Now TV Smart Stick, la recensione: l'intrattenimento diventa tascabile

Dopo qualche anno di "riflessione", Sky Italia sembra aver innestato la quinta marcia alla sua strategia commerciale. L'azienda sta migliorando la qualità del servizio satellitare (il 2018 infatti sarà l'anno del 4K grazie a Sky Q), rinnovando in meglio il suo Sky Go, pensando di acquistare Mediaset Premium (piattaforma con cui nel frattempo ha barattato canali e frequenze sul digitale terrestre) e ha appena cambiato pelle a Now TV, il servizio in streaming senza contratto. Proprio nelle ultime settimane un grande aggiornamento software, che ha interessato i box TV e tutte le app del servizio, ha portato agli utenti una nuova grafica e un'esperienza generale più ottimizzata e ricca di funzioni. Non contenta, Now TV ha anche lanciato (dal 30 maggio scorso) una nuova Smart Stick per pensionare i "vecchi" box a cilindro. Si tratta di un prodotto estremamente intelligente che va a migliorare alcuni aspetti chiave dell'esperienza Now TV; dopo una settimana di utilizzo continuo, vediamo come si comporta questa nuova chiavetta multimediale.



Intrattenimento tascabile

Partiamo dalle basi: Now TV vende la sua nuova Smart Stick a 29,90 euro, un prezzo che comprende tre mesi di abbonamento a un ticket a scelta e l'Opzione + per vedere canali e contenuti in HD, per un risparmio complessivo di circa 39 euro. Significa dunque che il costo della chiavetta viene ammortizzato completamente, dettaglio da non sottovalutare. Una volta aperta la confezione, la Smart Stick si presenta grande quanto una normale chiavetta USB, con un'uscita HDMI da collegare direttamente al televisore e un'entrata micro USB per l'alimentazione. Come accade con le Chromecast di Google, possiamo collegare la Smart Stick direttamente a una presa USB del TV oppure a una presa di corrente, l'adattatore a parete del resto è incluso nella confezione. Nel delizioso e colorato package troviamo anche un telecomando totalmente rinnovato rispetto al passato, l'oggetto che più di ogni altra cosa va a migliorare l'esperienza Now TV - come vedremo fra poco. Un primo confronto con il box TV precedente è abbastanza impietoso: la Smart Stick perde la porta Ethernet (poco male visto che bastano appena 25 Mbps per godere di Now TV in HD), la porta USB e lo slot per la micro SD, che potevano essere utili per visualizzare film o fotografie, guadagna però in dimensioni, peso e ingombro (praticamente scompare dietro la televisione). Identico invece il nuovo software su entrambi i dispositivi, una sorta di box TV Android customizzato Now TV con app essenziali e lettore multimediale.



Life changing

Come anticipavamo però il vero life changing è il nuovo telecomando, non più a infrarossi ma dotato di tecnologia bluetooth. Con il box TV precedente bisognava fare attenzione a puntare con precisione il telecomando verso la porta IR, adesso - poiché la Smart Stick scompare dietro la TV - si può godere del più affidabile e veloce Bluetooth. Nonostante questo sul piccolo telecomando troviamo comunque una finestra per l'infrarosso, utile finalmente ad accendere/spegnere la TV e a regolare il volume grazie a due tasti laterali, funzionalità estremamente comode che non erano presenti nella versione precedente. Oltre ai tasti classici per la navigazione e il controllo, ne è stato aggiunto uno per la ricerca diretta e altri quattro dedicati alle diverse sezioni di Now TV, Serie TV, Intrattenimento, Cinema e Sport, che permettono un accesso più veloce alle nostre aree tematiche preferite. È stato migliorato sensibilmente anche il touch and feel dei singoli tasti, più morbidi al tatto e con un clic silenzioso, insomma il nuovo telecomando di Now TV vince praticamente su tutta la linea. A schermo possiamo anche controllare lo stato delle batterie installate, in poche parole un salto in avanti davvero azzeccato. Sommando tutto questo a una estrema portabilità della Smart Stick, pronta a seguirci in una seconda casa, da amici, al mare come in montagna, questo nuovo prodotto firmato Roku diventa davvero essenziale per godere al meglio di Now TV sulla televisione.



Parola d'ordine: essenziale

L'unico aspetto che ci ha un po' delusi è quello prestazionale: la Smart Stick risulta leggermente più veloce del vecchio box, ma i miglioramenti sono spesso impercettibili. Le animazioni sono ancora macchinose e ci vuole sempre qualche secondo prima che ogni contenuto appaia su schermo dopo il Play, nonostante i 4 ms di ping della nostra linea - su Apple TV 4K ad esempio il buffer è praticamente inesistente e l'avvio dei contenuti immediato, ma parliamo ovviamente di tutt'altra fascia di mercato. La nuova app di Now TV è stata rilasciata da poco, pensionando completamente la precedente versione, dunque ci può stare qualche difetto di gioventù, speriamo però che gli sviluppatori vadano a migliorare la situazione con il passare dei mesi. Già da ora in ogni caso le sezioni relative ai canali live sono più funzionali, con maggiori info e la possibilità di guardare un programma in onda già iniziato dall'inizio (se presente nel catalogo on demand).