indicatore rosso luminoso che compare in alto a destra sul retro quando si registra un video, nonché la possibilità di posizionare sulla backcover dello smartphone gli astucci degli auricolari Nothing Ear (2) o Nothing Ear (1) per attivare la ricarica inversa a 5W (che va prima abilitata dalle Impostazioni).

Abbiamo messo alla prova questa possibilità con entrambi i modelli e tutto ha funzionato a dovere (sì, c'è anche la classica app Nothing X preinstallata). Un'altra nota interessante sul design è il fatto che la mascotte di Nothing Phone (2) è un polpo, animale che vede molte associazioni col design luminoso dello smartphone per via della sua membrana trasparente e perché è in grado di illuminare i fondali marini, ma potrebbe farvi piacere cercare sul Web il polpo ombrello Stauroteuthis syrtensis.

Andando oltre, ciò che può fare invece un po' storcere il naso è il contenuto della confezione di vendita, dato che non ci sono né cover né caricabatterie, anche per via dell'usuale questione ambientale.

Quel che si trova sono la spilla trasparente per l'estrazione del vano SIM, la consueta manualistica e il nuovo cavo bianco USB Type-C/USB Type-C con le estremità trasparenti.

Il contenuto può tutto sommato convincere, ma va detto che altri brand stanno seguendo una strada diversa per quel che riguarda la presenza di caricatore e cover in confezione (e dunque inclusi nel prezzo).



Un processore più vicino ai flagship

Design e funzionalità esclusive sono dunque ancora una volta i punti cardine della proposta di Nothing, ma c'è anche un sostanzioso upgrade sotto alla scocca, dato che stavolta potremo contare sulle prestazioni del SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, che ci ha accompagnato con i flagship del 2022.

Per intenderci, si tratta di fatto della soluzione top dello scorso anno e che trova nuova linfa nella fascia medio/alta del 2023.

Certo, da qualche mese è ormai sul mercato anche lo Snapdragon 8 Gen 2 e manca poco anche per la variante Plus, dunque non possiamo parlare in termini assoluti di top di gamma, bensì a prestazioni che si collocano oggi a metà tra midrange e flagship.

In ogni caso, nel nostro sample il chip è affiancato da 12GB di RAM e 256GB di memoria interna (non espandibili). Questa combinazione si traduce in ottime prestazioni sia a livello quotidiano che per le operazioni più avanzate come il gaming. Per gli amanti dei numeri, durante i nostri test Nothing Phone (2) ha fatto registrare 871.963 punti su AnTuTu Benchmark v.9.5.7, nonché 1.722 punti in single-core e 4.147 punti in multi-core su Geekbench 6.1.0.



Si tratta di punteggi assolutamente positivi, che però non fanno che ribadire la sua collocazione non al vertice e vanno ad affiancarsi in modo importante a quelli fatti registrare da dispositivi meno costosi come OnePlus Nord 3 5G - anche lui con un SoC ex top di gamma - che di recente ha fatto registrare 823.126 punti su AnTuTu Benchmark v.9.5.7.

Insomma, la situazione è ottima a livello generale ma non aspettatevi un flagship (e di mezzo c'è anche un po' di throttling, dato che il classico CPU Throttling Test da 100 thread e 15 minuti ha fatto scendere il dispositivo al 63% delle performance massime).

In ogni caso, a supportare le prestazioni troviamo una batteria da 4.700 mAh, che ci ha sempre consentito di arrivare a fine giornata senza troppi problemi. L'autonomia è tuttavia nella media, visto che Nothing Phone (2) non è quello smartphone con cui molti riusciranno ad arrivare alle fatidiche due giornate. Va poi valutata la presenza del supporto alla ricarica a 45W, che impiega circa un'ora per una ricarica completa. Un ampio numero di utenti è ancora oggi abituato a ricariche più lente, dunque non si tratta di un problema, ma in un settore in cui anche nelle fasce inferiori si sta puntando più in alto è lecito che questo smorzi un po' l'entusiasmo. Nonostante ciò, non manca il supporto alla ricarica wireless Qi a 15W, così come alla già citata ricarica inversa a 5W.



Si può recriminare ben poco, invece, allo schermo flexible OLED LTPO da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ (2412 x 1080 pixel), refresh rate fino a 120Hz (adattivo a partire da 1Hz), touch sampling rate di 240Hz, picchi di luminosità di 1600 nit e supporto all'HDR10+. Il pannello dispone infatti di un buon bilanciamento dei colori, nonché di un'ottima luminosità massima.

Prendere visione dei propri contenuti multimediali preferiti è una gioia per gli occhi con questo pannello e non mancano, come ben potete immaginare, i DRM Widevine L1 che permettono la riproduzione in Full HD di film e serie TV su piattaforme di streaming come Netflix.

Le piccole dimensioni del foro per la fotocamera collocato in alto al centro non vanno tra l'altro a interferire troppo con la visione.

Presente anche la funzione Always On, mentre a chiudere il cerchio sul fronte multimediale ci pensano gli speaker stereo, discreti sia per qualità di riproduzione che per volume massimo.

Un altro comparto praticamente completo è quello che riguarda la connettività, visto che 5G, Wi-Fi 6, NFC e Bluetooth 5.3 sono al loro posto.



Arrivando dunque al reparto fotocamere, che Nothing non ha certo lasciato indietro, sul retro troviamo due sensori da 50MP (principale, f/1.88, Sony IMX890, OIS, EIS) + 50MP (ultra-wide, 114 gradi, macro 4cm, f/2.2, Samsung JN1).

Anteriormente, invece, fa capolino un sensore da 32MP (f/2.45, Sony IMX615). I video si possono registrare fino a 4K/60fps posteriormente, ma per una maggiore stabilizzazione consigliamo, come spesso avviene in questi contesti, di scendere un po' con la risoluzione.

Da notare poi la presenza di una modalità per le riprese in movimento. Per quel che riguarda gli scatti, questi escono bene in tutti i contesti, sia di giorno che di notte, grazie anche al sensore IMX890, che spesso viene scelto anche per i flagship.

Niente male poi anche le grandangolari e le macro (ad alta risoluzione).

Possono invece far un po' storcere il naso in determinati contesti i selfie e un occhio attento noterà sicuramente delle sbavature qua e là che non rendono Nothing Phone (2) un vero cameraphone, ad esempio il fatto che lo zoom possa arrivare al massimo a 10x in digitale o che ci siano delle imperfezioni in termini di bokeh e nelle zone scure.

Tuttavia, siamo su livelli molto elevati e vicini anche alle proposte di fascia alta di alcuni competitor. Non possiamo fare altro che promuovere quanto raggiunto dal dispositivo in questa fascia, pur sottolineando che non si arriva al livello di altri dispositivi. Per il resto, se volete farvi un'idea più precisa in merito al comparto fotografico di Phone (2), potete trovare alcuni scatti non compressi nella nostra cartella Drive di Nothing Phone (2).



Un software dalla nuova identità

Il sistema operativo è Android 13 con personalizzazione Nothing OS 2.0, che al momento in cui scriviamo dispone delle patch di sicurezza di giugno 2023.

A partire da Nothing Phone (2), il brand di Carl Pei ha deciso di dare una nuova identità visiva al software, consentendo di scegliere sin dalla prima configurazione lo stile da adottare per la schermata Home, se Android predefinito o Nothing. Noi abbiamo immancabilmente optato per il secondo, che punta molto su widget e icone personalizzati, anche per le app di terze parti.

La nuova estetica ci è piaciuta e risulta maggiormente in linea col design del dispositivo stesso, garantendo anche una possibilità più ampia in termini di personalizzazione.

Che si tratti di ottenere informazioni rapide sul meteo, di gestire cartelle con un look rinnovato, di attivare rapidamente la torcia o di dare un'occhiata all'autonomia residua degli auricolari Nothing Ear (2), tutto questo si può ora svolgere con pochi tap direttamente dalla schermata Home o dalla schermata di blocco.

Chiaramente, non tutte le applicazioni di terze parti si adattano allo stile delle icone Nothing, ma app come WhatsApp, Telegram e così via lo fanno e questo rende il look più coerente; inoltre, la scelta del monocromatico distrae molto meno l'occhio.

Abbiamo già parlato della traduzione parziale di alcune schermate, ma va detto che la fluidità di sistema è ottima. Per quel che riguarda il supporto software, Nothing promette 3 major release di Android e 4 anni di patch di sicurezza (ogni 2 mesi).



Rimanendo in campo software ma spostandoci sul gaming, in questo caso c'è un semplice pannello di gioco che mette in mostra l'integrazione con Google Play Giochi, la possibilità di avviare Live su YouTube e di effettuare qualche ottimizzazione lato performance (anche se per molti giochi, anche popolari, quest'opzione non è compatibile).

Abbiamo, dunque, una modalità gaming di base, che offre le classiche opzioni quali la prevenzione dai tocchi accidentali, la riduzione delle distrazioni, l'attivazione di un contatore degli FPS, miglioramenti a livello di visualizzazione dei colori nelle aree scure e la possibilità di ottenere rapidamente screenshot (nonché avviare una registrazione). D'altronde, Nothing Phone (2) non è uno smartphone da gaming e non mira in tutto e per tutto su questo utilizzo. Nonostante ciò, si difende comunque bene: un titolo casual come Call of Duty Mobile gira tranquillamente con Qualità grafica su Molto Alta e FPS su Max.

Inoltre, il temibile test con Diablo Immortal mostra come si possa giocare al titolo Blizzard con risoluzione Alta, qualità Alta e 60 FPS. Insomma, siamo su ottimi livelli per un dispositivo di questo tipo, nonostante le performance non siano più definibili da top di gamma.

Il sistema di raffreddamento a volte lascia percepire il calore sulla scocca posteriore, soprattutto in seguito alle sessioni più prolungate, ma niente di davvero tragico. Va detto che durante le settimane di test abbiamo raggiunto temperature ambiente record, dunque ci sono vari elementi da tenere in considerazione. Detto questo, durante la prova non abbiamo mai avuto troppi problemi.